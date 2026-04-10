রণদীপ-লিন মেয়ের নাম রাখলেন 'নিওমিকা', এর মানে কী ?

রণদীপ-লিন মেয়ের নাম রাখলেন 'নিওমিকা', এর মানে কী ?
রণদীপ, মেয়ের একমাস বয়স পুর্তি উপলক্ষ্যে সামনে আনলেন তার নাম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 10, 2026 at 12:09 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 এপ্রিল: খুদের বয়স মাত্র একমাস ৷ বর্তমানে সদ্য হওয়া বাবা-মায়ের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত অভিনেতা- পরিচালক রণদীপ হুডা ও তাঁর স্ত্রী লিন লাইশরাম ৷ শুক্রবার, এদিন অভিনেতা মেয়ের একমাস বয়স পুর্তি উপলক্ষ্যে সামনে আনলেন তার নাম ৷ পাওয়া গেল রাজকন্যার ঝলকও ৷
তারকা দম্পতি তাঁদের মেয়ের নাম রেখেছেন 'নিওমিকা' (Nyomica) ৷ এই নামের অর্থ অত্যন্ত গভীর ও সুন্দর। এই নামের আক্ষরিক অর্থ হল 'ঈশ্বরের কৃপা', 'স্বাধীনতা' এবং 'সীমাহীনতা'—ঠিক আকাশের মতোই। এই নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক বিশেষ আবেগঘন তাৎপর্য ৷ রণদীপের বোন অঞ্জলি হুডা অত্যন্ত ভালোবাসা ও যত্নের সঙ্গে এই নাম বেছেছেন ৷ যাকে বলা যায়, পরিবারের তরফ থেকে সদ্য হওয়া বাবা-মাতে বিশেষ উপহার ৷
সেই আনন্দ সোশাল মিডিয়ায় ভাগ করে রণদীপ-লিন লেখেন, "আমাদের মেয়ের নামকরণ করাটা আমাদের কাছে এক অবিশ্বাস্য রকমের বিশেষ ও আবেগঘন মুহূর্ত ছিল। 'নিওমিকা' নামটি শোনার মুহূর্তেই আমাদের মনে হয়েছে, এটা ওর জন্য একদম সঠিক নাম। গত এক মাস আমাদের জীবনে এক অসাধারণ ও ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে ৷ বাবা-মা হিসেবে আমাদের এই নতুন যাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত আমরা মন ভরে উপভোগ করছি।" বাবা-মায়ের নতুন ভূমিকাকে সাদরে বরণ করে নেওয়ার পাশাপাশি, রণদীপ ও লিন তাঁদের মেয়ের জীবনের এই শুরুর মুহূর্তগুলোকে পরম যত্নে লালন করছে ৷ ছোট্ট নিওমিকা ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছে তাঁদের গোটা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু।
এই পোস্ট শেয়ার করার পরপরই অনুরাগীরা তাতে প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করে ৷ এক অনুরাগী লিখেছেন, "চমৎকার নাম।" আবার কারোর মতে, "বাবার ছোট্ট মেয়ে হুডাকে স্বাগতম। বাবা-মাকে অভিনন্দন।" কেউ কেউ ভালোবাসার লাল হার্ট ইমোজিও ব্যবহার করেছেন।
রণদীপ ও লিন 2023 সালের 29 নভেম্বর মণিপুরে ঐতিহ্যবাহী মেইতেই বিবাহ অনুষ্ঠানে সারাজীবনের বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইম্ফালে অনুষ্ঠিত তাঁদের এই বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল অত্যন্ত ঘরোয়া ও ৷ লিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গেছিল গভীরভাবে সম্পৃক্ত। 2025 সালের নভেম্বর মাসে, দম্পতি তাঁদের প্রথম সন্তানের আগমনের কথা ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে রণদীপ-লিন এই ঘোষণা করেন। এরপর 2026 সালের 10 মার্চ, রণদীপের বাবার জন্মদিনে তাঁদের প্রথম কন্যা সন্তানের আগমন হয় ৷