'অভিনেতা হিসেবে শেষ দশক !' সিলভার স্ক্রিন থেকে কেন সরতে চান রণবীর কাপুর ?
Ranbir Kapoor Shares Future ambitions:রণবীর জানান, সাধারণত তিনি বছরে 100 থেকে 125 দিনের মতো কাজ করেন, যা তাকে লেখালেখিতে মনোযোগ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেয়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 3:43 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 নভেম্বর: আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে হাতে থাকা বিভিন্ন সিনেমার কাজ শেষ করতে চান রণবীর কাপুর ৷ এরপর তিনি অভিনেতা হিসাবে পর্দার সামনে নয় বরং বেছে নিতে চান পর্দার পিছনের কাজ ৷ হ্যাঁ, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রণবীর জানিয়েছেন, তিনি আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চান ৷ আর সেই কারণেই নিজের অভিনয় জীবনের বর্তমান পর্যায়টিকে 'অভিনেতা হিসেবে শেষ দশক' বলে অভিহিত করেছেন।
কিছুদিন আগেই, এক অনলাইন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে, নিজের নতুন সিনেমা 'রামায়ণ: পার্ট 1'-এর প্রচারণার সময় সহ-অভিনেত্রী সাই পল্লবীর উপস্থিতিতে রণবীর পরিচালনার প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা তুলে ধরেন। অভিনেতা জানান, তিনি সম্প্রতি একটি চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন ৷ কিন্তু দ্রুতই বুঝতে পারেন যে একেবারে শূন্য থেকে একটি গল্প তৈরি করা কতটা কঠিন।
নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে রণবীর বলেন, "আমি মাত্র কয়েক মাস আগে একটি চিত্রনাট্য লেখা শুরু করেছি, আর এটি তৈরি করা যে কতটা কঠিন তা বুঝতে পারছি। লেখক ও নির্মাতাদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে।" তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, কেন একজন পরিচালক হিসেবে কাজ করা তাঁর কাছে একটি আকর্ষণীয় পেশা বলে মনে হয়।রণবীরের মতে, একটি সিনেমা তৈরির প্রতিটি পর্যায়ে পরিচালকরা যুক্ত থাকেন ৷ অথচ অভিনেতারা সাধারণত নিজেদের দৃশ্য শেষ করার পর পরবর্তী শটের জন্য অপেক্ষা করেন। তাঁর বিশ্বাস, একটি গল্প বলার জন্য বিভিন্ন মানুষকে একত্রিত করা সিনেমা তৈরির অন্যতম তৃপ্তিদায়ক দিক।
তিনি আরও বলেন, "আমি সত্যিই মনে করি, একজন সঙ্গীতশিল্পীর পর যদি কেউ সৃজনশীলতার সর্বোচ্চ আনন্দ অনুভব করেন, তবে তিনি হলেন পরিচালক। একজন অভিনেতার আনন্দ অনেক ক্ষেত্রেই ওপর-ওপর বা অতটা গভীর হয় না ৷ কিন্তু একজন পরিচালক যখন কোনও সিনেমা তৈরি করেন-তা ভালো হোক বা মন্দ-তখন তাঁর কাছে একটি গল্প বলার সুযোগ থাকে। আর সেই গল্পটি তুলে ধরার জন্য তিনি অনেক মানুষকে একত্রিত করতে পারেন। এটি সত্যিই একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা, আর আমি আশা করি আমি এমনটা করতে পারব ৷"
পরিচালক হিসেবে নিজের প্রথম সিনেমার জন্য রণবীর এখনও কোনও নির্দিষ্ট ধরণ (জঁরা) চূড়ান্ত করেননি ৷ তবে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি কেমন ধরনের গল্প দেখতে পছন্দ করেন এবং কেমন গল্প তৈরি করতে চান। রণবীরের কথায়, "আমি ঠিক কোন ঘরানার সিনেমা করতে চাই তা বলতে পারব না, তবে আমার প্রিয় কিছু সিনেমার কথা বলতে পারি-যেমন 'লাইফ ইজ বিউটিফুল', 'ইটস আ ওয়ান্ডারফুল লাইফ' কিংবা রাজকুমার হিরানির সিনেমাগুলো। আমার মনে হয়, এটি অনেকটা 'ফিল-গুড' পারিবারিক ড্রামা ঘরানার সিনেমা বানাতে চাই ৷"
কেন তিনি এখনই পরিচালক হিসেবে সফর শুরু করছেন না, সে বিষয়েও ব্যাখ্যা দিয়েছেন রণবীর। অভিনেতার হাতে এখন বেশ কয়েকটি বড় প্রজেক্ট রয়েছে, যার মধ্যে আছে 'ব্রহ্মাস্ত্র 2', 'অ্যানিমেল 2' এবং 'রামায়ণ পার্ট 2'। পরিচালনার কাজে হাত দেওয়ার আগে তিনি এই সিনেমাগুলোর কাজ শেষ করতে চান। কথোপকথনের সময় রণবীর জানান, সাধারণত তিনি বছরে 100 থেকে 125 দিনের মতো কাজ করেন, যা তাকে লেখালেখিতে মনোযোগ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সিনেমার কাজে ব্যস্ততার কারণে তিনি আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অভিনয় জীবনের এই পর্যায়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে রণবীর বলেন, "আমার মনে হয়, অভিনেতা হিসেবে এটিই আমার শেষ দশক। এরপর কি আর এমন সব চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পাব? আমি আসলে পরিচালনার দিকে ঝুঁকতে চাই।"
তিনি আরও জানান যে, আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে তিনি তার আসন্ন সিক্যুয়েলগুলোর কাজ শেষ করতে চান এবং পরিচালক হিসেবে নিজের প্রথম সিনেমার কাজ শুরু করতে চান। রণবীর যোগ করেন, "আমি সত্যিই এই সিনেমাগুলোর (ব্রহ্মাস্ত্র 2, অ্যানিম্যাল 2 এবং রামায়ণ পর্ব 2) কাজ শেষ করতে চাই। আশা করছি, আগামী 2-3 বছরের মধ্যেই পরিচালক হিসেবে আমার প্রথম সিনেমার শুটিং শুরু করতে পারব।"
এই প্রজেক্টগুলো ছাড়াও, রণবীরকে পরবর্তীতে সঞ্জয়লীলা বানসালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' (Love & War) সিনেমায় দেখা যাবে। পিরিয়ড ড্রামা ঘরানার এই সিনেমায় রয়েছেন আলিয়া ভাট ও ভিকি কৌশল। 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' 2027 সালের 21 জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।