'হয়তো এই চরিত্র করার জন্যই জন্মেছিলাম !'- রানি

'হয়তো এই চরিত্র করার জন্যই জন্মেছিলাম !'- রানি
দীর্ঘ পোস্টে নিজের জার্নি নিয়ে ভাবুক হয়ে পড়েন অভিনেত্রী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 12, 2026 at 11:45 AM IST
হায়দরাবাদ, 12 জানুয়ারি: দেখতে দেখতে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে তিন দশক কাটিয়ে ফেললেন অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায় (Rani Mukerji) ৷ সোমবার দীর্ঘ পোস্টে নিজের জার্নি নিয়ে ভাবুক হয়ে পড়েন রানি ৷ তিনি বলেন, "30 বছর, ভাবলেও অবাক লাগে ৷ কিন্তু এটাও ঠিক যে, তুমি যেটা মন থেকে ভালোবেসে করো, তাহলে সেই কাজের জন্য তোমার খিদে আরও বেশি তৈরি হবে ৷ 30 বছর আগে, আমি সেটে প্রথমবার পা রাখি ৷ না অভিনেত্রী হওয়ার কোনও রকম পরিকল্পনা ছিল না ৷ এটা কোনও স্বপ্নও ছিল না, যা বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলাম ৷ এটা এমন কিছু, যা আমাকে খুঁজে নিয়েছিল ৷ আর তারপর আমি এর প্রেমে পড়ে যাই ৷..."
তিন দশক কাটানোর পর আজও প্রথমবার ক্য়ামেরার সামনে দাঁড়াতে বয় পান রানি ৷ তিনি বলেন, "আমার মনের মধ্যে এখনও সেই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মেয়েটার অনুভূতি কাজ করে ৷ ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে মনে হয় আমি সংলাপ ভুলে গিয়েছি ৷" তিনি জানান, কোনও পরিকল্পনা নয়, তিনি কৌতুবলবশত পা রাখেন ফিল্মি ইন্ডাস্টিতে ৷
এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, রানির দীর্ঘ বার্তায় মূলত কী কী বার্তা উঠে এসেছে ৷
রানি জানান, রাজা কি আয়েগি বারাত তাঁকে শিখিয়েছে সিনেমায় গ্ল্যামার নয়, দায়িত্ব আগে আসে ৷ সেই সিনেমা অভিনেত্রী হিসাবে রানিকে তৈরি করেছে ৷
নয়ের দশক রানির কেরিয়ারকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে ৷ তিনি আপ্লুত হন দর্শকদের ভালোবাসায় ৷ তিনি বুঝতে পারেন, দর্শকদরে মনে হিন্দি সিনেমা ঠিক কতটা জায়গা জুড়ে রয়েছে ৷ তিনি আবারও চান, পুরনো সেই দিনে ফিরে যেতে৷
'সাথিয়া' রানির কেরিয়ারে ছিল টার্নিং পয়েন্ট ৷ অভিনেত্রীর কথায়, তিনি পর্দায় পারফেক্ট নয়, সৎ হতে চেয়েছিলেন ৷ আর সেই অনুভূতি থেকেই তিনি হাম তুম-এর মতো সিনেমাতে নিজের 100 শতাংশ দিতে পেরেছেন ৷ 'সাথিয়া' ও 'হাম তুম' দুই মহিলা চরিত্রে যে বিপরীতমুখী ভাব ছিল, তা রানিকে অভিনেত্রী হিসাবে আরও শক্ত করেছে ৷ 2000 সাল রানির কাছে আরও একটি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ আর তা হল, এই সময়েই মুক্তি পায় সঞ্জয় লীলা বনসালির 'ব্ল্যাক' ৷ রানির কথায়, "ব্ল্যাক আমাকে শিয়িখেয়েছে, নিঃস্তব্ধতার মধ্যেও শব্দ থাকে ৷ আর অভিনয় শুধু পারর্ফম করা নয়, সেই চরিত্রটাকে শোনাও দরকার ৷"
রানির বার্তায় উঠে আসে সমাজে নারী প্রতিকূলতার কথা ৷ তিনি জানান, যে সব জিনিস একটা মহিলার কাছে চ্যালেঞ্জের তিনি সেটাই করতে চেয়েছেন ৷ যে কারণে 'নো ওয়ান কিলড জসিকা' কিংবা 'মর্দানি' সিনেমায় পুলিশ অফিসারের মতো চরিত্র রানির মনের ভীষণ কাছের ৷
রানির 30 বছরের এই জার্নিতে যেমন সিনেমা থেকে অভিনেত্রী হিসাবে উত্তরন হয়েছে তেমনই ব্যক্তিগত জীবনেও এসেছে আমূল পরিবর্তন ৷ আদিত্য চোপড়ার সঙ্গে বিয়ে, মেয়ে হওয়া ইত্যাদি তাঁর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে ৷
'হিচকি' থেকে 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে'-র মতো সিনেমা রানির কেরিয়ারকে এক অন্য স্তরে নিয়ে গিয়েছে ৷ তিনি বুঝেছেন, দর্শককের কাছে গল্পের মাহাত্ম্য অনেক বেশি ৷ তিনি বলেন, "একজন মায়ের চরিত্রে অভিনয় আমাকে এনে দিয়েছে প্রথম জাতীয় পুরস্কার ৷ আমি প্রকৃতির ইঙ্গিতে বিশ্বাসী ৷ হয়তো আমি এই চরিত্রটাই করার জন্য জন্মেছিলাম ৷ যে কারণে ইউনিভার্স আমাকে এই পুরস্কার এনে দিয়েছে ৷ আমি এই সবকিছুর জন্য ইউনিভার্সের কাছে মাথা নত করি ৷"
রানির কথায়, তিনি সেই পরিচালকদের কাছে মাথা নত করতে চান, যাঁরা তাঁর ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন ৷ ইন্ডাস্ট্রির সেই বন্ধুদের কাছে মাথা নত করতে চান, যাঁরা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন, সেই সকল টেকনিশিয়ানদের কাছে যাঁরা রাতদিন পরিশ্রম করেছেন তাঁর সিনেমায় ৷ সবশেষে রানি বলেন, "আমি যখন এই 30 বছরের জার্নির দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমি বক্সঅফিস সাফল্য বা পুরস্কার দেখি না ৷ আমি সেই মুহূর্তগুলোতে ফিরে যাই ৷ বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে শট দেওয়া, শট টেকের মধ্যে হাসি-খুনসুটি, চ্যালেঞ্জিং দৃশ্যে কান্না ইত্যাদি স্মৃতির পাতায় ভিড় করে ৷"
এরপর তিনি দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আজও তিনি ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে নিউ কামার অর্থাৎ নবাগত অভিনেত্রী ভাবেন ৷ আরও বেশি পরিশ্রম করতে চান, আরও সিনেমার চ্যালেঞ্জ নিতে চান, এই মুহূর্ত থেকে তিনি জীবনের নতুন এক অধ্যায়ের সূচণা করতে চান ৷ রানির কথায়, "দর্শকদের কাছে আমি মাথা নত করতে চাই ৷ তাঁদের ভালোবাসা ছাড়া আমি আজ এখানে আসতে পারতাম না ৷ দর্শক-অনুরাগী ছাড়া আমি কিছুই নই ৷