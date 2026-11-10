রণবীর-শাহরুখ পড়লেন পিছনে ! IMDb-এর ট্রেন্ডিং তালিকার শীর্ষে পরিচালক নীতেশ, রয়েছেন আর কারা ?

রণবীর-শাহরুখ পড়লেন পিছনে ! IMDb-এর ট্রেন্ডিং তালিকার শীর্ষে পরিচালক নীতেশ, রয়েছেন আর কারা ?
Nitesh Tiwari gets No.1 Spot On IMDb:অভিনেতাদের ট্রেন্ডিং তালিকার শীর্ষে দেখা গেলেও এবার রামায়ণ পরিচালক IMDb-এর ট্রেন্ডিং পিপল ইন ইন্ডিয়ার তালিকার শীর্ষে রয়েছেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 3:09 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 নভেম্বর: আইএমডিবি (IMDb) ইন্ডিয়া সম্প্রতি ভারতে বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিদের নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে, যেখানে শীর্ষস্থান দখল করেছেন কোনও অভিনেতা-অভিনেত্রী নন বরং একজন পরিচালক ৷ শাহরুখ খান, রণবীর কাপুর ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের মতো তারকাদের পিছনে ফেলে, আইএমডিবি-র আলোচিত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছেন 'রামায়ণ' পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি।
এই সপ্তাহে আইএমডিবি-র টপ 10-এ রয়েছেন যাঁরা...
1) নীতেশ তিওয়ারি
2) কীর্তি সুরেশ
3) শ্রদ্ধা দাস
4) সাই পল্লবী
5) ফয়সাল মালিক
6) ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন
7) যশ
8) রণবীর কাপুর
9) শাহরুখ খান
10) রবি দুবে
যিনি 'রামায়ণ' পরিচালনা করেছেন, তিনি তাঁর নিজের সিনেমার রাম, রাবণ, সীতা ও লক্ষ্মণের চেয়েও বেশি চর্চায় রয়েছেন। এমনকি 'কিং খান'-যাঁর একটি সিনেমা মুক্তি পেতে চলেছে, তাঁকেও ছাপিয়ে তিনি এখন আলোচনার কেন্দ্রে। এমনটা সচরাচর ঘটে না। সাধারণত পরিচালকরা ক্যামেরার আড়ালেই থাকেন ৷ কিন্তু এই সপ্তাহে দর্শকরা পরিচালককেই একেবারে সামনের সারিতে নিয়ে এসেছেন।
সোশাল মিডিয়ায় কেন নিতেশ তিওয়ারিকে খোঁজা হচ্ছে ?
আইএমডিবি (IMDb)-এর তালিকাটি কোনও সমালোচক বা স্টুডিয়োর দ্বারা নির্ধারিত হয় না ৷ বরং মানুষ বাস্তবে কী খুঁজছেন, তার ওপর ভিত্তি করেই এটি তৈরি হয়। প্রতি মাসে আইএমডিবি ভিজিট করা 250০ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীর পেজ ভিউ-এর ওপর নির্ভর করে এই তালিকাটি সাজানো হয়। যদি হঠাৎ করেই লাখ লাখ মানুষ কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে অনুসন্ধান করেন-যেমন তাঁর পুরোনো সিনেমাগুলো দেখেন, তাঁর পরবর্তী প্রজেক্ট সম্পর্কে খোঁজখবর নেন কিংবা তাঁর সিনেমার ট্রেলার পুনরায় দেখেন-তবেই সেই ব্যক্তি তালিকার ওপরের দিকে উঠে আসেন।
আর এই মুহূর্তে সবাই নীতেশ তিওয়ারি সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী। তিনি নমিত মালহোত্রার 'রামায়ণ' সিনেমা পরিচালনার দায়িত্ব সামলেছেন, যা প্রায় 4 হাজার কোটি টাকার বিশাল বাজেটে তৈরি হয়েছে ৷ দুটি পর্বে (ডুওলজি হিসেবে) পরিকল্পিত 'রামায়ণ' ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এ যাবৎকালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমা।
এই দীপাবলিতে মুক্তি পেয়েছে 'রামায়ণ: পার্ট 1' (Ramayana: Part One) এবং মুক্তির প্রথম 5 দিনেই বিশ্বজুড়ে 663 কোটি টাকার বিশাল আয় করেছে। দর্শকরা সিনেমাটি দেখেছেন, পছন্দ করেছেন, এটি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছেন আর তারপর সম্ভবত সরাসরি চলে গিয়েছেন আইএমডিবি (IMDb)-তে, কেবল একটি প্রশ্ন জানার জন্য: 'রামায়ণ'-এর পরিচালক কে?
