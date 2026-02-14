ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র থেকেও রণজয়ের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবাহবার্ষিকী, আজই যে বিয়ে

ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র থেকেও রণজয়ের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবাহবার্ষিকী, আজই যে বিয়ে
ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে বিয়ে করছেন রণজয় বিষ্ণু ও শ্যামৌপ্তি মুদলি ৷ খুব সাদামাটাভাবে বাঙালি রীতিনীতি মেনে তাঁরা বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন বলে জানালেন রণজয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 14, 2026 at 1:18 PM IST
কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: যেমন-তেমন দিনে নয়, খোদ ভালোবাসা দিবসেই ভালোবাসার মানুষটাকে কাছে পেতে চলেছেন রণজয় বিষ্ণু । আজ ভ্যালেন্টাইন্স ডে'তেই চার হাত এক হতে চলেছে রণজয় বিষ্ণু এবং শ্যামৌপ্তি মুদলির । ইটিভি ভারত বিয়ের আগাম শুভেচ্ছা জানাতে যোগাযোগ করলে, রণজয় ভাগ করে নিলেন নানা কথা ।
রণজয় বলেন, "শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে । বিয়ের আগের দিন অবধিও আমরা দু'জনেই কাজ করলাম । ভ্যালেন্টাইন্স ডে নিয়ে কোনওদিনওই আমার তেমন বাড়াবাড়ি বা স্পেশাল প্ল্যানিং থাকে না । তবে, এবার আর স্পেশাল না-হওয়ার কোনও চান্স নেই ৷ এবারের ভ্যালেন্টাইন্স ডে'টা আমার স্পেশাল হতে চলেছে । ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র থেকেও আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবাহবার্ষিকী ।"
তবে, রণজয় আরও বলেন, "আমার কাছে এই দিনটা বেশি গুরুত্ব না-পেলেও শ্যামৌপ্তির কাছে এটা 'মিষ্টি' একটা দিন । একইভাবে ওর কাছে বিবাহবার্ষিকীও খুব মিষ্টি একটা দিন ।" রণজয় জানান, "খুব সাদামাটাভাবে বাঙালি রীতিনীতি মেনে বিয়ের পিঁড়িতে বসব আমরা । সবার থেকে আলাদা হয়ে বিশাল বড় কিছু করার ইচ্ছা আমাদের নেই ।"
উল্লেখ্য, 'গুড্ডি' ধারাবাহিকে একে অপরের বিপরীতে অভিনয় করেন তাঁরা । সেই সময় হিট হয়েছিল তাঁদের জুটি । মিউজিক ভিডিয়োতেও ধরা দিয়েছিলেন দু'জনে । পর্দার জুটি যে কখনও বাস্তবেও তৈরি হয়ে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবেননি দু'জনের কেউই । জানা গিয়েছে, রণজয়ের কাছে দুটি আবদার আছে শ্যামৌপ্তির । সিঁদুর যেন সিঁথি থেকে নাকেও পড়ে । এ ছাড়াও অভিনেত্রী চান না, রণজয় বিয়েতে টোপর পরুক । স্ত্রীর কথা রাখতে কি সেটাই করবেন ? দেখার অপেক্ষা এবার ।
তবে, বিয়ের অতিরিক্ত প্রচার বা অযাচিত ছবি শেয়ার না-পসন্দ এই ভাবী দম্পতির । তাই সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন রণজয় ।
তিনি লিখেছেন, "আমরা 14 ফেব্রুয়ারি আমাদের বিবাহ উদযাপন করছি, আমরা বিনীতভাবে আপনার সদয় সহযোগিতার অনুরোধ করছি । বিবাহের সমস্ত অফিসিয়াল ফটোগ্রাফ এবং ভিডিয়ো রুদ্রাক্ষের জন সংযোগ আধিকারিক দল শেয়ার করবে । টিম রুদ্রাক্ষের দেবপ্রিয়া মিডিয়ার ব্যবহারের জন্য ভিজ্যুয়ালগুলি পাঠিয়ে দেবে । এটা আমাদের বিশেষ দিন, তাই আমাদের সহযোগিতা করুন ।"