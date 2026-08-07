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'রামায়ণ' ইংরেজি ট্রেলারে 'রাবণ' যশে মুগ্ধ নেটিজেন, নেপথ্যে 'মার্ভেল' খ্যাত এই অভিনেতার কণ্ঠ

'রামায়ণ'-এর ইংরেজি ট্রেইলার কৌতূহল জাগিয়েছে ৷ 'রাবণ' চরিত্রে যশ-এর কণ্ঠ নজর কেড়েছে। নেপথ্যে 'মার্ভেল' খ্যাত এই অভিনেতা ৷ যিনি যশ-এর ইংরাজি ভার্সন ডাব করেছেন ৷

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'রাবণ' যশে মুগ্ধ নেটপাড়া, নেপথ্যে 'মার্ভেল' খ্যাত অভিনেতার কণ্ঠ (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 1:35 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 1:56 PM IST

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হায়দরাবাদ, 7 অগস্ট: হিন্দি, তামিল,তেলুগু, কন্নড় ভাষায় মুক্তি পাওয়ার পাশাপাসি 'রামায়ণ' (Ramayana)-এর ইংরেজি ট্রেলার অনলাইনে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক স্তরে যেভাবে রণবীর কাপুরের 'রাম', সাই পল্লবীর 'সীতা' এবং যশের (Yash) ভয়ঙ্কর 'রাবণ' চরিত্র দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা ৷ তবে, এই সবকিছুর মধ্যে অনলাইনে এই ট্রেলার সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে, যশের 'রাবণ' চরিত্রের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে জন্য। কিন্তু আপনি কি জানেন, ইংরাজি ট্রেলারে এই কণ্ঠ মোটেও যশের নয় ৷ এর নেপথ্যে রয়েছেন আরও এক জনপ্রিয় অভিনেতা ৷

'রামায়ণ'-এর ইংরেজি ডাব ট্রেলারে রাবণের নেপথ্যে কার কণ্ঠস্বর ?

ইংরেজি ডাব করা ট্রেলারে যশের রাবণের পিছনে গভীর, জোড়ালো যে কণ্ঠ শোনা গিয়েছে, তার নেপথ্যে রয়েছেন অভিনেতা মোহন কাপুর (Mohan Kapur)। ফিল্ম, টেলিভিশন এবং আন্তর্জাতিক প্রকল্প জুড়ে তার সমৃদ্ধ ব্যারিটোন এবং মন ছুঁয়ে যাওয়া কাজের জন্য পরিচিত ৷ সোশাল মিডিয়ায় রাবণের কণ্ঠস্বরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটপাড়া ৷ ট্রেলারের ইংরেজি সংস্করণ আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে ৷ যেখানে মোহন কাপুরের কণ্ঠস্বর এই মহাকাব্যিক আয়োজনের বিশালতাকে আরও এক ধাপ উঁচুতে নিয়ে গিয়েছে।

দর্শকদের কাছে এক পরিচিত কণ্ঠস্বর

গ্লোবালি জনপ্রিয় নানা ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সঙ্গে মোহন কাপুরের পরিচয় নতুন কিছু নয়। মার্ভেল অনুরাগীরা তাঁকে 'মিস মার্ভেল' এবং 'দ্য মার্ভেলস'-এ কমলা খানের বাবা ইউসুফ খান হিসেবে সহজেই চিনতে পারবেন। এছাড়াও তিনি 'হোমল্যান্ড', 'দ্য সেকেন্ড বেস্ট এক্সোটিক মেরিগোল্ড হোটেল' এবং 'জিরো ডার্ক থার্টি'-র মতো প্রশংসিত আন্তর্জাতিক প্রযোজনায় অভিনয় করেছেন ৷ পাশাপাশি হিন্দি টেলিভিশন ও সিনেমাতেও তিনি এক পরিচিত মুখ।

