ETV Bharat / entertainment

পরিচালনায় শঙ্কুদেব পাণ্ডা, বাস্তব ঘটনার অনুপ্রেরণায় আসছে 'অভয়া শক্তি'

বাংলা সিনে জগতের পাশাপাশি বাইরের ইন্ডাস্ট্রির অভিনেতাদের মধ্যেও এই ছবিকে ঘিরে আগ্রহ দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন নির্মাতারা। তবে কারা অভিনয় করবেন, সেই ঘোষণা এখনও হয়নি।

rana-sarkar-shankudeb-panda-announce-movie-on-rg-kar-case-name-abhaya-shakti
আসছে ‘অভয়া শক্তি’ (সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 5, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 5 জুন: 2024 সালে বাংলার বুকে ঘটে যাওয়া এক নির্মম ঘটনার অনুপ্রেরণায় তৈরি হতে চলেছে নতুন বাংলা ছবি ‘অভয়া শক্তি’ (Abhaya Shakti Cinema)। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে ছবির ঘোষণা করলেন প্রযোজক রানা সরকার এবং পরিচালক শঙ্কুদেব পাণ্ডা। নির্মাতাদের দাবি, এমন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ছবিটি তৈরি হচ্ছে, যা নিয়ে এখনও বহু প্রশ্নের উত্তর জনসমক্ষে আসেনি। আদৌ কখনও আসবে কিনা তাও জানা নেই।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রানা সরকার জানান, এই প্রকল্প তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি এমন একটি সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয়কে বড়পর্দায় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। প্রায় দু’বছর আগে শঙ্কুদেব পাণ্ডার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছিল এমন একটি ছবি তৈরির বিষয়ে, যা গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়কে বৃহত্তর জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে। সেই ভাবনা থেকেই ‘অভয়া শক্তি’-র জন্ম।

সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নির্মাতাদের যে নানা বাধার মুখে পড়তে হয়, সেই প্রসঙ্গও তুলে ধরেন রানা। তিনি প্রয়াত পরিচালক অনীক দত্তের ‘ভবিষ্যতের ভূত’-এর উদাহরণ টেনে বলেন, মুক্তির পরেও ছবিটিকে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সেটি আবার প্রেক্ষাগৃহে ফিরতে পেরেছিল। এ ধরনের পরিস্থিতি প্রযোজক ও পরিচালকদের জন্য অত্যন্ত ক্লান্তিকর এবং নিরুৎসাহজনক বলে মন্তব্য করেন তিনি।

পরিচালক শঙ্কুদেব পাণ্ডা স্পষ্ট করেন, ‘অভয়া শক্তি’ কোনও বায়োপিক নয়। বরং বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে নির্মিত একটি চলচ্চিত্র, যেখানে এমন কিছু দিক তুলে ধরা হবে যা এখনও জনসমক্ষে আলোচিত হয়নি। তাঁর কথায়, ছবির চিত্রনাট্যের জন্য বিস্তৃত গবেষণা চলছে এবং একটি বিশেষ গবেষক দল এই প্রকল্পে কাজ করছে। সেই দলের বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীকালে জানানো হবে। শঙ্কুদেব জানান, ঘটনার বিভিন্ন সূত্র, তার পরবর্তী পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট নানা দিক ছবিতে তুলে ধরা হবে। নির্মাতাদের দাবি, এমন কিছু তথ্য ও প্রশ্ন ছবিতে উঠে আসবে, যা ভুক্তভোগীদের ঘনিষ্ঠ মহলের অনেকের কাছেও অজানা থাকতে পারে। পরিচালকের মতে, "এটি শুধুমাত্র একটি চলচ্চিত্র নয়, বরং বিভিন্ন তথ্য, দৃষ্টিভঙ্গি এবং উত্তরহীন প্রশ্নকে একসঙ্গে সামনে আনার একটি প্রচেষ্টা।"

পরিচালক আরও জানান, "ঘটনার তদন্ত ও সেই রাতের ঘটনাপ্রবাহে যে সম্ভাব্য গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল, সেটিও ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিস্তৃত গবেষণার ভিত্তিতে ঘটনাগুলিকে পুনর্নির্মাণ করে ঠিক কী ঘটতে পারে, সেই প্রশ্নগুলিকেই দর্শকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবে ‘অভয়া শক্তি’।" নির্মাতারা জানিয়েছেন, চলতি বছরের অগস্ট মাসে ছবির শুটিং শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাস্তব লোকেশন এবং বিশেষভাবে নির্মিত সেট- দুই ধরনের পরিবেশেই শুটিং হবে, যাতে ঘটনাকে যতটা সম্ভব বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরা যায়।

বর্তমানে ছবির কাস্টিং প্রক্রিয়া চলছে। বাংলা সিনে জগতের পাশাপাশি বাইরের ইন্ডাস্ট্রির অভিনেতাদের মধ্যেও এই ছবিকে ঘিরে আগ্রহ দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন নির্মাতারা। তবে কারা অভিনয় করবেন, সেই ঘোষণা এখনও হয়নি।
সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে, এই বছরের শেষের দিকে অর্থাৎ 25 ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘অভয়া শক্তি’। আগামী কয়েক মাসে ছবির অভিনয়শিল্পী, গবেষক দল এবং প্রযোজনার অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতারা।

আরও পড়ুন

TAGGED:

ABHAYA SHAKTI BENGALI MOVIE
RG KAR CASE IN CINEMA
RG KAR MEDICAL COLLEGE INCIDENT
আরজি কর ঘটনা অভয়া শক্তি সিনেমা
ABHAYA SHAKTI MOVIE ON RG KAR CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.