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ব্রহ্মমুহূর্তে হাজির 'রামায়ণ' ট্রেলার, 'রাম' রণবীর, 'রাবণ' যশকে দেখে কী বলছে নেটপাড়া ?

মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এর ওপর ভিত্তি করে নিতেশ তিওয়ারি পরিচালিত, রণবীর কাপুর অভিনীত সিনেমার ট্রেলার আজ ভোর 4টে 15 মিনিটে অর্থাৎ ব্রহ্মমুহূর্তে প্রকাশ্যে এসেছে ৷

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ব্রহ্মমুহূর্তে হাজির 'রামায়ণ' ট্রেলার (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 9:33 AM IST

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Updated : July 30, 2026 at 9:45 AM IST

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হায়দরাবাদ, 30 জুলাই: বহু প্রতিক্ষীত 'রামায়ণ'-এর ট্রেলার মুক্তির পরেই তা ট্রেন্ড করছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ নির্মাতারা সিনেমার আনুষ্ঠানিক ট্রেলার আজ ভোর 4টে 15 মিনিটে অর্থাৎ ব্রহ্মমুহূর্তে প্রকাশ্যে এনেছে ৷ বহু প্রতীক্ষিত এই ট্রেলার পৌরাণিক মহাকাব্যের সেই জগতের এক ঝলক তুলে ধরেছে, যেখানে রণবীর কাপুরকে ভগবান রাম, সাই পল্লবীকে সীতা, রবি দুবেকে লক্ষ্মণ এবং যশকে রাবণের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে ৷ ট্রেলার মুক্তির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 27 লাখেরও বেশি ভইউ হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, ইউটিউবে মুভিস ট্রেন্ডিং চার্টে তা জায়গা করে নিয়েছে চার নম্বরে ৷

কী রয়েছে ট্রেলারে ?

ট্রেলারের শুরুতেই দেখা যায় রাবণ (যশ) একটা প্রাসাদে এসে বিশাল দরজায় কড়া নাড়ছেন ৷ কিন্তু সেখানে তাঁকে অত্যন্ত বৈরী আচরণের মুখোমুখি হতে হয়। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি কঠোর শক্তির প্রয়োগ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, এর মাধ্যমেই শুরু হতে চলেছে "রাবণ রাজ"।

অনাগত অন্ধকারের আশঙ্কায় যখন দেবতা ও রাজাদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে, তখন ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীতে অযোধ্যার রাজা দশরথের (অরুণ গোভিল) পুত্র হিসেবে রাজকুমার রাম রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর ট্রেলারে রামের জীবনের শুরুর দিকের যাত্রাপথ তুলে ধরা হয় ৷ যেখানে তাকে ছোট ভাই লক্ষ্মণের (রবি দুবে) পাশে দাঁড়িয়ে প্রজাদের সুরক্ষায় রাক্ষসদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা যায়।

এরপরই গল্পের মোড় ঘুরে যায় রামায়ণের অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকে। রানি কৈকেয়ীকে (লারা দত্ত) দেওয়া এক প্রতিশ্রুতির কারণে রাজা দশরথ রামকে 14 বছরের বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হন। পিছনে থেকে যেতে অস্বীকার করে সীতা (সাই পল্লবী) রামকে জানান যে তিনিও এই কঠিন যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হবেন ৷ আর এভাবেই পরবর্তী ঘটনার পটভূমি রচিত হয়।

এই ট্রেলারে অযোধ্যা ও লঙ্কা রাজ্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে ৷ জমকালো সেট ও সমৃদ্ধ দৃশ্যসজ্জার মাধ্যমে সেগুলোর বিশালতা ও জাঁকজমক ফুটে উঠেছে ৷ পৌরাণিক জীবজন্তু বা অতিপ্রাকৃত উপাদানের ব্যবহার কমিয়ে গল্পের মূল চরিত্র এবং এর আবেগঘন দিকগুলোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সংলাপ, অভিনয় এবং সামগ্রিক নাটকীয় আবহ ট্রেলারটিকে আগের টিজারের তুলনায় অনেক বেশি জোরালো ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে ৷ উল্লেখ্য, এর আগে টিজার ভিজ্যুয়াল এফেক্টের কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছিল। কিন্তু ট্রেলারে সেই তুলনায়, ভিএফএক্স উন্নতমানের দেখা গিয়েছে ৷ তবে 4 মিনিটের ট্রেলারে দেখা যায়নি হনুমানকে ৷ এই চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে সানি দেওলকে ৷ ফলে, রাম-রাবণের যুদ্ধে যেখানে হনুমানের বিশাল গুরুত্ব রয়েছে সেখানে তা না দেখানোয় প্রশ্ন তুলেছে নেটপাড়া ৷

