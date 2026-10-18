পরনে লাল কুর্তা-পায়জামা, 'রামায়ণ' মুক্তির আগে দুর্গার দরবারে রণবীর

পরনে লাল কুর্তা-পায়জামা, 'রামায়ণ' মুক্তির আগে দুর্গার দরবারে রণবীর
Ranbir Kapoor in Puja Pandal: সপ্তমীর শুভলগ্নে রণবীর কাপুর মুখোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে গিয়েছিলেন । সেখানে তিনি হর্ষদীপের সঙ্গে একই মঞ্চও ভাগ করে নেন ।
Published : October 18, 2026 at 6:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 অক্টোবর: সামনেই মুক্তি পাচ্ছে রণবীর কাপুরের ছবি 'রামায়ণ' ৷ তার আগে সপ্তমীর দিন মণ্ডপে গিয়ে দেবী দুর্গার আশীর্বাদ নিলেন অভিনেতা ৷ প্রতিবারের মতো এবারও নর্থ বোম্বে সর্বজনীন দুর্গাপুজো মণ্ডপে গিয়েছিলেন তিনি ।
মুম্বইয়ের এই ঐতিহ্যবাহী পুজোয় অংশ নেওয়ার পাশাপাশা রণবীর উদযাপনে শামিল হন ৷ এমনকি মঞ্চে উঠে গায়িকা হর্ষদীপ কউরের সঙ্গে গানে গলা মেলান ৷ অভিনেতার বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে । তাতে রণবীর কাপুরকে দেবী দুর্গার কাছে মাথা নত করে প্রার্থনা করতে দেখা গিয়েছে ৷ এদিন তিনি সাদা পায়জামার সঙ্গে লাল ও সোনালি রঙের একটি ঐতিহ্যবাহী কুর্তা পরেছিলেন ।
এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে দেখা করেন ৷ যাদের মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মাতা অয়ন মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন । তিনি রণবীরের বন্ধুও ৷ ভিডিয়োতে তাঁকে পাপারাজ্জিদের অভিবাদন জানাতে এবং তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করতে দেখা যায় । অন্য একটি ভিডিয়োতে তাঁকে পাপারাজ্জিদের সঙ্গে ছবি তোলার জন্য পোজ দিতেও দেখা গিয়েছে ।
এদিকে 2027 সালের দীপাবলিকে কেন্দ্র করে বক্স অফিসে জোর লড়াইয়ের গুঞ্জন ৷ কারণ প্রভাসের আসন্ন সিনেমা 'স্পিরিট' এবং রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ পার্ট 2'-এর মধ্যে জোর টক্কর হতে পারে । পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা তাঁর বহু প্রতীক্ষিত সিনেমাটি মুক্তির নতুন তারিখ ঘোষণা করেছেন ৷ যার ফলে এই দু'টি বড় প্রজেক্ট একই উৎসবের মরশুমে মুক্তি পেতে চলেছে ।
রবিবার 'এক্স' হ্যান্ডেলে এক পোস্টে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা জানিয়েছেন, প্রভাস ও তৃপ্তি ডিমরি অভিনীত 'স্পিরিট' ছবিটি 2027 সালের 29 অক্টোবর বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে । এর আগে ছবিটি 2026 সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, তবে পরে তা পিছিয়ে দেওয়া হয় । এই ঘোষণার পাশাপাশি পরিচালক একটি নতুন পোস্টার শেয়ার করেছেন, যেখানে প্রভাসকে দেখা যাচ্ছে । পোস্টারটিতে অভিনেতার এক নতুন রূপ তুলে ধরার পাশাপাশি নতুন মুক্তির তারিখটিও জানানো হয়েছে ।
নীতীশ তিওয়ারি পরিচালিত এবং নামিত মালহোত্রা প্রযোজিত 'রামায়ণ পার্ট 2'-ও 2027 সালের দীপাবলিতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে । যদিও এর সঠিক মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি ৷ তবে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ছবিটি 2027 সালের 5 নভেম্বর নাগাদ মুক্তি পেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে । এই ছবিতে ভগবান রামের ভূমিকায় রণবীর কাপুর, সীতার ভূমিকায় সাই পল্লবী এবং রাবণের ভূমিকায় যশকে দেখা যাবে । এই ছবির সঙ্গে সানি দেওলও যুক্ত রয়েছেন, যা ছবিটির কলাকুশলী নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলেছে ।