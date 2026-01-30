সর্ষের মধ্যেই ভূত ! বৈঠকের অন্দরের কথা বাইরে বের করে ইন্ডাস্ট্রির ঐক্য নষ্ট করছে কে? প্রশ্ন রানা সরকারের
আর কী বললেন প্রযোজক রানা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 30, 2026 at 9:57 AM IST
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: কাঁচের দরজার ওপারে কী কথা হচ্ছে তা বাইরে থেকে জানার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সম্প্রতি ইম্পা অফিসে স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকের একান্ত আলাপচারিতা, তর্ক-বিতর্কর কথা ইতিমধ্যেই চাওর হয়ে গিয়েছে। কে কাকে কী বলেছেন, কে অপমানিতবোধ করেছেন সবটাই এসে গিয়েছে সকলের সামনে। সত্য-মিথ্যা পরের প্রশ্ন। কিন্তু তা নিয়ে বাইরে কথা হবে কেন? তা হলে কি কেউ পরিকল্পিতভাবেই ইন্ডাস্ট্রির ঐক্য নষ্ট করতে স্ক্রিনিং কমিটির ভিতরের কথা বাইরে নিয়ে আসছেন? প্রশ্ন তুলেছেন প্রযোজক রানা সরকার।
পড়ন্ত শীতের এক বিকেল। ইম্পা অফিসে হাজির বাংলা চলচ্চিত্র দুনিয়ার তাবড় তাবড় ব্যক্তিত্বরা। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, জিৎ, দেব, রানা সরকার, নিসপাল সিং রানে, বনি সেনগুপ্ত, ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস, ইম্পা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত-সহ আরও অনেকে। জানা গিয়েছিল এ বছরের সিনেমার ক্যালেন্ডার প্রকাশ এবং স্ক্রিনিং কমিটির নিজস্ব বৈঠক করতেই ইম্পা অফিসে হাজির হবেন তাঁরা। বৈঠক শুরুর আগে 'পদ্মশ্রী' প্রাপ্ত প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানানো হয় স্ক্রিনিং কমিটির পক্ষ থেকে। এরপর শুরু হয় বৈঠক। কাঁচের দরজার ওপারে বৈঠক।
সুতরাং বৈঠকে কী কথা চলছে তা বাইরে থেকে কাকপক্ষীতেও টের পাওয়ার অবকাশ নেই। কেননা সেখানে স্ক্রিনিং কমিটির সদস্যরা ছাড়া আর কেউই ছিলেন না। দরজার বাইরে ছিলেন সাংবাদিকরা। বাইরে থেকে একান্ত আলাপচারিতা শুনে ফেলার কোনও অবকাশই নেই। এরপর বৈঠক শেষে আগামী ছয় মাসে কোন কোন প্রযোজনা সংস্থার ছবি আসতে চলেছে শুধু সেটুকুই জানানো হয়। এ ছাড়া বৈঠকে কী বিষয়ে কী কথা হল তার কিছুই সাংবাদিকদের সামনে আনেননি কেউ। তবে, ভিতরের পরিবেশ যে খুব একটা হালকা ছিল না তা স্পষ্ট হয় অভিনেতা-সাংসদ দেবের কথায়। তিনি বৈঠক থেকে এক প্রকার মাঝ পথেই বেরিয়ে যান। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "এখানে অনেক বড় বড় মাথারা আছেন। তাঁরা অনেক বড় বড় কথা বলবেন মিটিং নিয়ে। আমি আমার ক্যালেন্ডার জানিয়ে দিয়েছি। আমার সময়েই সিনেমা নিয়ে আসছি আমি।"
ওদিকে খবর ভাসছে, মিটিংয়ে এদিন শুধু থমথমে পরিবেশই ছিল তা নয়। জানা যাচ্ছে, এদিন কথা চলাকালীন নাকি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং জিতের উদ্দেশে তীর্যক মন্তব্য করে বসেন দেব। তিনি বাদ দেননি ইম্পা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্তকেও। দেব নাকি এদিন বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন নিসপাল সিং রানের সঙ্গেও।