কী বলছেন নেটিজেনরা ?

ট্রেইলা দেখে অনেকেই এর প্রশংসা করেছেন ৷ কেউ লিখেছেন, "পুরনো রামায়ণে রয়েছে সিম্পিলিসিটি ৷ নতুন রামায়ণ-এ ধরা পড়েছে সিনেম্যাটিক বিষয় ৷" কারোর মতে, "চমৎকার ভিএফএক্স (VFX), দুর্দান্ত দৃশ্যসজ্জা, জমকালো আবহ সঙ্গীত এবং অসাধারণ কালার গ্রেডিং-#Ramayana-র ট্রেলার কেবল ট্রেলার নয়, আক্ষরিক অর্থেই এক অনন্য চলচ্চিত্র।"

তবে শুধুই যে পজিটিভ মন্তব্য এসেছে তা নয়, কেউ কেউ মনে করছেন, বড় বাজেটের এই সিনেমা ঘিরে যে প্রত্যাশা ছিল তা পূরণ হয়নি ৷ একজন নেটিজেন লেখেন, "সত্যি বলতে, এখনও পর্যন্ত এটাকে চার হাজার কোটির সিনেমা বলে মনে হচ্ছে না! এত উঁচুতে প্রত্যাশা তৈরি করে হতাশ করার জন্য নমিত মালহোত্রাই দায়ী।" কেউ লিখেছেন, "এখানে প্রশংসার যোগ্য অনেক কিছুই আছে, বিশেষ করে সঙ্গীত এবং পোশাকের সূক্ষ্ম কারুকার্য ৷ কিন্তু সামগ্রিক দৃশ্যায়নে এখনও আরও পরিমার্জন প্রয়োজন। কিছু শট দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেগুলো গ্রিন স্ক্রিন ব্যবহার করে তৈরি ৷ সেগুলোতে সেই স্বাভাবিক, নিমগ্ন করার মতো অনুভূতির অভাব রয়েছে। আমি সতর্কভাবে আশাবাদী।"

রণবীর কাপুরের 'প্রভু রাম' চরিত্রে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

প্রভু রামের চরিত্রে রণবীর কাপুরের অভিনয় দর্শকদের মধ্যে দ্বিমত তৈরি করেছে। কেউ কেউ তাঁর শান্ত ও সংযত অভিনয়ের প্রশংসা করলেও, অন্যরা তাঁর সংলাপ বলার ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ এক নেটিজেন সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "যারা বলছেন যে #RanbirKapoor শ্রী রামের চরিত্রের জন্য উপযুক্ত নন, তারা সম্ভবত ভগবান রামের মূল সত্তাটিই বুঝতে পারেননি। ভগবান রামের পরিচয় কখনই চিৎকার-চেঁচামেচি, ক্রোধ বা জোর করে আবেগ প্রদর্শনের মধ্যে ছিল না। তাঁর শক্তি নিহিত ছিল তাঁর প্রশান্তি, আভিজাত্য, সংযম এবং মর্যাদাবোধের মধ্যে। রণবীর বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং ঠিক এই কারণেই তাঁকে এই চরিত্রের জন্য সঠিক বলে মনে হচ্ছে। #Ramayana।"

তবে আরেকজন নেটিজেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করে লিখেছেন, "শ্রীরামজিকে নিয়ে এসব কী ধরনের শিশুসুলভ রূপদান করা হচ্ছে? রণবীরের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত সবকিছু দারুণভাবেই চলছিল। কী সব সংলাপ বলছে লোকটা! ও তো এখনও সেই 'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি'র আমলেই আটকে আছে ৷"

