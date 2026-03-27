'রামায়ণা' সিনেমায় 'রাম' রণবীর কাপুরের ঝলক আসবে এই দিনেই, প্রকাশ্যে দিনক্ষণ

'রামায়ণা' সিনেমায় 'রাম' রণবীর কাপুরের ঝলক আসবে এই দিনেই, প্রকাশ্যে দিনক্ষণ
রামনবমীতে বড় ঘোষণা প্রযোজক নমিত মালহোত্রার ৷ কবে আসবে রামের প্রথম ঝলক, তা সোশাল মিডিয়ায় জানালেন প্রযোজক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 27, 2026 at 10:20 AM IST
হায়দরাবাদ, 27 মার্চ: 'অ্যানিম্যাল' সিনেমার পর রণবীর কাপুরের কেমন হবে রাম লুক, তা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন অনুরাগী থেকে দর্শকরা ৷ অবশেষে সেই প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে ৷ 'রামায়ণা' সিনেমার প্রথম ঝলক, অর্থাৎ রামের প্রথম ঝলক আসবে কবে, প্রকাশ্যে এল তারিখ ৷
রামনবমীর শুভ তিথি উপলক্ষ্যে প্রযোজক নমিত মালহোত্রা সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন খুশির খবর ৷ তিনি উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের নেপথ্যে থাকা দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রচেষ্টার ওপরও নজর দিয়েছেন ৷ তিনি সকলকে রামনবমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, "এটি এমন একটি কাহিনি যা আমাদের সকলেরই নিজস্ব ৷ আর এই নিজস্ব 'রামায়ণা'-কে তার প্রকৃত মর্ম ও বিশালতা সহকারে, পরম নিষ্ঠার সঙ্গে জীবন্ত করে তোলার লক্ষ্যে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই পরিচালিত হয়েছে গভীর দায়িত্ববোধ, ভক্তি এবং যত্নের সঙ্গে ৷"
এরপর তিনি তারিখ প্রকাশ্যে এনে লেখেন, "আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আগামী 2 এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীর জন্য সেদিনের শুভলগ্নে এর পরবর্তী ঝলক বা 'রাম'-এর ঝলক আপনাদের সামনে তুলে ধরা হবে। আমরা ভক্তদের সামনে আমাদের বিগত বহু বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফসল তুলে ধরব ৷ বিশ্বজুড়ে এই বিশেষ মুহূর্তটি উদযাপন করব। আপনাদের ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং ধৈর্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।"
নীতিশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণা' সিনেমাকে একটি বিশাল পরিসরের ও দুই-পর্বের মহাকাব্যিক দৃশ্যকাব্য হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছে ৷ যা বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার মাধ্যমে নির্মিত হচ্ছে। প্রায় 5000 বছর আগের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই প্রকল্পটি উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কাহিনিবিন্যাসের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটাতে চায় ৷ এর লক্ষ্য হল প্রাচীন এই মহাকাব্যের এমন এক পুনর্ভাষ্য উপস্থাপন করা, যা দৃশ্যত যেমন জাঁকালো হবে, তেমনি আবেগের দিক থেকেও হবে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী।
প্রাথমিকভাবে ঘোষণার পর থেকেই সিনেমাটি ইতিমধ্যেই ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে ৷ এই ঘোষণার অংশ হিসেবে ভারতের একাধিক শহরে এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয় ৷ নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে অ্যানাউন্সিং ভিডিয়োর বিশেষ প্রদর্শন হয়। আসন্ন 'রাম'-এর প্রথম ঝলক, বলা ভাল রণবীর কাপুরের প্রথম ঝলক দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন সকলে ৷ তারকাখচিত সিনেমা রামের ভূমিকায় অভিনয় রণবীর কাপুরের পাশাপাশি সীতার চরিত্রে দেখা যাবে সাই পল্লবীকে ৷ রাবণের চরিত্রে যশ, হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে দেখা যাবে রবি দুবেকে।
'প্রাইম ফোকাস স্টুডিয়োস'-এর প্রযোজনায় এবং আটবার অস্কারজয়ী সংস্থা 'DNEG' ও যশের নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা 'মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস'-এর সহযোগিতায় নির্মিত এই সিনেমা বিশ্বজুড়ে 'IMAX' ফরম্যাটে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। ছবিটির প্রথম পর্বটি 2026 সালের দিপাবলীতে মুক্তি পাওয়ার কথা ৷ দ্বিতীয় পর্বটি মুক্তি পাওয়ার কথা এর ঠিক এক বছর পর, অর্থাৎ 2027 সালের দিপাবলীতে ৷