সূত্রের খবর, পুজোর সিনে ক্যালেন্ডার ঠিক করা নিয়েই নাকি ফের মনোমালিন্য শুরু হয় বৈঠকে। চলতি বছরের পুজোর স্লট আগে থেকেই বুক করে রেখেছেন দেব। শুভশ্রীর সঙ্গে জুটি বেঁধে সম্প্রতি দশ মাস আগের অগ্রিম বুকিং চালু করে ফেলেছেন দেব। টিকিট বিক্রিও হচ্ছে পুরোদমে। অন্যদিকে জিতের ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ও পুজোয় আসার কথা। জিৎ যখন দেবকে বলেন, "আমি অনেকদিন পর পুজোতে আসছি। তুমি একটু স্পেস দাও।" সেকথা শুনে নাকি দেব প্রশ্ন তোলেন, "আচমকা দু’বছর পরে ছবি এনে জায়গা চাওয়াটা কি সমীচীন?" জানা গিয়েছে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে অপমানিত হতে হয় ইন্ডাস্ট্রির 'জ্যেষ্ঠপুত্র'কে।
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় পরিবেশ শান্ত করতে এক সময়ে বিনীতভাবে বলেন, "আমরা সবাই মিলে এই স্ক্রিনিং কমিটি তৈরি করেছি। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলে তা ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভালই হবে। ‘পুজোর সিনে ক্যালেন্ডার’ তৈরি হয়েছে। তোর সঙ্গে মাননীয়ার যোগাযোগ রয়েছে। ওনাকে একবার জানিয়ে রাখিস।" এরপরে দেব নাকি বলেন, "আজকাল তো তোমার কথাই শুনতে হবে। কারণ তোমার ছবি এখন দারুণ চলছে-(বিজয়নগরের হিরে), তার উপর আবার 'পদ্মশ্রী-টদ্মশ্রী' পেয়েছ।" স্বভাবতই এতে অপমানিত হওয়ার কথা ইন্ডাস্ট্রির জ্যেষ্ঠপুত্রের। পুনশ্চ, সবটাই সূত্রের দাবি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার লাইন এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। "মানীর মান করিব হানি/ মানীরে শোভে হেন কাজ?" দেবের মতো সৌহার্দ্যপূর্ণ মানুষের সঙ্গে এই অভিযোগগুলি মানানসই নয়। আজ অবধি কারোকে ছোট করে কথা বলার মতো রেকর্ড তাঁর নেই। তাই এই ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হতে কমিটির অন্যতম সদস্য রানা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ইটিভি ভারতের তরফে।
রানা সরকার বলেন, "বুম্বা দা অসম্মানিত হয়েছেন কি না তা তো বুম্বা দা'কে জিজ্ঞেস করা উচিত। সেরকম যদি কিছু হয়েও থাকে তা তো বাইরে আসার কথা নয়। খুব কনফিডেনসিয়াল একটা মিটিং ছিল। এগুলো কারা করছেন? তা হলে কি কেউ পরিকল্পিতভাবেই ইন্ডাস্ট্রির ঐক্য নষ্ট করতে ভিতরের কথা বাইরে নিয়ে আসছেন? তাঁরা কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ঝামেলা বাঁধাতে চাইছেন? এটাই আমার প্রশ্ন। আমাদের নিজেদের মধ্যে ভিতরে কী কথা হচ্ছে তা তো বাইরে আসার কথাই নয়।"
রানা সরকার আরও বলেন, "বুম্বা দা'কে অসম্মান করা হলে সেটা যেমন নিন্দনীয় তেমনি ভিতরের কথা বাইরে বলাটাও অপরাধ এবং একইসঙ্গে নিন্দনীয়। কাজটা কে বা কারা করছেন সেটা সনাক্ত করতে হবে। কে চাইছেন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি? জানতে হবে।"
ওদিকে এই ব্যাপারে কোনও সাড়া মেলেনি দেব এবং প্রসেনজিতের তরফে। আর জিৎ আজীবন নির্বিবাদী, স্বল্পভাষী। বাংলা বিনোদন দুনিয়ায় সুপারস্টারদের মধ্যে এহেন মন কষাকষি আদতে যে ইন্ডাস্ট্রিরই ক্ষতি করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে, এহেন মনোমালিন্যসূচক ঘটনা ইন্ডাস্ট্রিতে এর আগে ঘটেনি তা নয়। আবার মিটমাটও হয়ে গিয়েছে। ইন্ডাস্ট্রির কথা ভেবে এবারেও তেমনটাই হবে বলে আশা করা যায়।