চোখে প্রশান্তি, চেহারায় সিগ্ধতা; 'রামায়ণা'য় রাম রূপী রণবীরকে দেখে ভক্তিতে বিহ্বল নেটিজেনরা

চোখে প্রশান্তি, চেহারায় সিগ্ধতা; 'রামায়ণা'য় রাম রূপী রণবীরকে দেখে ভক্তিতে বিহ্বল নেটিজেনরা
এপিক 'রামায়ণা' সিনেমার 2.38 মিনিটের ঝলকে রণবীরকে রাম অবতারে দেখে মুগ্ধ নেটপাড়া ৷ হনুমান জয়ন্তীকে সকলের মুখে এখন 'রাম' 'রাম' ধ্বনি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 10:40 AM IST
হায়দরাবাদ, 2 এপ্রিল: যেদিনটার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন অনুরাগী থেকে নেটিজেনরা, অবশেষে হাজির সেই ক্ষণ ৷ হনুমান জয়ন্তীতে প্রকাশ্যে এল রণবীর রামের প্রথম ঝলক ৷ এপিক 'রামায়ণা' সিনেমার 2.38 মিনিটের ঝলকে রণবীরকে রাম অবতারে দেখে মুগ্ধ নেটপাড়া ৷ প্রশংসায় পঞ্চমুখ অনুরাগীরা ৷
টিজারের ঝলক শুরু হয় বিধ্বংসী অবস্থা দিয়ে ৷ বোঝানো হয়, যেখানে যেখানে হিংসা মাত্রাছাড়া সেখানেই শান্তি ফেরাতে ভগবান রামের আগমন ৷ 5000 বছরের ইতিহাসে ভগবান রাম সকলের মনে জায়গা করে রেখেছে ৷ সেই রাম ও ইতিহাস আরও একবার পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি আনছেন বড়পর্দায় ৷
রণবীরের 'রাম'বেশ
অনেক আগেই রণবীরের রামের ছোট্ট ঝলক অনলাইনে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল ৷ এবার যখন টিজারে রাম রূপে রণবীর সামনে এলেন তখন তাঁর শান্ত স্বভাব, সিগ্ধতা চোখের আরাম দিতে বাধ্য ৷ কখনও গেরুয়া বসনে হাতে তীর-ধনুক নিয়ে লড়াই আবার রাজ বেশে কর্তব্যেপরায়ণ, টিজারে নানা ঝলকে সত্যিই রণবীরকে দেখে মুগ্ধ নেটপাড়া ৷ পাশাপাশি, শোনা গিয়েছে, হনুমানের শ্রী-রাম ডাক ৷ হাইপ তুলেছে রাবণ রূপে অভিনেতা যশ-এর এন্ট্রি ৷
ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক-ভিএফএক্স
টিজারে ভিজ্যুয়াল এফেক্টস ভালো লাগলেও আসল মজা পাওয়া যাবে প্রেক্ষাগৃহেই ৷ আইম্যাক্সের জন্য তৈরি হওয়া এই সিনেমায় মিউজিক দিয়েছেন হন্স জিমার ও এআর রহমান ৷ ভিএফএক্স-এর দায়িত্ব সামলেছেন 8বার অস্কার বিজয়ী ডিএনইজি সংস্থা ৷
কী লিখেছেন আলিয়া ভাট ?
সোশাল মিডিয়ায় টিজার নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন রণবীর ঘরনী আলিয়া ভাট ৷ তিনি টিজার দেখে বলেন, " রাম ৷ গ্লোবালি এই সিনেমা 2026 ও 2027 সালে মুক্তি পাবে ৷"
নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া
নেটপাড়ায় বেশিরভাগ মানুষের বক্তব্য রাম রূপে রণবীর গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো ৷ এক নেটিজেন লেখেন, "এটা সিনেমা নয়, এটা আমাদের ভাবনার অভিব্যক্তি ৷ এই সিনেমা আজকের গীতা যা আমাদের মার্গদর্শন করাবে ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "বলিউডের থেকে এমন সিনেমাই তো আশা করা যায় ৷ প্রথমে ভাবিনি ভগবান রামের ভূমিকায় রণবীর যোগত্য প্রমান করতে পারবেন ৷ কিন্তু টিজার দেখার পর সেই ভুল ভেঙে গিয়েছে ৷"
আবার কেউ লেখেন, "সেই চোখ, গভীর প্রেম আর প্রশান্তি... এক জাদুকরী অভিব্যক্তি... রণবীর কাপুরের জাদু।" ভারতে টিজার মুক্তি পাওয়ার আগে এর প্রিভিউ হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলস ও নিউইয়র্কে ৷ সেখানকার দর্শকরাও প্রশংসা করেন টিজারের ৷
সিনেমায় সাই পল্লবীকে দেখা যাবে সীতার চরিত্রে, যশ পালন করছেন রাবণের ভূমিকা ৷ হনুমান রূপে সানি দেওল ও লক্ষ্ণণের চরিত্রে দেখা যাবে রবি দুবেকে ৷ 2026 সালের দিওয়ালিতে মুক্তি পাবে সিনেমার প্রথম ভাগ এরপর 2027 সালের দিওয়ালিতে মুক্তি পাবে রামায়ণ সিনেমার দ্বিতীয় ভাগ ৷