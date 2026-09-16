রামোজি ফিল্ম সিটির মূল চালিকাশক্তি বিশ্বাস, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা: টরেন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রামোজি গ্রুপ
Ramoji Group in TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: বিশ্বের বৃহত্তম স্টুডিয়ো 'রামোজি ফিল্ম সিটি' দিন-রাত 24 ঘণ্টা চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবা প্রদান করে, জানালেন চেয়ারম্যান কিরণ ।
Published : September 16, 2026 at 10:58 PM IST
টরন্টো, 17 সেপ্টেম্বর: 51তম টরেন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (TIFF) ফাঁকে আয়োজিত হল 'ভারত পর্ব' সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ৷ সেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দিলেন রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান সিএইচ কিরণ ৷ তিনি বলেন, "গ্রাহকদের বিশ্বমানের চলচ্চিত্র পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রামোজি ফিল্ম সিটির মূল চালিকাশক্তি হল— বিশ্বাস, স্বচ্ছতা এবং কাজের দক্ষতা ৷"
টরেন্টোতে অবস্থিত ভারতের কনস্যুলেট জেনারেল কর্তৃক তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রক এবং ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার (এনএফডিসি)-র সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভারত ও কানাডার চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক এবং সৃজনশীল শিল্পের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বরা হাজির হয়েছিলেন ৷
রামোজি ফিল্ম সিটির বিশাল পরিসর ও সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করে আয়োজকরা সিএইচ কিরণকে প্রশ্ন করেন, ভারতে শুটিংয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এমন কানাডিয়ান ও আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য এই ধরনের পরিকাঠামো কী ধরনের পরিচালনগত ও সৃজনশীল সুবিধা প্রদান করে ?
উত্তরে রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান বলেন, "রামোজি ফিল্ম স্টুডিয়ো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা বিশ্বজুড়ে প্রাসঙ্গিক, কারণ আমরা 140 কোটি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও দর্শকের দেশ ৷ আমাদের কাছে বৃহত্তম প্রোডাকশন ও পোস্ট-প্রোডাকশন ব্যবস্থা আছে ৷ রয়েছে চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত সব ধরনের পরিষেবা ৷ যেখানে সময় ও শ্রমের ক্ষেত্রে বিশ্বাস, স্বচ্ছতা এবং কাজের দক্ষতার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয় ৷ আমরা 24 ঘণ্টা, সপ্তাহে 7 দিনই কাজ করি।"
রামোজি ফিল্ম সিটি ও ইটিভি নেটওয়ার্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিএইচ. বিজয়েশ্বরী এবং কে.বাপিনীড়ু চৌধরীকে সঙ্গে নিয়ে কিরণ 'ভারতের মিডিয়া ও বিনোদন ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা' বিষয়ক একটি প্যানেল আলোচনায় বক্তৃতা করছিলেন ৷
এই অনুষ্ঠানে রামোজি গ্রুপের শীর্ষ আধিকারিকদেরও সংবর্ধনা জানানো হয় ৷ টিআইএফএফ (TIFF)-এ নিজেদের কর্মসূচির অংশ হিসেবে কিরণ, বিজয়েশ্বরী এবং বাপি নাইডু কানাডার ফেডারেল মিনিস্টার অফ কানাডিয়ান আইডেন্টিটি অ্যান্ড কালচার (কানাডীয় পরিচিতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী) মার্ক মিলারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন ৷
গত 10 সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া 51তম এই টিআইএফএফ চলবে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৷ বিশ্বের অন্যতম প্রধান এই চলচ্চিত্র উৎসবে 293টি চলচ্চিত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে ৷ পাশাপাশি রয়েছে জমকালো 'রেড কার্পেট'-এর আয়োজন এবং চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য নতুন ও বিশেষায়িত বাজারের (ইন্ডাস্ট্রি মার্কেট) আনুষ্ঠানিক সূচনা ৷
The Consulate General of India, Toronto, in association with the @MIB_India and the @nfdcindia, hosted the Bharat Parv Reception on the sidelines of the 51st Toronto International Film Festival (#TIFF), bringing together filmmakers, producers and leading voices from India and… pic.twitter.com/uz9CvzyhNc— IndiainToronto (@IndiainToronto) September 16, 2026
উৎসবে ভারতের আনুষ্ঠানিক উপস্থিতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে রয়েছে টিআইএফএফ-এর মার্কেট বা বাজার বিভাগে স্থাপিত 'ভারত প্যাভিলিয়ন'। এই প্রতিনিধিদলে চলচ্চিত্র শিল্পের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি— বিশেষত রামোজি ফিল্ম সিটি—অংশ নেয় ৷ তারা অত্যাধুনিক পরিকাঠামো-সহ তাদের পূর্ণাঙ্গ নির্মাণ ও প্রযোজনার সুবিধাগুলি তুলে ধরে ৷
অনুষ্ঠানটিতে ‘ওয়েভস সামিট 2027’ (WAVES Summit 2027)-এর মতো আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন নিয়েও আলোচনা করা হয় ৷ এতে কানাডার চলচ্চিত্র নির্মাতা, স্টুডিয়ো এবং পরিবেশকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, যাতে তারা ভারতীয় নির্মাতাদের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনা ও বাজার-কেন্দ্রিক অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা যাচাই করতে পারেন ৷
কানাডার ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ কে পটনায়েক তাঁর বক্তব্যে কন্টেন্ট নির্মাণ, উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার বিষয়টি তুলে ধরেন ৷ তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, ‘ওয়েভস সামিট 2027’ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে এবং গণমাধ্যম ও বিনোদন ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সুযোগ সম্প্রসারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে ৷
কনসাল জেনারেল মহাবীর সিংভি ভারত ও কানাডার সৃজনশীল অংশীদারিত্বের বিপুল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভারতের সম্পূর্ণ গণমাধ্যম ও বিনোদন ভ্যালু চেইন—অর্থাৎ গল্প বলা ও নির্মাণ থেকে শুরু করে পোস্ট-প্রোডাকশন, অ্যানিমেশন, ভিএফএক্স (VFX), গেমিং এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশনা—কাজে লাগানোর আহ্বান জানান ৷
হায়রাবাদে অবস্থিত রামোজি ফিল্ম সিটি বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম স্টুডিয়ো কমপ্লেক্স হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডধারী ৷ এটি প্রায় দু'হাজার একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ।