অভিনেত্রী মিঠুর প্রয়াণে শোকাহত রঞ্জিত মল্লিক, বললেন...

অভিনেত্রী মিঠুর প্রয়াণে শোকাহত রঞ্জিত মল্লিক, বললেন...
Ranjit Mallick on late actress Mithu Mukherjee: সোশাল মিডিয়ায় প্রিয় সহ-অভিনেত্রী মিঠুকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে গলা ধরে আসে অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 2:33 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 2:52 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 সেপ্টেম্বর: প্রিয় সহ-অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক ৷ বয়সে ছোটো অভিনেত্রী মিঠু মুখোপাধ্যায় এইভাবে যে চলে যাবেন, তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে রঞ্জিত মল্লিকের ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি বলেন, "হঠাৎ করে যখন শুনলাম তখন বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছিল ৷ কারণ এখন অনেকেই ভুল খবর ছড়ায় ৷"
কী বললেন রঞ্জিত মল্লিক ?
এদিন সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো বার্তায় পুরনো সহকর্মীকে নিয়ে আবগেঘন হয়ে পড়েন অভিনেতা ৷ তিনি বলেন, "এটা একটা শকিং নিউজ ৷ মন থেকে মেনে নেওয়া শক্ত হচ্ছে ৷ কারণ আমাদের থেকে বয়সে অনেক ছোটো ৷ এই রকম একটা খবর আমার কাছে আসবে আশা করিনি ৷ কী ভাষায় বোঝাবো বুঝতে পারছি না ৷ এতদিন একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা ৷ হঠাৎ করে যখন শুনলাম তখন বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছিল ৷ কারণ এখন অনেকেই ভুল খবর ছড়ায় ৷ প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ৷ তারপর দু-চার জায়গা থেকে বলাতে খবরটা কনফার্ম মনে হল ৷ কীভাবে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারছি না ৷"
'মৌচাক' ও 'স্বয়ংসিদ্ধা'র মতো সিনেমায় চুটিয়ে কাজ করেছেন প্রয়াত অভিনেত্রী মিঠু ও রঞ্জিত মল্লিক ৷ সেই কথা স্মরণ করে অভিনেতা বলেন, "অসাধারণ অভিনেত্রী ৷ ও স্বয়ংসিদ্ধা-তে যা পাঠ করেছিল, ভুলবার নয় ৷ সমান ব্যক্তিত্ব রেখে কাজ করেছিল ৷ উত্তমদার (উত্তম কুমার) সঙ্গে কাজ করেছে মৌচাকে ৷ খুব ভালো ৷ সেই দিনগুলোর কথা ভীষণভাবে মনে পড়ছে ৷ বাড়ির সদস্যদের সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া তো আর কিছুই নেই ৷ যেখানে থাকুক চিরশান্তিতে থাকুক ৷ ওঁর আত্মা শান্তি পাক ৷"
ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে রবিবার রাতে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মিঠু মুখোপাধ্যায়।মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল 71 বছর। সুচিত্রা সেনের পর মিঠু একমাত্র নায়িকা যিনি আর কখনও ক্যামেরার সামনে আসেননি ৷ তাঁর সাড়া জাগানো ছবিগুলির তালিকায় আছে 'মর্জিনা আবদুল্লা', 'মৌচাক', 'আশ্রিতা', 'স্বয়ংসিদ্ধা'।
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