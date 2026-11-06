'রামায়ণ' বনাম 'আদিপুরুষ' ! রণবীর-যশের সিনেমা কী পারল প্রভাসের বিগ ফ্লপকে টপকাতে ?

'রামায়ণ' বনাম 'আদিপুরুষ' ! রণবীর-যশের সিনেমা কী পারল প্রভাসের বিগ ফ্লপকে টপকাতে ?
Ramayana Beats Adipurush in Hindi:2023 সালে মুক্তি পাওয়া 'আদিপুরুষ'-এর সঙ্গে রামায়ণ-এর তুলনা ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় আলোচনার বিষয় ৷ দুটি সিনেমাই একই বিষয় বস্তুর উপর তৈরি৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 12:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 নভেম্বর: নামিত মালহোত্রার 'রামায়ণ' দীপাবলির তিন দিন আগে মুক্তি পেলেও, এটি দীপাবলি-পূর্ববর্তী সময়ে আয়ের এক নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছে। নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এবং রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী ও যশ অভিনীত এই সিনেমা বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ 5 নভেম্বর প্রায় 25 হাজার 200টি প্রদর্শনী থেকে ভারতে 64.85 কোটি টাকা (নেট) এবং 77.50 কোটি টাকা (গ্রস) আয় করেছে। তবে, হিন্দি সংস্করণের প্রথম দিনের আয়ের দিক থেকে ছবিটি 'আদিপুরুষ'-কেও ছাপিয়ে গিয়েছে ৷ অর্থাৎ রণবীর-যশের সিনেমা হিন্দি ভার্সনে আয়ের দিক থেকে পিছনে ফেলেছে প্রভাস-কৃতি স্যানন অভিনীত 'আদিপুরুষ'-কে ৷
2023 সালে মুক্তি পাওয়া 'আদিপুরুষ'-এর সঙ্গে রামায়ণ-এর তুলনা ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় আলোচনার বিষয় ৷ দুটি সিনেমাই একই বিষয় বস্তুর উপর তৈরি ৷ তবে, 'আদিপুরুষ' ছিল প্রভাস অভিনীত তেলুগু-হিন্দি দ্বিভাষিক সিনেমা, অন্যদিকে 'রামায়ণ' মূলত হিন্দি প্রযোজনা, যা দক্ষিণ ভারতীয় দর্শকদের জন্য ডাব করা সংস্করণে মুক্তি পেয়েছে।
|প্রথম দিনের আয়
|রামায়ণ (2026)
|আদিপুরুষ (2023)
|ভারতে নেট আয়
|64.85 কোটি টাকা
|86.75 কোটি টাকা
|ভারতে গ্রস আয়
|77.50 কোটি টাকা
|103.08 কোটি টাকা
|হিন্দিতে নেট আয়
|47.50 কোটি টাকা
|37.25 কোটি টাকা
|তেলুগুতে নেট আয়
|6.00 কোটি টাকা
|48.00 কোটি টাকা
|শোয়ের পরিসংখ্যান
|25,200
|16,452
(তথ্য সূত্র-স্যাকনিল্ক)
'আদিপুরুষ'-এর তেলুগু সংস্করণ যে আধিপত্য দেখিয়েছে, তা 'রামায়ণ'-এর হিন্দি সংস্করণের শক্তিশালী সূচনা দিয়ে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। 'আদিপুরুষ'-এর প্রথম দিনের ভারতীয় নেট আয়ের অর্ধেকেরও বেশি এসেছে তেলুগু সংস্করণ থেকে, যার মূল কারণ, নিজ রাজ্যে প্রভাসের ব্যাপক জনপ্রিয়তা। অন্যদিকে, 'রামায়ণ' মূলত হিন্দি সংস্করণের ওপরই বেশি নির্ভরশীল ছিল ৷ তবে কন্নড় সংস্করণও বেশ ভালো আয় করেছে, যার পেছনে রয়েছে যশ-এর জনপ্রিয়তা।
তবে, 'আদিপুরুষ' বিশাল সূচনা পেলেও দর্শকদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কারণে পরবর্তীতে এর আয়ে বড় ধরনের ধস নামে, যার ফলে ছবিটি তার শুরুর গতি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। 'রামায়ণ'-এর ক্ষেত্রে শুরুর দিকের আয় কিছুটা কম হলেও, দর্শকদের ইতিবাচক সাড়া পেলে এটি প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘ সময় ভালো ব্যবসা করার সুযোগ রাখতে পারে। তেলুগু বাজারে তুলনামূলক ধীরগতির সূচনা এবং আঞ্চলিক অন্যান্য সিনেমার ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার কারণে, হিন্দি বলয়ের বাইরে ছবিটির সাফল্যের জন্য আগামী সপ্তাহান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
উল্লেখ্য, স্যাকনিল্ক অনুযায়ী, 'রামায়ণ' মুক্তির প্রথম দিনেই বিশ্বজুড়ে 100 কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে। এর মোট আয় দাঁড়িয়েছে 127.50 কোটি টাকা ৷ যার মধ্যে ভারত থেকে এসেছে 77.50 কোটি টাকা এবং আন্তর্জাতিক বাজার থেকে এসেছে প্রায় 50 কোটি রুপি। উত্তর আমেরিকা থেকে উল্লেখযোগ্য আয় এসেছে ৷ জানা গিয়েছে, প্রিমিয়ার থেকে প্রায় 2 মিলিয়ন ডলার এবং বৃহস্পতিবারের ব্যবসা থেকে আরও 105 মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ আয়ের হিসাব চূড়ান্ত হলেও, আন্তর্জাতিক ও বিশ্বব্যাপী আয়ের পরিসংখ্যানগুলো এখনও সাময়িক ৷