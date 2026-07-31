'Ramayana' trailer decoded: 'রাম' চরিত্রে রণবীর থেকে 'রাবণ' যশ, সিনেমার আধুনিকীকরণ আশাপূরণ করল কি ?
'রামায়ণ' মহাকাব্যের সঙ্গে সিনেমার মিল বা অমিল এখন বোঝা না গেলেও, ট্রেলার দেখে অভিমত প্রকাশ করেছেন লেখক ডক্টর. সমুদ্র বসু ও রাজনীতিবিদ মুল্লাকারা রত্নাকরন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 4:24 PM IST
হায়দরাবাদ, 31 জুলাই: চলতি বছর দীপাবলিতে মুক্তি পাবে নীতিশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ: পার্ট 1' ৷ নির্মাতারা সিনেমার আনুষ্ঠানিক ট্রেলার 30 জুলাই ভোর 4টে 15 মিনিটে অর্থাৎ ব্রহ্মমুহূর্তে প্রকাশ্যে এনেছে ৷ বহু প্রতীক্ষিত এই ট্রেলার পৌরাণিক মহাকাব্যের সেই জগতের এক ঝলক তুলে ধরেছে, যেখানে রণবীর কাপুরকে ভগবান রাম, সাই পল্লবীকে সীতা, রবি দুবেকে লক্ষ্মণ এবং যশকে রাবণের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে ৷ পৌরানিক কাহিনিকে আরও একবার বড়পর্দায় দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরা ৷ গল্প বা চরিত্রদের সঙ্গে মহাকাব্যের কতটা মিল রয়েছেন বা অমিল রয়েছে তা সিনেমা মুক্তি পেলে আরও ভালো বোঝা যাবে, তবে ট্রেলার দেখে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেছেন একাধিক পৌরানিক কাহিনির লেখক ডক্টর সমুদ্র বসু ও দক্ষিণের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মুল্লাকারা রত্নাকরন ৷
লেখক সমুদ্র বসুর মতামত
ডক্টর সমুদ্র বসু একজন জনপ্রিয় বাঙালি লেখক ও গবেষক, যিনি মূলত বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, শক্তি আরাধনা, এবং রহস্যময় বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলার শক্তিকথা ও কালীকথা, বনেদি বাড়ির দুর্গা পূজা, এবং বিভিন্ন রহস্য ও ভৌতিক গল্পের বই।
লেখক জানান, ট্রেলার দেখে পুরাণ বা মহাকাব্যকে বিকৃত করা হয়েছে কিনা, তা বোঝা না গেলেও, গোটা ট্রেলার জুড়ে অডিয়ো-ভিজ্যুয়াল এফেক্ট দুর্দান্ত হয়েছে ৷ বেশ কিছু এআই-এর সাহায্যে তুলে ধরা ঘটনাও ভালো লেগেছে ৷ তারপরেও তিনি হতাশ ৷ লেখকের কথায়, "রামায়ণ-এর চরিত্রদের মধ্যে হনুমান-এর উপস্থিতি দেখা গেল না বলে হতাশ লাগল ৷ কারণ, রামায়ণ-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল হনুমান ৷ রাবণ চরিত্র অনেক বেশি আকর্ষনীয় লেগেছে রামের তুলনায় ৷ তাঁর অভিনয় কথা বলার ধরন, পোশাক বা ভিজ্যুয়াল এফেক্টস সবকিছু মিলিয়ে, রাবণ চরিত্রে যশ অনেক বেশি নজরকাড়া ৷"
তিনি আরও জানান, 'রাম' চরিত্রে রণবীর কাপুরকে দেখে তাঁর অভিনয় দক্ষতার উদাহরণ ফুটে উঠলেও কোথাও যেন মনের মধ্যে অভিনেতার 'ইয়ে জবানি হ্যায় দিওয়ানি'র ইমেজ রয়ে গিয়েছে ৷ সমুদ্র বসুর কথায়, "আসলে যারা রামানন্দ সাগরের রামায়ণ দেখে অভ্যস্ত, রাম ভাবলেই অরুণ গোভিলের যে হাসিময় একটা মুখ, যে শুধু রাম-ই, অন্য কিছু তাঁকে ভাবা যায় না, সেটাই মনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে ৷ যে কারণে হয়তো সাইকোলজিক্যালি 'রাম' চরিত্রে রণবীর কাপুরকে মেনে নিতে অসুবিধা হচ্ছে ৷ সীতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ৷ তাও সবকিছু মিলিয়ে আশা করছি সিনেমাটা ভালো হবে ৷"
কী বললেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রবীণ সিপিআই নেতা মুল্লাক্কারা রত্নাকরণ ?