যশের 'রাবণ' রূপে মজেছে নেটপাড়া

অনেক দর্শকের কাছেই অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল রাবণের ভূমিকায় যশের উপস্থিতি। পর্দায় তাঁর স্বল্প উপস্থিতিই ভক্তদের উচ্ছ্বসিত করে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিল। এক নেটিজেন লেখেন, "ইয়াশ, ইয়াশ, ইয়াশ!রাবণের চরিত্রে ইয়াশের কাস্টিং যেন এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। পর্দায় তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত এক অনন্য আভিজাত্য ও দাপট (aura) প্রকাশ করছে ৷ কী অসাধারণ এক অভিনয়! রাবণ হিসেবে ইয়াশকে মানুষ বহু যুগ মনে রাখবে! এক নির্মম ও উন্মত্ত সত্তা!"

উন্নতমানের ভিএফএক্স (VFX)

অনেক ব্যবহারকারীর মতে, এপ্রিল মাসে প্রকাশিত প্রথম ঝলকটি (asset) অনলাইনে সমালোচনার মুখে পড়ার পর নির্মাতারা দর্শকদের উদ্বেগের বিষয়গুলোর দিকে নজর দিয়েছেন এবং সেগুলোর উন্নতি ঘটিয়েছেন। এক ভক্ত লিখেছেন, “অবশেষে ট্রেলারটি এল এবং ভিজ্যুয়ালগুলো দারুণ লাগছে; তারা অনেক উন্নতি করেছে। রামের পরিচিতি-মূলক ভিডিওটি নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ ছিল, তবে দু-একটি দৃশ্য (যেগুলো এখনও কিছুটা বেমানান মনে হচ্ছে) ছাড়া বাকি সবকিছুই ছিল দুর্দান্ত। এই সিনেমাটি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি—রাবণ রূপে ইয়াশ #রামায়ণ।”

হনুমান কোথায়?

ট্রেলারে একটি বিষয় অনেক দর্শকেরই নজর কেড়েছে, আর তা হল এতে (সানি দেওলের) ভগবান হনুমানের অনুপস্থিতি। অনেক ব্যবহারকারীই জানিয়েছেন যে, চরিত্রটির এক ঝলকও দেখতে না পেয়ে তারা অবাক হয়েছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, "আকর্ষণীয় বিষয় হল, তারা বানর সেনা বা হনুমান সম্পর্কিত কোনও কিছুই দেখায়নি ৷ ভিএফএক্স (VFX)-এর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শক্তিশালী কাজ হয়েছে ৷ তবে কুম্ভকর্ণের বিষয়টি নিয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই ৷ তাকে কিছুটা কার্টুনের মতো মনে হয়েছে ৷ সব মিলিয়ে ভালো তবে আশা করছি এটা ব্যাপক সাফল্য পাবে #Ramayana।" কেউ লিখেছেন, "রামায়ণের ট্রেলার দুর্দান্ত ছিল, কিন্তু হনুমানজির এক ঝলকও দেখা গেল না।"

এই সিনেমার সঙ্গীতের দায়িত্ব সামলেছেন অস্কারজয়ী এআর. রহমান ও হ্যান্স জিমার ৷ ভিজ্যুয়াল ইফেক্টসের দায়িত্বে থাকছে DNEG। প্রযোজক নমিত মালহোত্রার 'প্রাইম ফোকাস স্টুডিওস'-এর কাছ থেকে 75 কোটি টাকার রেকর্ড-গড়া চুক্তির মাধ্যমে টি-সিরিজ (T-Series) সিনেমাটির উভয় অংশের সঙ্গীত স্বত্ব কিনে নিয়েছে। দীপাবলি উপলক্ষে 8 নভেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে 'রামায়ণ: পার্ট ওয়ান'। এর দ্বিতীয় পর্বটি মুক্তি পাবে 2027 সালে।

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Last Updated : July 30, 2026 at 9:45 AM IST

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রামায়ণ ট্রেলার রণবীর কাপুর যশ
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