রণবীর-যশ ভার্সেস রণভীর ! মাত্র 14 দিনেই 'ধুরন্ধর'কে ছাপিয়ে গেল 'রামায়ণ', কত আয় হল ?
Ramayana beats Dhurandhar: 14তম দিনে 'ধুরন্ধর' সিনেমার আয়কে টপকে গেল 'রামায়ণ' ৷ কত আয় হল বক্সঅফিসে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 10:20 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 10:35 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 নভেম্বর: 14 দিন অতিক্রম করেও বক্সঅফিসে এখনও 'রামায়ণ' ধামাকা অব্যাহত ৷ নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এই সিনেমা বলিউডের একাধিক বড় বাজটের ছবিকে পিছনে ফেলেছে ৷ তালিকায় রয়েছে রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর'ও ৷ রণবীরকে ভগবান রামের ভূমিকায়, যশকে রাবণের ভূমিকায় এবং সাই পল্লবীকে সীতার ভূমিকায় দর্শক যে মন থেকে গ্রহণ করেছে, তা বক্সঅফিসে সাফল্যেই স্পষ্ট ৷ ভারতীয় বিনোদন শিল্পে অন্যতম ব্যয়বহুল সিনেমা হিসেবে বিবেচিত 'রামায়ণ' দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেলেও, বিশ্বজুড়ে এটি 1 হাজার 450 কোটি টাকারও বেশি আয় করতে সক্ষম হয়েছে, তাও মাত্র দু'সপ্তাহে।
দীপাবলির সময় মুক্তি পাওয়া 'রামায়ণ' নিয়ে দর্শকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও, যশের অভিনয় সবার নজর কেড়েছে। 'রকি ভাই'-এর অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন সবাই ৷ বিশেষ করে রাবণ চরিত্রে তাঁর অভিনয় এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তবে দুর্দান্ত শুরুর পর, দ্বিতীয় সপ্তাহে এসে সিনেমাটির আয়ের গতি কিছুটা ধীর হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও, বিশ্ব বক্সঅফিসে সিনেমাটি এক নতুন মাইলফলক স্পর্শ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
14তম দিনে রামায়ণ বক্সঅফিস কালেকশন
মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মাঝে, ভারতে 800 কোটি টাকার মাইলফলক স্পর্শ করার পর দ্বিতীয় সপ্তাহে 'রামায়ণ'-এর আয়ে কিছুটা ভাটা পড়েছে। স্যাকনিল্ক (SACNILC)-এর তথ্য অনুযায়ী, 18 নভেম্বর সব ভাষা মিলিয়ে 'রামায়ণ' 23.20 কোটি টাকা আয় করেছে। 21 হাজার 215টি শো মিলিয়ে ভারতীয় বক্সঅফিসে রণবীরের এই সিনেমার মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 844.40 কোটি টাকায়।
'ধুরন্ধর'-কে টেক্কা !
নীতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ' বক্সঅফিসে আরও একটি বড় মাইলফলক স্পর্শ করেছে। ছবিটি 840 কোটি টাকার গণ্ডি পেরিয়ে 'ধুরন্ধর'-এর ভারতে লাইফটাইম নেট সংগ্রহের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর' সিনেমাটির ভারতীয় নেট আয় ছিল 840.20 কোটি টাকা এবং গ্রস আয় ছিল 1 হাজার 007.85 কোটি টাকা। অন্যদিকে, নীতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ' 14 দিনেই ভারতে 844.40 কোটি টাকা (নেট) এবং 1 হাজার 009.05 কোটি টাকা (গ্রস) আয় করে এই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। তবে মার্চ 2026-এ মুক্তি পাওয়া সিক্যুয়েল 'ধুরন্ধর 2: দ্য রিভেঞ্জ’ (Dhurandhar 2: The Revenge)-এর চেয়ে আয়ের দিক থেকে 'রামায়ণ' এখনও পিছিয়ে রয়েছে।
14তম দিনে 'রামায়ণ'-এর বিশ্বব্যাপী বক্সঅফিস আয়
'রামায়ণ' কেবল দেশীয় বক্স অফিসেই আলোড়ন সৃষ্টি করছে না, বরং আন্তর্জাতিক বাজারেও ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করছে। স্যাকনিল্ক (SACNILC)-এর তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির 13 দিনে বিশ্বব্যাপী বক্সঅফিসে সিনেমাটি 1হাজার 483য়10 কোটি টাকা (1.4 বিলিয়ন মার্কিন ডলার) আয় করেছে। 13 দিন পার হওয়ার পর, মুক্তির 14তম দিনে 'রামায়ণ'-এর আয় 1 হাজার 500 কোটি টাকা (1.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে কেবল বিদেশের বাজার থেকেই আয় হতে পারে 510 কোটি টাকা (5.1 বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
'ধুরন্ধর'-এর পর 'রামায়ণ'-এর লক্ষ্য 'ধুরন্ধর 2'
এই মাসের শুরুর দিকে, প্রযোজক নমিত মালহোত্রা সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর সঙ্গে আলোচনায় এই সিনেমা নিয়ে তাঁর প্রত্যাশার কথা জানান। নমিত বলেন, "ভারতে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, 'এতবার রামায়ণ দেখানো হয়েছে, তবুও কেন আবার রামায়ণ তৈরি করা হচ্ছে? আমরা তো এই গল্পটি আগেই জানি।' আমি তাঁদের বলি, 'শুনুন, আমরা এটি তৈরি করছি কারণ আমরা আপনাদের এমন একটি সংস্করণ দেখাতে চাই, যা আপনারা আগে কখনো দেখেননি।' কোনও টেলিভিশন শো, পথনাটক বা রামলীলায় রামায়ণকে কখনো এত বিশাল পরিসরে এবং এমন জমকালো আয়োজনে তুলে ধরা হয়নি, যেভাবে আমরা করছি... অনেকটা 'অ্যাভাটার' (Avatar) বা 'অ্যাভেঞ্জার্স' (Avengers) সিনেমার মতো, কিংবা স্পাইডার-ম্যান (Spider-Man) বা হোমারের 'দ্য ওডিসি' (The Odyssey)-র কথা ভাবুন। আমরা রামায়ণকে ঠিক সেই পর্যায়ের বিশাল ও জমকালো সৃষ্টিগুলোর সারিতেই স্থাপন করছি।"
এখন রণভীর সিংয়ের অন্যতম ব্লকব্লাস্টার সিনেমা 'ধুরন্ধর'কে টপকানোর পর 'রামায়ণ 'বক্সঅফিসে 'ধুরন্ধর 2'-এর কালেকশনকে কতদিনে ছাপিয়ে যায়, সেই দিকে রয়েছে সকলের নজর ৷