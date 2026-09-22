পুজোর আগেই মাতৃহারা বলিউড অভিনেত্রী রানি, প্রয়াত কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

পুজোর আগেই মাতৃহারা বলিউড অভিনেত্রী রানি, প্রয়াত কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়
Rani Mukerji's mother passes away: মঙ্গলবার বিকেলে 75 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়ের মা কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 3:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: সোমবারের পর মঙ্গলবারও বিনোদন জগতে শোকের খবর ৷ সোমবার পরলোক গমন করেন অভিনেত্রী মিঠু মুখোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার প্রয়াত অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়ের মা কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় ৷ মৃত্যুকালে অভিনেত্রীর মায়ের বয়স হয়েছিল 75 বছর ৷ প্রযোজনা সংস্থা যশরাজ ফিল্মসের তরফে সোশাল মিডিয়ায় বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, দুঃখের এই সময়ে পরিবারের গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ করা হয়েছে ৷
বিবৃতি প্রকাশ
যশ রাজ ফিল্মস (ওয়াইআরএফ) এক বিবৃতির মাধ্যমে এই খবর নিশ্চিত করেছে। শোকের এই সময়ে পরিবারটি গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ জানিয়েছে। ওয়াইআরএফ-এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, রানি মুখোপাধ্যায়ের মা মিসেস কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় (75) আজ বিকেলে প্রয়াত হয়েছেন। আপনাদের ভালোবাসা, প্রার্থনা ও সমর্থনের জন্য পরিবারটি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ৷ গভীর শোকের সময়ে সম্মানের সঙ্গে গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।"
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় তাঁর মেয়ে রানির জীবনে সবসময়ই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন ৷ বহু বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিনেত্রীর সঙ্গী হয়েছেন। মা ও মেয়ের মধ্যে ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যার কথা রানি একাধিকবার জনসমক্ষে বলেছেন। কৃষ্ণা নিজেও বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কর্মজীবনে প্লেব্যাক গায়িকা হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাঁর বোন বাংলা সিনে জগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়।
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় পরিচালক রাম মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী ছিলেন ৷ রাম মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন 2017 সালে ৷ 'ফিল্মালয় স্টুডিও'-র অন্যতম সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। এই দম্পতির দুই সন্তান-বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায় ও পরিচালক-প্রযোজক রাজা মুখোপাধ্যায় ৷