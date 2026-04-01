আলফা মেল থেকে রাম ভক্ত ! কীভাবে মন বদলালো রণবীরের ?
রামায়ণ সিনেমার প্রস্তাব প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন অভিনেতা । কেন, প্রকাশ্যে জানালেন নেপথ্যের কারণ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 1:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 এপ্রিল: অভিনেতা রণবীর কাপুর বর্তমানে একাধিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছএন । যার মধঅযএ অন্যতম 'রামায়ণ' । পরিচালক নীতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ'-এ তাঁকে ভগবান রামের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে । তবে, অভিনেতা সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, শুরুতে তিনি এই সিনেমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারপরে কোন কারণে মত পরিবর্তন করেছেন, তাও জানান প্রকাশ্যে ।
নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক এক অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে রণবীর জানান যে, প্রায় চার বছর আগে যখন প্রযোজক নমিত মালহোত্রা প্রথম তাঁর কাছে এই চরিত্রের প্রস্তাব নিয়ে আসেন, তখন তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল, প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা। অভিনেতা স্বীকার করেন যে, এই চরিত্রের গুরুদায়িত্বের কথা ভেবে তিনি কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি হয়তো এই চরিত্রের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত নন ।
এমন একটি কালজয়ী চরিত্রের প্রতি তিনি যথাযথ সুবিচার করতে পারবেন কি না, তা নিয়েও তাঁর মনে সংশয় ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি ও পুরাণের গভীরে প্রোথিত ভগবান রামের এই চরিত্রটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিপুল প্রত্যাশা । আর ঠিক সেই কারণেই তিনি কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন । রণবীর ব্যাখ্যা করেন যে, সেই সময়ে তিনি জীবনের এমন একটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন তিনি নিজের জীবনে পরিবর্তন খুঁজছিলেন।
Shubh Rama Navami 🏹— Namit Malhotra (@malhotra_namit) March 27, 2026
Thank you for your faith and patience.
On 2nd April, Hanuman Jayanti, we take the first step together.#RamayanaByNamitMalhotra
In cinemas, globally- Diwali 2026 & 2027. pic.twitter.com/BUTER2JZkw
প্রস্তাবটি পাওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি জানতে পারলেন যে, তিনি প্রথমবারের মতো বাবা হতে চলেছেন। জীবনের এই ব্যক্তিগত টার্নিং পয়েন্টে তাঁর সবকিছু দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে থাকে । তিনি জানান, বাবা হওয়ার খবর পাওয়া ও রামের চরিত্রের প্রস্তাব পাওয়া- দুটো ঘটনা কাকতালীয় ভাবে একই সময়ে ঘটে । যা অভিনেতার কাছে অর্থবহ বলে মনে হয় । অর্থাৎ রাহার পৃথিবীতে আসাতেই রণবীর রামের চরিত্রকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেন ।
রণবীরের মতে, সেই ভয় ধীরে ধীরে কৃতজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়। তিনি এই সুযোগটিকে এমন একটি বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা তাঁকে তাঁর জীবনধারা ও কাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলতে সহায়তা করেছে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ভগবান রামের চরিত্রে রূপদান করার জন্য কেবল শারীরিক প্রস্তুতিরই প্রয়োজন হয় না । বরং এর জন্য প্রয়োজন মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরও। এই উপলব্ধিই তাঁকে চরিত্রটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে এবং নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।
অভিনেতা আরও জানান যে, তাঁর চরিত্রের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল রামায়ণের সেই কালজয়ী টেলিভিশন রূপায়ণটি ফের এখবার দেখার মধ্য দিয়ে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভগবান রামের কাহিনি মানুষের চেতনার গভীরে গেঁথে রয়েছে । রণবীর জোর দিয়ে বলেন যে, এই কাহিনির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধই স্বাভাবিকভাবে তাঁর অভিনয়কে সঠিক পথে চালিত করেছে।
লস অ্যাঞ্জেলেসে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যখন ছবির নির্মাতারা 'রাম' (Rama) নামে এক বিশেষ ঝলক প্রকাশ্যে আনেন । আগামী 2 এপ্রিল, অর্থাৎ হনুমান জয়ন্তীর দিন, ভারতে এই ঝলক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে ।
সিনেমায় রণবীরকে দেখা যাবে রামের ভূমিকায় । সাই পল্লবী 'সীতা'র চরিত্রে অভিনয় করবেন । যশকে দেখা যাবে 'রাবণ'-এর ভূমিকায় । সানি দেওল 'হনুমান'-এর চরিত্রে নজর কাড়বেন । রবি দুবে 'লক্ষ্মণ' হিসেবে পর্দায় উপস্থিত হবেন। নির্মাতারা এই সিনেমাটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করে দর্শকদের সামনে তুলে ধরার পরিকল্পনা করছেন। প্রথম অংশটি 2026 সালের দিওয়ালিতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশটি 2027 সালের দিওয়ালিতে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।