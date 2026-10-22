'আমি ক্ষমা চাইছি' ! কলকাতায় এসে কোন ঘটনার জন্য লজ্জিত রণবীর কাপুর ?

'আমি ক্ষমা চাইছি' ! কলকাতায় এসে কোন ঘটনার জন্য লজ্জিত রণবীর কাপুর ?
Ranbir Kapoor apologises on viral video: একটা ভুল শব্দের কারণে সোশাল মিডিয়ায় সমালোচনার শিকার রণবীর কাপুর ৷ কী ব্যাখ্যা দিলেন অভিনেতা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 9:47 AM IST
হায়দরাবাদ, 21 অক্টোবর: রামায়ণ:পার্ট 1 মুক্তির আগেই বিতর্কের মুখে পড়েছেন পর্দার রাম অর্থাৎ রণবীর কাপুর ৷ কলকাতায় দশেরা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে, তাঁর মন্তব্যের জেরে যে সমালোচনা শুরু হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন অভিনেতা। সেই অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর তিনি জানান যে, ভুলবশত, কথাটি 'মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া'র মতো (slip of tongue) ঘটনা ৷ তিনি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তাও স্পষ্ট করেন।
রণবীরের কোন কথায় শুরু সমালোচনা ?
মঙ্গলবার কলকাতায় দশেরা উদযাপনের সময় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে কথা বলার সময় রণবীর অশুভ শক্তির ওপর শুভ শক্তির জয়ের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, "বুরাই কিতনি ভি তাকাতভার কিউঁ না হো, আখির মে অন্ত সচ্চাই অউর আচ্ছাই কি হি হোতি হ্যায়” (অশুভ শক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সত্য ও ভালোত্বেরই বিনাশ হয়)।
Wait for Namit Malhotra’s reaction at the End 😭💀 Bro is like, “Why is everyone clapping at THIS one?” 🤣 #Ramayana #RanbirKapoor #Yash https://t.co/VJydUlTdcr— Random Cine Mood (@RandomCineMood) October 21, 2026
সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে 'সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদ' আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি ছিল 'রামের অযোধ্যা' (Ram Er Ayodhya – Ram Ki Ayodhya) থিমের ওপর ভিত্তি করে। অনুষ্ঠানে প্রযোজক নমিত মালহোত্রা, পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি এবং অভিনেতা রবি দুবেও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা যশ ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ৷ সেই অনুষ্ঠানে রণবীরের বক্তব্যের ভিডিয়োগুলো অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ার পর, তিনি সমালোচনার শিকার হন ৷ বুধবার চেন্নাইয়ে সিনেমার প্রোমোশনে গিয়ে ভাইরাল হওয়া কথার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করেন রণবীর কাপুর।
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor Ranbir Kapoor apologises for his remarks at a Dussehra event in Kolkata after videos of his speech went viral on social media. He says, "I would like to take this opportunity to apologise for the incident that happened yesterday. I was at the Dussehra event, and I had a slip of the tongue. What I meant to say is, ‘Burai chahe kitni bhi takatvar kyun na ho, aakhir mei jeet achai aur sachai ki hogi’..." He adds, "This reminds me of a collaboration that I had with Rahman sir (AR Rahman) in Rockstar. What I want to say is 'jo bhi main kehna chahoon, barbaad kare alfaaz mere'. So I truly apologize for that..."— ANI (@ANI) October 21, 2026
তিনি বলেন, "কলকাতায় যে ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই। আমি দশেরা অনুষ্ঠানে ছিলাম, আর তখন আমার মুখ ফসকে একটি ভুল শব্দ বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি আসলে বলতে চেয়েছিলাম, 'বুরাই চাহে কিতনি ভি তাকাতভার কিউঁ না হো, আখির মে জিত আচ্ছাই অউর সচ্চাই কি হোতি হ্যায়' (অশুভ শক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত ভালোত্ব ও সত্যেরই জয় হয়)।"
নিজের ব্যাখ্যার মধ্যে কিছুটা কৌতুকপূর্ণ সুর যোগ করে রণবীর তাঁর 'রকস্টার' সিনেমা এবং সুরকার এআর রহমানের সঙ্গে কাজের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। সিনেমার একটি গানের লাইন উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "জো ভি কেহনা চাহুঁ, বরবাদ কারেঁ আলফায মেরে" (আমি যা-ই বলতে চাই না কেন, আমার শব্দগুলোই যেন সব নষ্ট করে দেয়)। এই অনুষ্ঠানে রণবীরের সঙ্গে ছিলেন তাঁর 'রামায়ণ' সিনেমার সহ-অভিনেত্রী সাই পল্লবী।
🚨 RANBIR KAPOOR APOLOGISES AFTER A VIRAL DUSSEHRA GAFFE! 😳🔥 Ranbir Kapoor apologises for his slip of the tongue at a Dussehra event in Kolkata and clarifies his intended message in Chennai. 🙏 #RanbirKapoor #Ramayana #Bollywood https://t.co/7lDAdkuesy— Sunanda Acharya (@Sunanda_Iam) October 21, 2026
'রামায়ণ' সিনেমায় ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর, সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী, রাবণের চরিত্রে যশ, হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে রবি দুবে। তিওয়ারির পরিচালনায় এবং মালহোত্রার 'প্রাইম ফোকাস স্টুডিওস'-এর প্রযোজনায়—যেখানে সহযোগী হিসেবে রয়েছে আটবার অস্কারজয়ী প্রতিষ্ঠান 'ডিএনইজি' (DNEG) ও ইয়াশের 'মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস'-এই চলচ্চিত্রটিকে একটি দুই পর্বের মহাকাব্য হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছে।
Bro Came and Apologise ~ Slip of tongue #RanbirKapoor saying ; Burai chahe kitni bhi taqatwar ho, aakhir mein ant sacchai aur achchai ki hogi. he had yesterday at Dussehra's #Ramayana Kolkata Event. Now in Chennai after apology Ranbir Kapoor ; Jo Bhi Main Kehna Chaahun, Barbaad Kareh Alfaaz Mere— Purohit Says (@yashpurohitt) October 21, 2026
সিনেমাটির প্রথম পর্ব চলতি বছর দীপাবলীতে অর্থাৎ 5 নভেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে এবং দ্বিতীয় পর্বটি মুক্তি পাবে 2027 সালের দীপাবলিতে। ছবিটি হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষায় সারা ভারতে মুক্তি পাবে এবং এটি আইম্যাক্স (IMAX)-এ প্রদর্শিত হবে। ভারত বাদে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে ছবিটি পরিবেশন করবে সনি পিকচার্স, আর হিন্দিভাষী বাজারে এর পরিবেশনার দায়িত্বে থাকবে ধর্মা প্রোডাকশন্স।