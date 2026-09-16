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রামোজি ফিল্ম সিটির মূল চালিকাশক্তি বিশ্বাস, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা: টরেন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রামোজি গ্রুপ

Ramoji Group in TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: বিশ্বের বৃহত্তম স্টুডিয়ো 'রামোজি ফিল্ম সিটি' দিন-রাত 24 ঘণ্টা চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবা প্রদান করে, জানালেন চেয়ারম্যান কিরণ ।

Ramoji Group CMD Ch.Kiron and Ch. Vijayeswari, Managing Director, Ramoji Film City, at the 51st Toronto International Film Festival in Toronto
51তম টরেন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রামোজি গ্রুপের সিএমডি কিরণ এবং বিজয়েশ্বরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, রামোজি ফিল্ম সিটি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2026 at 10:58 PM IST

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টরন্টো, 17 সেপ্টেম্বর: 51তম টরেন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (TIFF) ফাঁকে আয়োজিত হল 'ভারত পর্ব' সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ৷ সেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দিলেন রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান সিএইচ কিরণ ৷ তিনি বলেন, "গ্রাহকদের বিশ্বমানের চলচ্চিত্র পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রামোজি ফিল্ম সিটির মূল চালিকাশক্তি হল— বিশ্বাস, স্বচ্ছতা এবং কাজের দক্ষতা ৷"

টরেন্টোতে অবস্থিত ভারতের কনস্যুলেট জেনারেল কর্তৃক তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রক এবং ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার (এনএফডিসি)-র সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভারত ও কানাডার চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক এবং সৃজনশীল শিল্পের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বরা হাজির হয়েছিলেন ৷

রামোজি ফিল্ম সিটির বিশাল পরিসর ও সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করে আয়োজকরা সিএইচ কিরণকে প্রশ্ন করেন, ভারতে শুটিংয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এমন কানাডিয়ান ও আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য এই ধরনের পরিকাঠামো কী ধরনের পরিচালনগত ও সৃজনশীল সুবিধা প্রদান করে ?

টরেন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রামোজি গ্রুপ (ইটিভি ভারত)

উত্তরে রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান বলেন, "রামোজি ফিল্ম স্টুডিয়ো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা বিশ্বজুড়ে প্রাসঙ্গিক, কারণ আমরা 140 কোটি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও দর্শকের দেশ ৷ আমাদের কাছে বৃহত্তম প্রোডাকশন ও পোস্ট-প্রোডাকশন ব্যবস্থা আছে ৷ রয়েছে চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত সব ধরনের পরিষেবা ৷ যেখানে সময় ও শ্রমের ক্ষেত্রে বিশ্বাস, স্বচ্ছতা এবং কাজের দক্ষতার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয় ৷ আমরা 24 ঘণ্টা, সপ্তাহে 7 দিনই কাজ করি।"

রামোজি ফিল্ম সিটি ও ইটিভি নেটওয়ার্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিএইচ. বিজয়েশ্বরী এবং কে.বাপিনীড়ু চৌধরীকে সঙ্গে নিয়ে কিরণ 'ভারতের মিডিয়া ও বিনোদন ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা' বিষয়ক একটি প্যানেল আলোচনায় বক্তৃতা করছিলেন ৷

এই অনুষ্ঠানে রামোজি গ্রুপের শীর্ষ আধিকারিকদেরও সংবর্ধনা জানানো হয় ৷ টিআইএফএফ (TIFF)-এ নিজেদের কর্মসূচির অংশ হিসেবে কিরণ, বিজয়েশ্বরী এবং বাপি নাইডু কানাডার ফেডারেল মিনিস্টার অফ কানাডিয়ান আইডেন্টিটি অ্যান্ড কালচার (কানাডীয় পরিচিতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী) মার্ক মিলারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন ৷

গত 10 সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া 51তম এই টিআইএফএফ চলবে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৷ বিশ্বের অন্যতম প্রধান এই চলচ্চিত্র উৎসবে 293টি চলচ্চিত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে ৷ পাশাপাশি রয়েছে জমকালো 'রেড কার্পেট'-এর আয়োজন এবং চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য নতুন ও বিশেষায়িত বাজারের (ইন্ডাস্ট্রি মার্কেট) আনুষ্ঠানিক সূচনা ৷

উৎসবে ভারতের আনুষ্ঠানিক উপস্থিতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে রয়েছে টিআইএফএফ-এর মার্কেট বা বাজার বিভাগে স্থাপিত 'ভারত প্যাভিলিয়ন'। এই প্রতিনিধিদলে চলচ্চিত্র শিল্পের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি— বিশেষত রামোজি ফিল্ম সিটি—অংশ নেয় ৷ তারা অত্যাধুনিক পরিকাঠামো-সহ তাদের পূর্ণাঙ্গ নির্মাণ ও প্রযোজনার সুবিধাগুলি তুলে ধরে ৷

অনুষ্ঠানটিতে ‘ওয়েভস সামিট 2027’ (WAVES Summit 2027)-এর মতো আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন নিয়েও আলোচনা করা হয় ৷ এতে কানাডার চলচ্চিত্র নির্মাতা, স্টুডিয়ো এবং পরিবেশকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, যাতে তারা ভারতীয় নির্মাতাদের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনা ও বাজার-কেন্দ্রিক অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা যাচাই করতে পারেন ৷

কানাডার ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ কে পটনায়েক তাঁর বক্তব্যে কন্টেন্ট নির্মাণ, উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার বিষয়টি তুলে ধরেন ৷ তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, ‘ওয়েভস সামিট 2027’ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে এবং গণমাধ্যম ও বিনোদন ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সুযোগ সম্প্রসারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে ৷

কনসাল জেনারেল মহাবীর সিংভি ভারত ও কানাডার সৃজনশীল অংশীদারিত্বের বিপুল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভারতের সম্পূর্ণ গণমাধ্যম ও বিনোদন ভ্যালু চেইন—অর্থাৎ গল্প বলা ও নির্মাণ থেকে শুরু করে পোস্ট-প্রোডাকশন, অ্যানিমেশন, ভিএফএক্স (VFX), গেমিং এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশনা—কাজে লাগানোর আহ্বান জানান ৷

হায়রাবাদে অবস্থিত রামোজি ফিল্ম সিটি বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম স্টুডিয়ো কমপ্লেক্স হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডধারী ৷ এটি প্রায় দু'হাজার একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ।

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CH KIRON
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