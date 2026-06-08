আজকের ডিজিটাল দুনিয়ার কথা রামোজি স্যার 1994 সালেই ভেবে ফেলেছিলেন- স্মৃতিচারণায় নীতিশ রায়

আজকের ডিজিটাল দুনিয়ার কথা রামোজি স্যার 1994 সালেই ভেবে ফেলেছিলেন- স্মৃতিচারণায় নীতিশ রায়
রামোজি রাওয়ের অনুরোধে নীতিশ রায় টানা সাত বছর ধরে তৈরি করেছিলেন 'রামোজি ফিল্ম সিটি'। রামোজি রাওয়ের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মৃতিচারণায় আর্ট ডিরেক্টর নীতিশ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 3:07 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: রামোজি রাও- শুধু একখানি নাম নয়। একটি প্রতিষ্ঠান, একটি অধ্যায়। মিডিয়া জগতে তিনি যে অগ্রগতির সূচণা করেন, তা আজও মাইলফলক হিসেবেই রয়ে গিয়েছে। শুধু মিডিয়া নয়, সিনেমা প্রযোজনা, স্টুডিয়ো ব্যবস্থাপনা, খাদ্য শিল্প, পর্যটন, হোটেল, হস্তশিল্প, টেক্সটাইল ও শিক্ষা এবং আরও অনেক কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন ৷ যেখানে হাত রেখেছেন সোনা ফলিয়েছেন সেখানে। তিনি রামোজি ফিল্ম সিটি ও মার্গদর্শীর প্রতিষ্ঠাতা ৷ তিনি আঞ্চলিক গণমাধ্যমের জন্য এক নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন।
তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে (8 জুন, 2026) আজ তাঁকে আরও একবার শ্রদ্ধা জানালেন তাঁর অনন্য সৃষ্টি 2000 একর বিস্তৃত 'রামোজি ফিল্ম সিটি'র অন্যতম কারিগর নীতিশ রায়। তাঁর হাতের নিপুণ ছোঁয়াতেই 'রামোজি ফিল্ম সিটি' বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটির আখ্যা পেয়েছে। রামোজি রাওয়ের অনুরোধে নীতিশ রায় টানা সাত বছর ধরে তৈরি করেছিলেন 'রামোজি ফিল্ম সিটি'।
ইটিভি ভারত আর্ট ডিরেক্টর নীতিশ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁর কণ্ঠে আবেগের সুর। বলেন, "ওঁর কাছ থেকে সবথেকে বেশি যেটা শেখার তা হল 'মেথডোলজি'। উনি যেভাবে সবকিছুকে দেখতেন, সেভাবে খুব কম লোকই দেখেন। একইসঙ্গে ভীষণ খুঁতখুঁতে মানুষ ছিলেন। মানে যেটা চাইতেন সেটাই করতেন। তবে, কারওর স্বাধীনতাকেও খর্ব করার ইচ্ছা ছিল না তাঁর মধ্যে। সব কাজ যেন সুষ্ঠভাবে হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতেন। কোনও জোড়াতালি চলবে না সেখানে।"
নীতিশ রায় আরও বলেন, "প্রত্যেকদিন ম্যাগাজিন থেকে একটা, দুটো, তিনটে করে কাগজ ছিঁড়ে পাঠাতেন আমাকে। আমার জন্যই ম্যাগাজিন কিনতেন উনি। তখন তো ইন্টারনেট ছিল না। সেই ছেঁড়া কাগজগুলোর কিছু লাইনে লাল পেনে দাগ দিয়ে পাঠাতেন। আমি জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'আমি যেগুলো ভাবছি সেগুলো এরকম। দেখার ইচ্ছা হলে দেখো, না হলে দেখো না।' কারওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন না তিনি। এরপর সেই কাগজের লাইনগুলি নিয়ে কথা হত, ড্রইং হত, ডিজাইন হত। তখন ইন্টারনেট আসেনি। তাই বাইরে থেকেও আইডিয়া গড়ে তোলার দরকার ছিল।"
তিনি আরও বলেন, "ওনার একটা লাল ডায়েরি ছিল। ইটিভিরও ওরকম মোটা লাল ডায়েরি বানিয়েছিলাম আমরা ৷ হলুদ, লাল, নীল, সবুজ, কালো দিয়ে লিখতেন এক একটা লাইন। লেখার গুরুত্ব অনুযায়ী কালির রঙ বদলে যেত। যে কাজটার যেমন গুরুত্ব তেমন কালি দিয়ে লিখতেন লাইনগুলো। কম্পিউটার আসার আগেই এরকম চিন্তাভাবনা ছিল ওঁর। একদিন লাঞ্চ করছি ওনার সঙ্গে। বললেন, 'নীতিশ, এই ফিল্ম আর থাকবে না। তখন আমরা পুরোদমে সিনেমা বানাচ্ছি। কিন্তু ওই কথাটা উনি বলেছিলেন। সালটা 1994। বলেছিলেন, 'এরপর সব ডিজিটাইজড হয়ে যাবে'। বাপি নাইডুকে বললেন যত ছোট ছোট সিনেমা হল আছে কিনতে আরম্ভ করো। আমরা ডিজিটাইজড করে দেখাব আমাদের ছবি। মানে আজকের এই ডিজিটাল দুনিয়ার কথা উনি 1994 সালেই ভেবে ফেলেছিলেন। তাঁর এই এই দূরদর্শিতার কারণেই তিনি 'রামোজি ফিল্ম সিটি' বানাতে পেরেছেন। সবাই তখন আমাকে বলেছিলেন এই জায়গায় ফিল্ম সিটি চলবে না। আর আজ 'রামোজি ফিল্ম সিটি' হল 'হাব অফ দ্য ইন্ডিয়ান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি'। আজ বম্বেতে শুটিং প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছে। হচ্ছে রামোজি ফিল্ম সিটিতে। আমি নিজে দেড়শোর উপরে বম্বেতে শুটিং করেছি। আজ সবই হয় রামোজিতে।"
উল্লেখ্য, সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে 'টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি' গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। এই প্রসঙ্গ তুললে নীতিশ রায় বলেন, "কলকাতাতেও হোক টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। আমি সেটা মনেপ্রাণে চাই। একবার দায়িত্ব পেয়েছিলাম ভাঙা টেকিনিশিয়ান্স স্টুডিয়োকে মেরামত করার। রঙের ব্যাপারে আমার কোনও মতামত ছিল না। সেই সময় যে রাজনৈতিক দল রাজ্যে ছিল সেই অনুযায়ী রঙ হয়েছে স্টুডিয়োর। তবে, স্টুডিয়ো ফ্লোর হিসেবে ডবল ডেকার স্টুডিয়ো ফ্লোর ইন্ডিয়াতে একটাও নেই কলকাতা ছাড়া। টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বানাতে আমাকে ডাকুক বা না ডাকুক, আমি গিয়ে দাঁড়াব। আমি চাই ইন্ডাস্ট্রিটা বড় করে তৈরি হোক। আমরা সারা ভারতবর্ষকে ছবি বানানো শিখিয়েছি। আমরা আর কোলাপুরের লোকেরা। সেগুলোই থাকবে না?"