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পিছিয়ে গেল রণবীর-যশের 'রামায়ণ' ট্রেলার মুক্তির সময়, কোন কারণ দেখালেন প্রযোজক ?

কয়েকদিন ধরেই রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ' সিনেমার ট্রেলার দেখতে অধীর আগ্রহে ছিলেন অনুরাগী তথা দেশবাসী ৷ কিন্তু ট্রেলার মুক্তির কয়েক ঘণ্টা আগেই বদলায় সিদ্ধান্ত ৷

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মুক্তি পাচ্ছে না 'রামায়ণ' ট্রেলার (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 10:32 AM IST

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হায়দরাবাদ, 24 জুলাই: ঘোষণা হয়েছিল আগেই ৷ সেই মতোই বাজ ছিল সর্বত্র ৷ উল্টোরথের দিন প্রকাশ্যে আসার কথা ছিল রণবীর কাপুর (Ranbir Kapoor)-যশ (Yash) অভিনীত বহু প্রতীক্ষিত 'রামায়ণ' সিনেমার ট্রেলার (Ramayana trailer) ৷ কিন্তু মধ্যরাতেই সিনেমার নির্মাতারা দিলেন দুঃসংবাদ ৷ জানিয়ে দিলেন পৌরাণিক মহাকাব্যিক 'রামায়ণ'-এর বহু-প্রতীক্ষিত ট্রেলার মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রযোজকের বার্তা

শুক্রবার ভোর রাতে সোশাল মিডিয়ায় প্রযোজক নমিত মালহোত্রা বিবৃতি জারি করেন ৷ যেখানে তিনি বলেন, "আজ আমাদের 'রামায়ণ'-এর জন্য অত্যন্ত বিশেষ একটি মুহূর্ত। সনি পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্টের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে 'রামায়ণ'-কে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেওয়ার আমার স্বপ্ন এখন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, আমরা এখন ট্রেলার প্রকাশ্যে আনছি না ৷ পরবর্তী কোনও এক সময়ে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ করা হবে।"

এটাকে "অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত" হিসেবে অভিহিত করে তিনি আরও বলেন যে, হলিউডের বড় বাজেটের সিনেমার মতোই 'রামায়ণ'-কে সারা বিশ্বের দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হবে। নামিত মালহোত্রার কথায়, "এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এর মাধ্যমে বিশ্বের মানুষ নতুন উদ্দীপনা ও গর্বের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতি ও গল্পের সমৃদ্ধি সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে।" তিনি অনুরাগীদের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বিশেষ করে ভারতের তরুণ প্রজন্মের প্রতি ধন্যবাদ জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, "এই উদ্যোগকে সফল করে তোলার জন্য আমি সকল অনুরাগী এবং 'রামায়ণ'-এর প্রতি বিশ্বাস রাখা মানুষদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দেশের তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। আসুন, আমাদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখতে আমরা সবাই সাধ্যমতো সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালাই।"

নির্মাতাদের পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, 24 জুলাই 'রামায়ণ'-এর ট্রেলার বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। এদিকে, 'রামায়ণ'-এর পুরো দল সান দিয়েগো কমিক-কনে এক জমকালো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷ সেখানে রণবীর কাপুর ও যশ, পরিচালক নিতেশ তিওয়ারি এবং প্রযোজক নমিত মালহোত্রা এক বিশেষ প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন।

দীপিকা চিখিলা পর্দার 'নতুন সীতা' সাই পল্লবী প্রসঙ্গে

নীতীশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ'-এর ট্রেলার শুক্রবার সকালে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। তবে নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা আগেই তা স্থগিত করা হয়। আসলে শুরু থেকেই এটা ভারতীয় সিনেমার অন্যতম আলোচিত এক প্রজেক্ট হয়ে উঠেছে ৷ রণবীর কাপুরের ভগবান রামের রূপে নিজেকে গড়ে তোলা হোক কিংবা দেবী সীতার চরিত্রে সাই পল্লবীর অভিনয়। এবার, রামানন্দ সাগরের কালজয়ী 'রামায়ণ'-এ সীতার চরিত্রে অভিনয় করে যিনি দর্শকদের মনে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন, সেই দীপিকা চিখলিয়া এই আইকনিক চরিত্রে সাই পল্লবীর অভিনয় নিয়ে মতামত জানিয়েছেন।

এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা অত্যন্ত প্রতীক্ষিত 'রামায়ণ' সিনেমা নিয়ে কথা বলেছেন ৷ সীতার চরিত্রে সাই পল্লবীর অভিনয় প্রসঙ্গে দীপিকা বলেন, "আমি তাঁর কাজ দেখেছি। তিনি অসাধারণ একজন অভিনেত্রী। তবে সীতার রূপে তাঁকে কেমন দেখাবে, তা আমার জানা নেই। তাঁকে দেখার পরই আমরা তা বুঝতে পারব। এই মুহূর্তে এ বিষয়ে আমার কোনও ধারণা নেই। তুলসীদাসের রামায়ণে সীতার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে-তাতে বাদাম-আকৃতির চোখ, নির্দিষ্ট উচ্চতা, চুল ও গায়ের রঙের কথা বলা হয়েছে। রামানন্দ সাগর ঠিক এমন কাউকেই খুঁজছিলেন এবং তিনি আমার মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখেছিলেন। আমি জানি, তাঁরা সবাই ভালো অভিনয়শিল্পী। যদি তাঁরা চরিত্রের জন্য উপযুক্ত হন, তবে তা খুবই ভালো।"

মূলত, নিতেশ তিওয়ারির পরিচালনায় এবং নমিত মালহোত্রার প্রযোজনায় তৈরি হচ্ছে 'রামায়ণ'। নমিত মালহোত্রা 'প্রাইম ফোকাস'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং অ্যাকাডেমি পুরস্কারজয়ী ভিজ্যুয়াল এফেক্টস স্টুডিয়ো 'ডিএনইজি' (DNEG)-এর গ্লোবাল সিইও। ঘোষণার পর থেকেই ছবিটি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। রণবীর কাপুর, সাই পল্লবীর পাশাপাশি রাবণের চরিত্রে রয়েছেন যশ, হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে রবি দুবে অভিনয় করেছেন। সিনেমাটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন হ্যান্স জিমার ও এ আর রহমান।

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TAGGED:

RANBIR KAPOOR AND YASH
MYTHOLOGICAL EPIC RAMAYANA
NAMIT MALHOTRA
রামায়ণ ট্রেলার রণবীর কাপুর যশ
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