রত্নাকরণ একজন লেখক এবং ‘কথা প্রসঙ্গম’ (এক ধরণের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনামূলক গল্প বলা)-এর শিল্পী হিসেবেও পরিচিত ৷ তিনি মহাকাব্যের ওপর ভিত্তি করে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এমনকি রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রেও তিনি প্রায়শই রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গ বা উদাহরণ টেনে আনেন। তাঁর মতে, "আমি 'রামায়ণ'-এর নতুন ট্রেলার দেখেছি, যেখানে রাম ও রাবণের যুদ্ধের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। এর কারিগরি দিকটি সত্যিই চমৎকার এবং কুশীলব নির্বাচনও (কাস্টিং) দারুণ হয়েছে। তবে, রামের চরিত্রটিকে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তার সঙ্গে আমি কোনওভাবেই একমত হতে পারছি না।"
তিনি বলেন, "আমার দৃষ্টিতে, রাম ও রাবণ যথাক্রমে প্রকৃতি এবং ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের বিপরীতমুখী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। রাম প্রকৃতির প্রতিনিধি, আর রাবণ ক্ষমতার মূর্ত প্রতীক। বাল্মীকি রামায়ণে লিখেছিলেন যে, রামকে সাধারণ মানুষ হিসেবেই বনে পাঠানো হয়েছিল যাতে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পারেন। কিষ্কিন্ধার বানররা যখন রামের দলে যোগ দেয়, তখন 'বানর' বলতে আসলে বোঝানো হয়েছে 'যারা বনে বাস করে'-অর্থাৎ সাধারণ বনবাসী মানুষ। এই গোষ্ঠীটিই হল প্রকৃতি। রাবণের প্রতিনিধিত্বকারী নগর-কেন্দ্রিক ক্ষমতার সঙ্গে সংঘাতের অধিকার কেবল প্রকৃতিরই আছে। এটা আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি। বাল্মীকি রামায়ণকে এমনভাবে রচনা করেছেন যে, বিভিন্ন মানুষ এর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পারে। এতে ইতিহাসের উপাদান থাকলেও, এটি আক্ষরিক অর্থে কোনও ইতিহাস নয়। রামায়ণকে মহাকাব্য বলা হয় ঠিক এই কারণেই যে, এটি বিভিন্ন মানুষের কাছে অর্থের নানা স্তর উন্মোচন করে।"
লেখকের কথায়, "'রামায়ণ' সিনেমার কথা যদি বলি, তবে এর নির্মাতারা মহাকাব্যটিকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে রূপ দিয়েছেন। একটা সিনেমা হিসেবে, প্রকাশিত ট্রেলারে এক ধরণের বিশালতা বা আভিজাত্য উপভোগ করা যায় উদাহরণস্বরূপ জটায়ুর কথা ধরা যাক- সে এক শক্তিশালী পাখি। পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভবের পর বাস্তবে এমন কোনও শক্তিশালী পাখির অস্তিত্ব ছিল না। গরুড় বা জটায়ুর ধারণা মূলত প্রকৃতির শক্তিরই প্রতিনিধিত্ব করে। সীতাকে অপহরণের সময় রাবণকে প্রকৃতিই বাধা দেয় এবং রামকে প্রকৃতিই পথ দেখায়। অথচ সিনেমায় জটায়ুকে একটা দানবীয় পাখি হিসেবে দেখানো হয়েছে। সেটা তাদের শৈল্পিক স্বাধীনতা।"
রত্নাকরণ জানান, "লঙ্কা হল ক্ষমতার চরম শিখরের প্রতীক। সিনেমায় তারা সেই বিষয়টিকেই অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। সেই সাম্রাজ্য ও তার রাজার আসুরিক প্রকৃতি সিনেমায় স্পষ্ট। কেবল প্রকৃতিই যেকোনও বিশাল সাম্রাজ্যকে পরাজিত করতে পারে। কিন্তু রাম যিনি সেই প্রকৃতির প্রতীক তাঁকে সিনেমায় যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমার দ্বিমত রয়েছে। রামকে কি এভাবেই উপস্থাপন করা উচিত? সেটা একটা প্রশ্নই থেকে যায়। যদিও কেবল প্রকাশিত ট্রেলার দেখে সবকিছু পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়, তবুও আমার অনুভূতির কথাই এখানে তুলে ধরলাম। রাম আরও প্রতিনিধিত্ব করেন সরলতার চেতনা, এই সরলতাই আসুরিক শক্তিকে জয় করতে পারে। তবে সিনেমায় সেই বিষয়টা সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে কি না, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে।"
লেখকের কথায়, নতুন এই রামায়ণ সিনেমায় গল্পের মূল নির্যাস বা গভীরতায় প্রবেশ না করে যেন কেবল ওপর-ওপর বিষয়গুলোকেই স্পর্শ করে গিয়েছে। নতুন সিনেমায় রামের যে চরিত্রটি দেখানো হয়েছে, তার সঙ্গে লেখকের মানসপটে থাকা রামের চরিত্রের কোনও মিল নেই। প্রকৃতি ও আধুনিকতা বা ক্ষমতার মধ্যকার এই সংঘাত এক বিশাল ও মহৎ ধারণা; আর ঠিক এ কারণেই রামায়ণকে 'আদিকাব্য' বলা হয়।