মার্ভেল প্রজেক্টে ইউসুফ খানের চরিত্র ছাড়াও তিনি মিশন মঙ্গল (Mission Mangal), শাহরুখ খানের হ্যাপি নিউ ইয়ার (Happy New Year) এবং অক্ষয় কুমারের জলি এলএলবি (Jolly LLB)-র মতো জনপ্রিয় বলিউড সিনেমায় অভিনয় করেছেন। 1990-এর দশকে জি টিভিতে প্রচারিত জনপ্রিয় গেম শো ‘সাঁপ সিঁড়ি’ (Saanp Seedi) উপস্থাপনা করেও তিনি দারুণ জনপ্রিয়তা পান। তিনি একজন দক্ষ কণ্ঠশিল্পী। হলিউডের শীর্ষস্থানীয় অভিনেতা যেমন ডোয়াইন জনসন, টম হার্ডি, নিকোলাস কেজ, এবং জ্যাকি চ্যানের বহু সিনেমার হিন্দি ডাবিংয়ে নিজের কণ্ঠ দিয়েছেন।

মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স (MCU)

মোহন কাপুর মার্ভেল ইউনিভার্সের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের অফিশিয়াল হিন্দি ভয়েস হিসেবে কাজ করেছেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে

ডক্টর স্টিফেন স্ট্র্রেঞ্জ (Doctor Strange): অভিনেতা বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচের অভিনীত এই আইকনিক চরিত্রে মোহন কাপুর কণ্ঠ দিয়েছেন।

রেড স্কাল (Red Skull / Johann Schmidt): ক্যাপ্টেন আমেরিকা: দ্য ফার্স্ট অ্যাভেঞ্জার (Captain America: The First Avenger, 2011) সিনেমায় মূল ভিলেনের চরিত্রে কণ্ঠ দেন।

বেন (Bane): এছাড়াও ক্রিস্টোফার নোলানের বিখ্যাত সিনেমা দ্য ডার্ক নাইট রাইজেজ (2012)-এ অভিনেতা টম হার্ডির অনবদ্য ভিলেন চরিত্র 'বেন'-এর হিন্দি ডাবিং করেন মোহন কাপুর। তাঁর ভারী কণ্ঠ চরিত্রটিকে হিন্দিতে আরও বেশি ভয়ংকর ও আকর্ষক করে তুলেছিল।

ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস ফ্র্যাঞ্চাইজি: হলিউড সুপারস্টার ডোয়াইন জনসন (দ্য রক) অভিনীত বিখ্যাত চরিত্র লুক হবস (Luke Hobbs)-এর হিন্দি ডাবিংয়ের পেছনে রয়েছে মোহন কাপুরের কণ্ঠ।

উল্লেখ্য, বছরের পর বছর ধরে কাপুর তাঁর বলিষ্ঠ উপস্থিতি এবং স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন, যা তাঁকে রাবণের মতো শক্তিশালী চরিত্রের জন্য একদম উপযুক্ত করে তুলেছে। ইংরেজি ট্রেলারে তাঁর অংশগ্রহণ শুনে অনুরাগীরা তাজ্জব হয়ে গিয়েছেন ৷ অনেকেই স্বীকার করেছেন যে শুরুতে তাঁরা ভেবেছিলেন কণ্ঠটি খোদ যশেরই। নীতীশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ' ছবিতে ভগবান রামের ভূমিকায় রণবীর কাপুর, সীতার ভূমিকায় সাই পল্লবী, রাবণের ভূমিকায় যশ, হনুমানের ভূমিকায় সানি দেওল এবং লক্ষ্মণের ভূমিকায় রবি দুবে অভিনয় করছেন ৷ এছাড়াও রয়েছে একঝাঁক তারকা শিল্পী। নমিত মালহোত্রার 'প্রাইম ফোকাস স্টুডিওস' এবং যশের 'মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস'-এর যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই পৌরাণিক মহাকাব্যের প্রথম পর্ব 6 নভেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্বটি 2027 সালে মুক্তি পাবে।

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Last Updated : August 7, 2026 at 1:56 PM IST

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