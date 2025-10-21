সম্পত্তির ভাগাভাগিতে কি বদলায় সম্পর্কের সমীকরণ ? উত্তর দেবে কোয়েল-কৌশিকের 'স্বার্থপর'

সম্পত্তির ভাগাভাগিতে কি বদলায় সম্পর্কের সমীকরণ ? উত্তর দেবে কোয়েল-কৌশিকের 'স্বার্থপর'
কেমন হল কৌশিক সেন, কোয়েল মল্লিক অভনীত 'স্বার্থপর' ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2025 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: সঠিক দিনে মুক্তি পেয়েছে অন্নপূর্ণা বসু পরিচালিত বাংলা ছবি 'স্বার্থপর'। কালীপুজোর আবহে প্রতিপদে ভাই-বোনের জন্য বরাদ্দ করা বিশেষ দিনেই মুক্তি পেল এই ছবি ৷ 'স্বার্থপর' ছবিটা আসলে ভাইবোনের। এই ভাইভোঁটায় দুপুরের আহারাদি সেরে ভাইবোনেরা মিলে একবার দেখে আসুন। ঠকবেন না। আপনাকে লাভবান করার সব ঝক্কি দক্ষ হাতে সামলে নিয়েছেন কৌশিক সেন, কোয়েল মল্লিক, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, শাওলি চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ চক্রবর্তী সর্বোপরি রঞ্জিৎ মল্লিক ওরফে আইনজীবী গোবিন্দ কুমার লাহা।
এ ছাড়াও বিমল গিরি, অনন্যা সেন, অনুমেঘা কাহালি, অঙ্কিত মজুমদার সহ বাকিরাও যে যার জায়গায় যথাযথ। অনেকদিন পর পর্দায় ধরা দিলেন পাপিয়া সেন। এই ছবি ভীষণভাবে আটপৌরে, ঘরোয়া। গঙ্গার ওপারের পুরনো দিনের বাড়ি, কড়িবরগা, বড় চৌবাচ্চা, পায়রার ডাক- সব মিলিয়ে এই সময়ে দাঁড়িয়ে বেশ একটা অন্য আবেশ গোটা ছবিটায়।
বাবা-মায়ের সম্পত্তিতে ছেলে-মেয়ে উভয়ের সমান অধিকার- এই আইনি সত্যকে সামনে রেখে এগিয়েছে এই ছবির গল্প।
এখানে ভাইবোনের চরিত্রে কৌশিক সেন এবং কোয়েল মল্লিক। সম্পত্তি ভাগাভাগির কারণে আদালত অবধি পৌঁছে যায় তাদের সম্পর্কের সমীকরণ। দাদা সৌরভ চায় বাবা-মায়ের সম্পত্তি সে একাই ভোগ করবে। বোন অপর্ণা ঘোষালকে দিয়ে সে এই মর্মের কাগজে সই করিয়ে নেয় যে বাবা মায়ের সম্পত্তিতে তার কোনও ভাগ নেই। এর নেপথ্যে অবশ্য তাদের বাবা। বাবা অসুস্থতার সময়ে মেয়ের উপর অভিমান করে উইল করে যায় ছেলে একা পাবে গোটা বাড়ি। এখানেও প্রশ্ন আছে। তার উকিল তাকে একবারও মনে করায়নি আইনে ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকারের কথা।
উইল অনুযায়ী বোনকে বঞ্চিত করে প্রায় 6 কোটি টাকার সম্পত্তি একা ভোগ করতে চায় সৌরভ ৷ বোনের অংশ রিয়েল এস্টেটকে ভাড়া দিতে চায় সে। বোন চায় সমান অধিকার। সে দাদাকে ঠকাতে চায় না। বিষয়টা আদালত অবধি গড়ালে কী কী ঘটে ওদের সকলের জীবনে তা জানতে হলে দেখতে হবে ছবিটা। তবে, ছবিটা কেন দেখবেন, সেই প্রশ্ন করলে বলতে হয়, এই ছবি ভাইবোনের মধ্যে কে বেশি স্বার্থপর তার হিসেব করার থেকেও বেশি এই ছবি অভিমানের, ভালোবাসার, মায়ার, একে অপরকে জড়িয়ে থাকার এবং কান্নার।
ভাই বোনের একে অপরের প্রতি অগাধ ভালোবাসা এই ছবির ইউএসপি। ভাইফোঁটার দৃশ্য চোখে জল এনে দেয়। বোনের প্রণামের বিনিময়ে দাদার হাত থেকে উপহার হিসেবে জোটে কোর্টের নোটিস। এই দৃশ্যে কৌশিক আর কোয়েলের একে অপরের দিকে তাকানো চোখে জল এনে দেয়। ওরা মামলা লড়ে। কিন্তু উকিলের মারফত বোনের কাছে কড়া নোটিস পাঠাতে চায় না দাদা। একইভাবে মামলা চলাকালীন দাদার জুতোর দিকে বোনেরই নজরটা যায় ৷ বোনই দাদাকে কিনে এনে দেয় দাদার পছন্দের রঙের জুতো। বৌদি বিছানায় শয্যাশায়ী হলে ননদিনী এসেই সেবা করে। এই দৃশ্য বিরল আজকের দুনিয়ায়।
অ্যাকশন নেই, রোমান্স তো নয়ই। রক্ত, খুন, ষড়যন্ত্র থেকে শতহস্ত দূরে এই ছবি। সম্পর্কের সমীকরণ ঠিক কী তা বুঝতে হলে এই ছবি না দেখলেই নয়। উপরি পাওনা, কোর্টে দাঁড়িয়ে রঞ্জিৎ মল্লিকের তীক্ষ্ণ, জোরালো সংলাপ। বিগত কয়েক বছরে রহস্যধর্মী ছবিতে অভিনয় করতে করতে কোয়েল হয়ে উঠেছিলেন একেবারে অন্যরকম। সহজ কথায় অনুসন্ধানী। এবার তিনি আটপৌরে এক সাধারণ রমণী। স্বামী, সংসার, সন্তান, দাদা, বৌদি, ভাইপো, ভাইঝি নিয়ে তাঁর জগত। এত দিনের ফিল্মি কেরিয়ার তাঁকে কতটা অনন্যতা দান করেছে তা এই ছবি দেখলে বোঝা যায়। এ বছরই মুক্তি পেয়েছে তাঁর অভিনীত 'সোনার কেল্লায় যকের ধন'। ভালো সাড়া ফেলেছে সেই ছবিটিও। আর এবার 'স্বার্থপর'-এর পালা।