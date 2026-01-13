ETV Bharat / entertainment

রঙ্গকর্মীর পঞ্চাশ বছর পূর্তি ! পাঁচ দিনের বিশেষ উৎসব শহরে

পাঁচ দিনের উৎসব চলবে আগামী 16 থেকে 20 জানুয়ারি।

রঙ্গকর্মীর পঞ্চাশ বছর পূর্তি ! (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 13, 2026 at 2:20 PM IST

কলকাতা, 13 জানুয়ারি: সালটা 1976, দিনটা 16 জানুয়ারি, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় তৈরি করলেন জাতীয় নাটকের দল 'রঙ্গকর্মী'। এবার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করছে সেই কিংবদন্তি নাটকের দল। এই বিশেষ বছরকে মনে রেখে পাঁচ দিন ধরে আয়োজিত হতে চলেছে নানা ধরনের অনুষ্ঠান।

পঞ্চাশটা বছর, দীর্ঘ এই সময়ে নানা পথ অতিক্রম নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও, পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন নিয়ে এসেছে নাটকের মাধ্যমে। 'রঙ্গকর্মী' এখন একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। কলকাতার নিজের শহর থেকে শুরু করে দেশের তথা আন্তর্জাতিক মঞ্চে রঙ্গকর্মী নাট্য মঞ্চের এক অন্যতম প্রতিভূ হিসেবে গড়ে উঠেছে। দেশের মাটির বাইরে জার্মানি, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে নিজেদের নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শকদের সমাদৃত হয়েছে।

নাটকের মহড়া (Special Arrangement)

দর্শক সমাদৃত নাটক গুলোর মধ্যে রয়েছে 'কোর্ট মার্শাল', 'রুদালি', 'চণ্ডালিকা', 'অন্তর্যাত্রা', 'মাইয়াৎ', 'বদনাম মন্টো', 'লোক কথা'। সংস্থার তরফে অনিরুদ্ধ সরকার জানান, " ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর, রঙ্গকর্মীর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠাতার শৈল্পিক ও নৈতিক লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে নতুন নতুন প্রযোজনা করে চলেছি। আশা করি সবার ভালো লাগবে।"

'রঙ্গকর্মী'র 50 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পাঁচ দিনের উৎসব চলবে আগামী 16 থেকে 20 জানুয়ারি। 16 জানুয়ারি সুজাতা সদনে বিকেল 5:30টায় উৎসবের সূচনা। পরে থাকছে রঙ্গকর্মীর নাটক 'লোককথা'।

নাটকের মহড়া (Special Arrangement)

* 17 জানুয়ারি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে, দুপুর 3টে পরিবেশিত হবে হ-য-ব-র-ল, পরিচালনায় অনমিত্র খান, দল- বিডন স্ট্রিট সুভম। পরে থাকবে রঙ্গকর্মীর 'চন্দা বেড়নি', পরিচালনায় অনিরুদ্ধ সরকার।

* 18 জানুয়ারি রঙ্গকর্মীর স্টুডিয়োতে বিকেল 5টায়- 'মাইম: নীরব প্রতিফলনের মাধ্যমে একটি যাত্রা' ,পরিচালক পালি পাল এবং দেব কুমার পাল। এরপর মঞ্চস্থ হবে রঙ্গকর্মীর নাটক 'অভি রাত বাকি হ্যায়'। পরিচালনায় সৌতি চক্রবর্তী।

* 19 জানুয়ারি , রঙ্গকর্মীর স্টুডিয়ো থিয়েটার-এ, বিকেল 5:00টায় রঙ্গকর্মীর নাটক 'আধে আধুরে', পরিচালনায় অনিরুদ্ধ সরকার। এর পরে গানের অনুষ্ঠান।

* আর শেষ দিনে 20 জানুয়ারি রঙ্গকর্মীর স্টুডিয়ো থিয়েটার-এ বিকেল 5টায় রঙ্গকর্মীর নাটক পশমিনা, পরিচালক সাজিদা সাজি। এর পরে বাউল গানের পরিবেশনা।

