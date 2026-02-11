কলকাতায় রানি, মাসি দেবশ্রীকে নিয়ে পুজো দিলেন কালীঘাটের মন্দিরে

কলকাতায় রানি, মাসি দেবশ্রীকে নিয়ে পুজো দিলেন কালীঘাটের মন্দিরে
মাসির কাছে তেলাপিয়া মাছের ঝোল খেতে চেয়েছেন রানি । মাসি দেবশ্রী রায় অবশ্য এবার ভেবেছিলেন বোনঝিকে ফুচকা খাওয়াবেন ।
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: ঝটিকা সফরে কলকাতায় রানি মুখোপাধ্যায় । বুধবার মুম্বই থেকে কলকাতায় পা রেখেই তিনি হাজির হন কালীঘাটের মন্দিরে । সেখানে মাসি দেবশ্রী রায়কে নিয়ে পুজো দিলেন 'মর্দানি' স্টার ৷
রানির পরনে এদিন ছিল পাটভাঙা লাল রঙের চেক শাড়ি । তাঁকে বলতে শোনা গেল, "মায়ের জন্য তিনটে শাড়ি এনেছি ।" নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এদিনও সদাহাস্যময়ী ছিলেন রানি । গল্পে মশগুল ছিলেন নিজের মাসির সঙ্গে । তবে, কলকাতার পাপারাৎজিদের ক্যামেরায় ধরা দিতে এতটুকুও বিরক্তি ছিল না তাঁর মধ্যে ।
কী কথা হল মাসি-বোনঝিতে ? জানা গিয়েছে, আবারও মার্চ মাসে কলকাতায় আসবেন রানি । মাসির কাছে তেলাপিয়া মাছের ঝোল খেতে চেয়েছেন রানি । মাসি দেবশ্রী রায় অবশ্য এবার ভেবেছিলেন বোনঝিকে ফুচকা খাওয়াবেন । কিন্তু সেটা এই বার হয়নি । সেই আক্ষেপের সুরই শোনা গেল দেবশ্রীর কণ্ঠে । অভিনেত্রী বলেন, "রানির কাজের খুব চাপ । তাই পুজোর পরেই গাড়ি ঘুরিয়ে হোটেলে চলে এলাম । ভাঁড়ে চা খাওয়ার ইচ্ছা ছিল, সেটাও হল না । তবে রানি বলেছে মার্চে এসে তেলাপিয়া মাছের ঝোল খাবে আর ফুচকা খাবে ।"
এখনও বোনঝিকে দেখলেই বার বার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায় দেবশ্রীর । তাঁর কথায়, "ছোটবেলায় রানি খুব কাঁদত । ভাবতেই পারিনি বড় হয়ে এমন এক ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে উঠবে সেই মেয়ে ।..."
কলকাতায় রমরমিয়ে চলছে রানি অভিনীত 'মর্দানি 3'। পরের পর শো হাউজফুল । ব্যবসাও কম নয় । যে দেশে পূজিতা নারীশক্তি, সেই মাটিতেই নারীর অবমাননা ? কেরিয়ারের তিন দশক পূর্তিতে এহেন প্রশ্ন তুলেই সম্প্রতি 'মর্দানি 3' ছবি রিলিজ করেছেন রানি মুখোপাধ্যায় । নারীপাচার রুখতে মা দুর্গার মতো রণং দেহি ইমেজে এই ছবিতে হাজির হয়েছেন তিনি । তাঁর অভিনয়ের মুন্সীয়ানা নিয়ে নতুন করে কিছুই বলার নেই ।
'মর্দানি 3'-তে তাঁর সংলাপ মনে রাখার মতো । নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হওয়া সমাজ সচেতনামূলক বার্তায় মোড়া এই ছবি । এটি আলোচক, সমালোচক সকলেরই প্রশংসা কুড়িয়েছে শুরুর দিন থেকে । দর্শকরাও ভালোবাসায় ভরিয়েছেন শিবানী শিবাজি রায়কে ।
'বর্ডার 2'-এর দাপটে বক্স অফিসে খানিকটা ম্লান হলেও দর্শকের কাছে সমাদৃত এই ছবি । দিনকয়েক ধরেই সমাজ মাধ্যমে চোখ রাখলে রানিকে দেখা যাচ্ছে দেশের নানা মন্দিরে । ফলে, তিনি কলকাতায় একবারও আসবেন না এমনটা তো হতেই পারে না । তিনি এলেন, পুজো দিলেন, আর সকলের উদ্দেশে হাত নেড়ে আবারও ভক্তদের মন জয় করে নিলেন ৷