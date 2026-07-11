ETV Bharat / entertainment

বিশেষ তিথি মেনেই এই দিন আসছে রণবীর-যশের 'রামায়ণ পার্ট 1' ট্রেলার

রণবীর কাপুর, যশ, রবি দুবে এবং সানি দেওল অভিনীত মাল্টি-স্টারার ছবিটি এই দীপাবলীতে মুক্তি পেতে চলেছে। প্রকাশ্যে ট্রেলার মুক্তির তারিখ ৷

ranbir-kapoors-film-ramayana-part-1-trailer-release-globally-on-this-date
এই দিন আসছে রণবীর-যশের 'রামায়ণ পার্ট 1' ট্রেলার (পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 11 জুলাই: নমিত মালহোত্রা প্রযোজিত এবং নিতেশ তিওয়ারি পরিচালিত পৌরাণিক সিনেমা 'রামায়ণ পার্ট 1' (Ramayana Part 1)-এর ট্রেলার কবে প্রকাশ্যে আসবে, তার আনুষ্ঠানিক তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে নির্মাতাদের তরফে। রণবীর কাপুর (Ranbir Kapoor), যশ (Yash), রবি দুবে (Ravi Dubey) এবং সানি দেওল (Sunny Deol) অভিনীত মাল্টি-স্টারার ছবিটি এই দীপাবলীতে (Diwali 2026) মুক্তি পেতে চলেছে। দর্শকরা অধীর আগ্রহে ট্রেলারটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৷ আজ এর মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুযায়ী, উল্টোরথের দিন আসছে 'রামায়ণ পার্ট 1'-এর ট্রেলার ৷

'রামায়ণ পার্ট 1'-এর ট্রেলার কবে মুক্তি পাবে?

নির্মাতারা তাদের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে 'রামায়ণ পার্ট 1'-এর ট্রেলার-মুক্তির তারিখ প্রকাশ করেছেন। নির্মাতারা একটি পোস্টারও শেয়ার করেছেন যেখানে একটি রাজকীয় প্রাসাদে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে দেখা গিয়েছে। 'রামায়ণ পার্ট 1'-এর ট্রেলারে মুক্তির তারিখ ঘোষণা করে নির্মাতারা লিখেছেন, "ভারত থেকে সারা বিশ্বে, 'রামায়ণ পার্ট 1'-এর ট্রেলার 24 জুলাই মুক্তি পাবে।" আপনাদের জানিয়ে রাখি, হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে 24 জুলাই দিনটি অত্যন্ত শুভ বলে বিবেচিত হয়। কারণ, এই দিনই উল্টোরথ ৷ মাসির বাড়ি থেকে মুখ্যমন্দিরে ফিরে আসেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা ৷ ফলে দিনটি, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত শুভ ৷

নির্মাতারা পোস্টারে লিখেছেন, "হাজার হাজার বছর ধরে রামায়ণ প্রজন্মকে মর্যাদা, সাহস এবং ধৈর্যের সাথে ধর্মের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু এখন এক নতুন যাত্রা শুরু হচ্ছে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্যতার মহাকাব্য বিশ্বের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা ভারতীয় সিনেমায় আগে কখনও দেখা যায়নি।"

সিনেমাটি কবে মুক্তি পাবে?

নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ' সিনেমাটি প্রযোজনা করছে নমিত মালহোত্রার প্রাইম ফোকাস স্টুডিওস, আটবার অস্কারজয়ী ভিএফএক্স স্টুডিও ডিএনইজি এবং যশের মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনসের যৌথ প্রযোজনায়। এই দুই পর্বের সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী আইম্যাক্সে মুক্তি পাবে। প্রথম পর্বটি 2026 সালের দীপাবলীতে এবং দ্বিতীয় পর্বটি 2027 সালের দীপাবলীতে মুক্তি পাবে।

আরও পড়ুন

TAGGED:

RANBIR KAPOOR
RAMAYANA PART 1
RAMAYANA PART 1 CAST
রামায়ণ পার্ট 1 রণবীর কাপুর
RAMAYANA PART 1 TRAILER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.