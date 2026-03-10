বাবা-মা হলেন রণদীপ-লিন, সোশাল মিডিয়ায় সন্তানের প্রথম ঝলক প্রকাশ্যে

বাবা-মা হলেন রণদীপ-লিন, সোশাল মিডিয়ায় সন্তানের প্রথম ঝলক প্রকাশ্যে
রণদীপের বাবার জন্মদিনেই জন্ম হয়েছে, তাঁর মেয়ের ৷ সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন সদ্য হওয়া বাবা রণদীপ কী লিখলেন ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 10, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 5:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 মার্চ: অভিনেতা রণদীপ হুডা বাবা হলেন ৷ মঙ্গলবার তাঁর স্ত্রী লিন লাইশরামের সঙ্গে সূচণা করলেন জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের ৷ তাঁদের পরিবারে হাজির প্রথম সন্তান। মঙ্গলবার লিনের কোল আলো করে জন্ম নিয়েছে ফুটফুটে কন্যা সন্তান ৷ সেই খবর অনুরাগীদের সঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেতা রণদীপ হুডা ৷ মজার বিষয়, রণদীপের বাবার জন্মদিনেই জন্ম হয়েছে, তাঁর মেয়ের ৷
দুটি ছবি পোস্ট করে অভিনেতা লেখেন, "দাদু এবং নাতনিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আজ, আমি বাবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আরও গভীর হয়ে উঠেছে, বাবা। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ - লিন, আমাকে বাবা বানানোর জন্য ৷ আমাদের ছোট্ট মেয়েটিকে এই পৃথিবীতে আনার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। একটি ছোট্ট মেয়ে এবং সারা জীবনের ভালোবাসা।"
সম্প্রতি, তারকা দম্পতি সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের মাতৃত্বকালীন ফটোশুটের কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছিলেন ৷ যেখানে তাঁদের পিতৃত্ব-মাতৃত্বের যাত্রার এক সুন্দর ঝলক ফুটে ওঠে ৷ ছবিগুলিতে, হবু বাবা-মাকে একসঙ্গে অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও আবেগঘন মুহূর্তে পোজ দিতে দেখা যায় ৷ একটি ছবিতে রণদীপকে স্নেহভরে লিনের বেবি বাম্পে হাত রাখতে দেখা যায়। দু'জনকেই একে অপরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতে দেখা যায় ৷ প্রথমে শোনা গিয়েছিল, এই মাসের শেষের দিকে লিন-রণদীপের সন্তান পৃথিবীর আলো দেখবে ৷ কিন্তু বেবি বাম্প নিয়ে ফটোশুটের ছবি শেয়ার করার একদিন পরেই, তারকা দম্পতির প্রথম সন্তান পৃথিবীর আলো দেখে ৷
2023 সালের 29 অক্টোবর লিনের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন রণদীপ ৷ বিয়ের ছবি শেয়ার করে অভিনেতা লিখেছিলেন, "মহাভারতের সেই কাহিনী থেকে আমরা একটি পাতা তুলে ধরছি যেখানে অর্জুন মণিপুরী যোদ্ধা রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেছিল। আমরা আমাদের পরিবার এবং বন্ধুদের আশীর্বাদে বিয়ে করেছি। এই যাত্রা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে, আমরা সংস্কৃতির এই মিলনের জন্য আপনার আশীর্বাদ এবং ভালবাসা কামনা করছি, যার জন্য আমরা চিরকাল ঋণী এবং কৃতজ্ঞ থাকব।"
বিশ্বকাপ জয়ের মাঠেই ঈশান কিষাণকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ! চেনেন এই মোহময়ী নারীকে ?
টিনসেল টাউনে ফের বিয়ের সানাই, কবে ছাদনাতলায় যাচ্ছেন কৃতিকা-গৌরব ?
19 বছর পর ভারতে শাকিরা ! 'ওয়াকা ওয়াকা' গায়িকার কনসার্টে সঙ্গে দেখা যাবে দিলজিৎকেও ?