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একহাতে স্টিয়ারিং, অন্যহাতে ঝড়ছে রক্ত ! রণবীরের ইনটেন্স লুকে কাবু নেটপাড়া, কী প্রতিক্রিয়া আলিয়ার ?

Love and War release date: ভালোবাসার মহা সংগ্রাম বড়পর্দায় আনছেন সঞ্জয় লীলা বনশালি ৷ ভিকি-আলিয়া ও রণবীর কাপুর অভিনীত 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' কবে মুক্তি পাচ্ছে?

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লাভ অ্যান্ড ওয়ার সিনেমার প্রথম ঝলক (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 12:00 PM IST

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Updated : September 24, 2026 at 12:09 PM IST

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হায়দরাবাদ, 24 সেপ্টেম্বর: বহু বছরের প্রতীক্ষার অবসান ৷ ভিকি কৌশল, আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুরের 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' সিনেমার প্রথম পোস্টার মুক্তি পেল বৃহস্পতিবার ৷ পাশাপাশি, পরিচালক সঞ্জয়লীলা বনশালি জানিয়ে দিলেন , কবে মুক্তি পাচ্ছে এই সিনেমা ৷

দু'বছর আগে কাজ শুরু করার পর, রণবীর কাপুর, ভিকি কৌশল এবং আলিয়া ভাট অভিনীত বহু-প্রতীক্ষিত 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর শুটিং শেষ হয়েছে চলতি মাসেই ৷ নির্মাতাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালি এখন ছবিটির পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজে মনোযোগ দিতে প্রস্তুত। এরমধ্যেই প্রকাশ্যে আনা হয়েছে সিনেমায় রণবীর কাপুরের প্রথম ঝলক ৷ বনশালি প্রযোজনা সংস্থার তরফে ছবি প্রকাশ করে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, "বো রুতবা, বো রব, বো জুনুন... লাভ অ্যান্ড ওয়ার মুক্তি পাচ্ছে, 2027 সালের 21 জানুয়ারি ৷"

আলিয়ার প্রতিক্রিয়া

পোস্টার নিজের সোশাল ওয়ালে শেয়ার করেন আলিয়া ৷ এর আগে তিনি বনশালির পোস্ট লাইক করেন ৷ এরপর নিজের ওয়ালে লেখেন, "SLBxRK, প্রেক্ষাগৃহে দেখা হচ্ছে 2027 সালের 21 জানুয়ারি ৷" ক্যাপশনে তিনি 'ফায়ার' ইমোজিও ব্যবহার করেন ৷

নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া

রণবীরের কাপুরের এই ঝলক দেখে নেটিজেনদের সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, এমন রূপে কখনও দেখা যায়নি আরকে-কে ৷ আবার কেউ লিখেছেন, "এতো একেবারে ভিনটেজ লুক ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "নিজের সমস্ত আকর্ষণ নিয়ে ফিরে এসেছেন রণবীর কাপুর!!!!! আর আমরা এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ৷"

উল্লেখ্য, 2007 সালে 'সাওয়ারিয়া' ছবির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পর 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর মাধ্যমেই রণবীর কাপুর ও সঞ্জয় লীলা বনশালি আবারও একসঙ্গে কাজ করতে চলেছেন। ভিকি কৌশল এর আগে এই নির্মাতার সঙ্গে কাজ না করলেও, আলিয়া ভাট 2022 সালে 'গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি'-তে বনশালির সঙ্গে কাজ করেছিলেন। এই সিনেমার জন্যই আলিয়া সেরা অভিনেত্রী হিসাবে জাতীয় পুরস্কার জিতে নিয়েছেন ৷

2024 সালের জানুয়ারি মাসে ছবিটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ ইনস্টাগ্রামে দেওয়া সেই মূল ঘোষণায় বলা হয়েছিল, "আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি সঞ্জয় লীলা বনশালির মহাকাব্যিক আখ্যান 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'। প্রেক্ষাগৃহে দেখা হবে।" সেই মতো 2027 সালের 21 জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে আসছে ভিকি কৌশল, আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুরের 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ৷

এর আগে ভিকি কৌশলকে শেষ লক্ষ্মণ উতেকর পরিচালিত 'ছাভা' সিনেমায় দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে, আলিয়া ভাটকে শেষ 'আলফা' সিনেমায় দেখা গিয়েছিল ৷ এতে প্রধান চরিত্রে ছিলেন শর্বরী ও ববি দেওল। যশ রাজ ফিল্মসের ব্যানারে তৈরি এই সিনেমাটি চলতি বছর মুক্তি পায়। তবে বক্সঅফিসে সিনেমাটি ভালো ফলাফল করতে পারেনি। এদিকে রণবীর কাপুর তাঁর অত্যন্ত প্রতীক্ষিত সিনেমা 'রামায়ণ: পার্ট 1' (Ramayana: Part I)-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা চলতি বছর 6 নভেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে। নীতীশ তিওয়ারি পরিচালিত এই সিনেমায় প্রধান চরিত্রে রণবীর ছাড়াও অভিনয় করছেন যশ, সানি দেওল, রবি দুবে ও সাই পল্লবী।

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Last Updated : September 24, 2026 at 12:09 PM IST

TAGGED:

LOVE AND WAR FIRST POSTER
লাভ অ্যান্ড ওয়ার সিনেমা
VICKY KAUSHAL ALIA BHATT
রণববীর কাপুর
LOVE AND WAR MOVIE RELEASE DATE

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