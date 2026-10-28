লস অ্যাঞ্জেলসে 'রামায়ণ'-এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার ! তারকাখচিত সন্ধ্যায় উপস্থিত কারা ?

লস অ্যাঞ্জেলসে 'রামায়ণ'-এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার ! তারকাখচিত সন্ধ্যায় উপস্থিত কারা ?
Ramayana's grand world premiere: অ্যাকাডেমি মিউজিয়াম অফ মোশন পিকচার্সের অন্তর্গত ডেভিড গেফেন থিয়েটারে এই প্রিমিয়ারের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ এআই-ব্যবহারের বিতর্ক নিয়ে জবাব পরিচালকের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 11:06 AM IST
লস অ্যাঞ্জেলস (আমেরিকা), 28 অক্টোবর: ভারতে মুক্তির আগে পরিচালক নীতেশ তিওয়ারির বহু প্রতীক্ষিত মহাকাব্যিক সিনেমা 'রামায়ণ: পার্ট 1'- ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়ে গেল লস অ্যাঞ্জেলসে ৷ রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী এবং যশ অভিনীত জমকালো প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানে বসেছিল চাঁদের হাট ৷ তারকাবহুল এই অনুষ্ঠানে সিনেমার কলাকুশলীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন হলিউডের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অ্যাকাডেমি মিউজিয়াম অফ মোশন পিকচার্সের অন্তর্গত ডেভিড গেফেন থিয়েটারে এই প্রিমিয়ারের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ পাশাপাশি, এদিন পরিচালক মুখ খোলেন সিনেমায় এআই-এর ব্যবহারে জল্পনা নিয়ে ৷
প্রিমিয়ারে তারকাদের হাট
নির্মাতাদের শেয়ার করা বেশ কয়েকটি ছবিতে দেখা যায়, রণবীর কাপুর, যশ, সাই পল্লবী, পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি এবং প্রযোজক নমিত মালহোত্রা ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে ৷ প্রিমিয়ারের দিন রণবীরকে রূপালি রঙের বন্ধগলা স্যুট ও কালো ট্রাউজারে বেশ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল ৷ সাই পল্লবীকে গোলাপি শাড়িতে অপূর্ব লাগছিল। যশের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী রাধিকা পণ্ডিত। পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি মেরুন রঙের বন্ধগলা পরেছিলেন, অন্যদিকে প্রযোজক নমিত মালহোত্রা প্রিমিয়ারের জন্য বেছে নিয়েছিলেন নীল রঙের বন্ধগলা।
এদিনের প্রিমিয়ারে অন্যান্য তারকাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাডা পিঙ্কেট স্মিথ, বেনজি কেলি এবং জিসেল্লা মারেনগো। 28 অক্টোবর ভারতীয় সময় সকাল 7টায় প্রিমিয়ার শুরু হয়। এটি ছিল কেবল আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য আয়োজিত একটি থ্রিডি (3D) প্রদর্শনী, যেখানে অতিথিরা লস অ্যাঞ্জেলেসের 'অ্যাকাডেমি মিউজিয়াম অফ মোশন পিকচার্স'-এ সিনেমাটির প্রথম প্রদর্শনীতে অংশ নেন।
সিনেমায় এআই (AI)-এর ব্যবহার নিয়ে ওঠা জল্পনায় মুখ খুললেন পরিচালক
পরিচালক নিতেশ তিওয়ারি পৌরাণিক ড্রামা 'রামায়ণ: পার্ট 1'-এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI)-এর ব্যবহার নিয়ে ওঠা জল্পনা-কল্পনার বিষয়ে মুখ খুলেছেন। লস অ্যাঞ্জেলেসের অ্যাকাডেমি মিউজিয়াম অফ মোশন পিকচার্সের ডেভিড গেফেন থিয়েটারে 'রামায়ণ'-এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের সময় তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে এ বিষয়ে কথা বলেন।
RUMORS SHUT DOWN! 🛑🎙️🔥 Nitesh Tiwari sets the record straight: NO AI has been used for dubbing in #Ramayana! All voices are performed by real artists—AI was strictly used for seamless lip-syncing! 🎬⚡️ https://t.co/5i08dukyci— The Cinema Ledger (@TheCinemaLedger) October 28, 2026
'রামায়ণ'-এর নির্মাতারা ছবিটিকে বিভিন্ন ভাষায় ডাবিং করার জন্য এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন কি না, তা নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। লস অ্যাঞ্জেলেসে আয়োজিত প্রিমিয়ারে নীতেশ তিওয়ারি ছবিটিতে এআই-এর ব্যবহারের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, "এআই-এর বিষয়টি যদি বলি, তবে এটি কেবল লিপ-সিঙ্ক (ঠোঁটের নড়াচড়ার সাথে সংলাপের সামঞ্জস্য) করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে আমরা বিশ্বজুড়ে দর্শকদের কাছে তাদের নিজস্ব ভাষায় ছবিটি পৌঁছে দিতে পারি। সব কণ্ঠস্বরই শিল্পীদের দ্বারা ডাব করা হয়েছে। এআই-কে কেবল ঠোঁটের নড়াচড়া সঠিকভাবে মেলানোর কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে দর্শকরা তাদের মাতৃভাষায় ছবিটি উপভোগ করতে পারেন। ডাবিংয়ের ক্ষেত্রে কোনও এআই ব্যবহার করা হয়নি ৷ কণ্ঠস্বর দিয়েছেন কেবল প্রকৃত শিল্পীরাই, আর এআই-এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে কেবল লিপ-সিঙ্কের মধ্যে।"
রামায়ণ সম্পর্কে
'রামায়ণ' সিনেমায় ভগবান রামের ভূমিকায় রণবীর কাপুর, সীতার ভূমিকায় সাই পল্লবী, রাবণের ভূমিকায় যশ, হনুমানের ভূমিকায় সানি দেওল এবং লক্ষ্মণের ভূমিকায় রবি দুবে অভিনয় করছেন। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে রাকুল প্রীত সিং, বিবেক ওবেরয়, অরুণ গোভিল, লারা দত্ত, কাজল আগরওয়াল-সহ আরও অনেককে। তিওয়ারি পরিচালিত এবং মালহোত্রার 'প্রাইম ফোকাস স্টুডিওস'-এর প্রযোজিত এই সিনেমা 8 বার অস্কারজয়ী 'ডিএনইজি' (DNEG) এবং যশের 'মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস' (Monster Mind Creations)-এর যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে ৷
4 হাজার কোটি টাকার বিশাল বাজেটে তৈরি এই সিনেমায় যেমন রয়েছে তারকাখচিত শিল্পীরা, তেমনি এর ভিজ্যুয়াল ইফেক্টসের (VFX) কাজে যুক্ত রয়েছে এক আন্তর্জাতিক দল। সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে আছেন হ্যান্স জিমার এবং এ আর রহমান। ছবিটির প্রথম পর্ব 5 নভেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে এবং দ্বিতীয় পর্বটি মুক্তি পাবে 2027 সালের দীপাবলিতে। ছবিটি হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষায় সারা ভারতে মুক্তি পাবে এবং এটি আইম্যাক্স (IMAX)-এ প্রদর্শিত হবে। ভারত বাদে বিশ্বের অন্যান্য দেশে সনি পিকচার্স (Sony Pictures) ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্বে রয়েছে, আর হিন্দিভাষী অঞ্চলে এর পরিবেশনার দায়িত্বে রয়েছে ধর্মা প্রোডাকশন্স (Dharma Productions)।