আইআইটি থেকে ভারতের বৃহত্তম সিনেমা পরিচালনার পথে
নীতেশের জন্ম সিনেমা পরিবারে হয়নি। মধ্যপ্রদেশের ইতারসিতে জন্মগ্রহণকারী নীতেশ আইআইটি বোম্বে থেকে মেটালার্জিতে পড়াশোনা করেছেন। বিনোদন জগতে আসার আগে তিনি প্রায় 18 বছর বিজ্ঞাপন শিল্পে কাজ করেছেন।
2011 সালে 'চিল্লার পার্টি' (Chillar Party) সিনেমার মাধ্যমে তিনি পরিচালক হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। শিশুদের নিয়ে তৈরি এই ছোট সিনেমা তাঁকে জাতীয় পুরস্কার এনে দেয়। এরপর তিনি অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে তৈরি করেন 'ভূতনাথ রিটার্নস' (Bhoothnath Returns)। তবে 2016 সালে আমির খানের 'দঙ্গল' (Dangal) পরিচালনার পর তাঁর কেরিয়ারে বড় ধরনের মোড় আসে। মহাবীর ফোগাট ও তাঁর মেয়েদের জীবন নিয়ে নির্মিত এই সিনেমা আইএমডিবি (IMDb)-তে এখনও 8.3 রেটিং ধরে রেখেছে এবং বিশ্বজুড়ে 2 হাজার কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে।
এরপর 2019 সালে তিনি সুশান্ত সিং রাজপুত অভিনীত 'ছিছোড়ে' (Chhichhore) বানান, যা আইএমডিবি-তে 8.3 রেটিং পাওয়া আরেকটি সিনেমা। কলেজ জীবনের বন্ধুদের নিয়ে তৈরি এই হৃদয়স্পর্শী গল্প মানুষ আজও বারবার দেখে। তাই এখন যখন কেউ তাঁকে নিয়ে খোঁজ করেন, তখন কেবল 'রামায়ণ'-এর প্রসঙ্গই নয়, বরং গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কোটি মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া তাঁর অন্যান্য সিনেমার সফল ইতিহাসও সামনে চলে আসে।
ভারতে সাধারণত অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরই ট্রেন্ডিং তালিকার শীর্ষে থাকতে দেখা যায় ৷ পরিচালকরা সচরাচর এমন ভালোবাসা পান না। তবে এই সপ্তাহটি একটু অন্যরকম। ট্রেন্ডিং তালিকার শীর্ষ 10 জনের মধ্যে চারজনই 'রামায়ণ' সিনেমার সঙ্গে যুক্ত-নীতেশ (পরিচালক) আছেন 1 নম্বরে, সাই পল্লবী 4 নম্বরে, যশ 7 নম্বরে, রণবীর কাপুর 8 নম্বরে এবং রবি দুবে 10 নম্বরে। অর্থাৎ, তালিকার অর্ধেক অংশই দখল করে আছে একটি মাত্র সিনেমা, আর সেই সিনেমার পুরো দলের নেতৃত্বে রয়েছেন পরিচালক।
এই সমীক্ষা প্রমাণ করে যে, দর্শকরা এখন আর কেবল তারকাদের অনুসরণ করছেন না বরং তাঁরা গল্পকথকদের (storytellers) অনুসরণ করছেন। তাঁরা জানতে চান ক্যামেরার পেছনে কে আছেন, কারা এই কুশীলবদের নির্বাচন করেছেন, রাম দেখতে কেমন হবেন, রাবণ কীভাবে হাঁটবেন কিংবা সীতার অনুভূতি কেমন হবে-এই সবকিছুর সিদ্ধান্ত কে নিয়েছেন।