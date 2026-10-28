এইভাবেই মেয়ে রাহার সঙ্গে দিন শুরু করেন রণবীর, অমিতাভ বচ্চনের কাছে গোপন কথা ফাঁস

এইভাবেই মেয়ে রাহার সঙ্গে দিন শুরু করেন রণবীর, অমিতাভ বচ্চনের কাছে গোপন কথা ফাঁস
Ranbir openes up about relationship with Alia: কৌন বনেগা ক্রোড়পতি শোয়ে এসে ব্যক্তিগত জীবনের নানা কথা বলিউড শাহেনশার সঙ্গে শেয়ার করেন রণবীর কাপুর ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 3:29 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 অক্টোবর: দীপাবলীতে মুক্তি পাচ্ছে নমিত মালহোত্রা প্রযোজিত, নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রামায়ণ-পার্ট 1 ৷ লস অ্যাঞ্জেলসে হয়ে গিয়েছে সিনেমার ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার ৷ এরই মাঝে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল রণবীর কাপুরের কৌন বনেগা ক্রোড়পতি শোয়ে কাটানো নানা মুহূর্ত ৷ অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে বিশেষ পর্বে ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবন থেকে শুরু করে রাহাকে নিয়ে অজানা তথ্য শেয়ার করেন 'অ্য়ানিম্যাল' অভিনেতা ৷
কী বলেছেন রণবীর ?
সম্পর্ককে শক্তিশালী করে তোলে এমন মূল্যবোধের কথা বলতে গিয়ে রণবীর বলেন, "আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি বা শিকড় হল বন্ধুত্ব। আমি সবসময়ই বিশ্বাস করি যে, ভালোবাসা একটি সম্পর্ককে গড়ে তোলে, বিশ্বাস তাকে শক্তিশালী করে এবং শ্রদ্ধা সেই সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী করে। আমার মতে, একটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে এগুলিই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।" 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' শো-তে উপস্থিত হয়ে রণবীর কাপুর আরও জানান, মেয়ে রাহার জন্মের পর থেকে তাঁর জীবনে বিশ্বাসের এক নতুন প্রাত্যহিক রীতি যুক্ত হয়েছে।
রাহার নতুন অভ্যাস
মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে কথোপকথনের সময় রণবীর জানান, তিনি তাঁর সকালের শুরুটা করেন অমিতাভ বচ্চনের কণ্ঠে গাওয়া 'হনুমান চালিশা' শুনে। তিনি বলেন, "আমার মেয়ে রাহার জন্মের পর থেকে এমন কোনও দিন যায়নি, যেদিন আমরা সকালবেলা আপনার গাওয়া 'হনুমান চালিশা' শুনিনি ৷..." এমনটা জানতে পেরে অমিতাভ বচ্চন অত্যন্ত আন্তরিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, "বাহ, দারুণ তো!"
কৌন বনেগা ক্রোড়পতি (KBC) সিজন 18-র বিশেষ দীপাবলী পর্বে অমিতাভ বচ্চনের মুখোমুখি হট সিটে বসেন অভিনেতা রণবীর কাপুর। তাঁর আসন্ন মেগা প্রজেক্ট 'রামায়ণ' (Ramayana) সিনেমার প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সহ-অভিনেত্রী সাই পল্লবী এবং রবি দুবের সঙ্গে এই শো-তে অংশ নেন।
বিগ বি-কে বলিউডের 'অরা ফার্মিংয়ের ওজি' আখ্যায়িত করা
এই শো-তে এসে রণবীর কাপুর, বিগ বি-কে বলিউডের 'অরা ফার্মিংয়ের ওজি' (OG of Aura Farming-অর্থাৎ যাঁর ব্যক্তিত্বের তীব্র প্রভাব বা আভা সবচেয়ে বেশি) বলে অভিহিত করেন। তিনি তাঁর শৈশবের স্মৃতিচারণ করে জানান, 1991 সালে যখন তিনি ছোট ছিলেন এবং অমিতাভ বচ্চন ও ঋষি কাপুরের 'আজুবা' (Ajooba) সিনেমার শুটিং চলছিল, তখন অমিতাভ বচ্চনের ব্যক্তিত্ব ও রাজকীয় উপস্থিতি দেখে তিনি এতটাই মুগ্ধ ও ভীত হতেন যে বিগ বি-র চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস পেতেন না।
উল্লেখ্য, কয়েক বছর প্রেমের সম্পর্কের পর 2022 সালের 14 এপ্রিল মুম্বইয়ে নিজেদের বাড়িতে এক ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। তারকা দম্পতির কোলে কন্যা সন্তান রাহা কাপুর আসে 2022 সালের 6 নভেম্বর ।
রণবীর এখন নীতেশ তিওয়ারির পরিচালনায় মহাকাব্য 'রামায়ণ'এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি দুই পর্বের সিনেমায় ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷ ছবিতে সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী, রাবণের চরিত্রে যশ এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে রবি দুবে অভিনয় করেছেন।