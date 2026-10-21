শুরু 'রামায়ণ' সিনেমার অগ্রিম বুকিং, দীপাবলীতে পর্দায় রণবীর-যশ দ্বৈরথ

শুরু 'রামায়ণ' সিনেমার অগ্রিম বুকিং, দীপাবলীতে পর্দায় রণবীর-যশ দ্বৈরথ
Ramayana advance booking Start: মুক্তির আর 15 দিন বাকি থাকতে থাকতেই 'রামায়ণ' অগ্রিম বুকিং থেকে 4.96 কোটি টাকা আয় করে ফেলেছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 12:28 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 অক্টোবর: সময় যত এগোচ্ছে ততই উত্তেজনা বাড়ছে ভারতীয় পৌরাণিক মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে তৈরি 'রামায়ণ: পর্ব 1'- কে ঘিরে ৷ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে সিনেমার অগ্রিম টিকিটের বুকিং ৷ 20 অক্টোবর, দশেরার শুভলগ্ন থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে অ্যাডভান্স বুকিং-য়ের দরজা ৷ 21 অক্টোবর সকাল 9টা পর্যন্ত সারা ভারত জুড়ে ছবিটির 86 হাজার 187টি টিকিট বিক্রি হয়েছে এবং সকাল 6টা থেকে এখন পর্যন্ত 20.06 লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।
ইন্ডাস্ট্রি ট্র্যাকার 'স্যাকনিল্ক' (Sacnilk)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুক্তির আর 15 দিন বাকি থাকতে থাকতেই 'রামায়ণ' অগ্রিম বুকিং থেকে 4.96 কোটি টাকা আয় করে ফেলেছে। হিন্দি বাজারে এর চাহিদা সবচেয়ে বেশি, পাশাপাশি কন্নড় ও তেলুগু সংস্করণের টিকিট বিক্রিও ক্রমাগত বাড়ছে।
'রামায়ণ'-এর অগ্রিম বুকিং বেশ ভালো গতিতে চললেও, দেশজুড়ে টিকিট বিক্রির প্রক্রিয়ায় এক অপ্রত্যাশিত বাধার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিনোদন জগতের অন্দরমহলের খবর অনুযায়ী, প্রেক্ষাগৃহে আয়ের ভাগাভাগি (revenue-sharing) নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে বেশ কিছু সিনেমা হলে টিকিট বিক্রিতে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷ তবে, 'রামায়ণ' টিম এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।
যদিও দশেরার সঙ্গে মিলিয়ে 20 অক্টোবর থেকে বুকিং শুরু হওয়ার কথা ছিল, তবুও মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে কেবল বুকিং চালু হয়েছে। পরিবেশকরা সম্ভবত বড় হিন্দি সিনেমা মুক্তির ক্ষেত্রে প্রচলিত শর্তের তুলনায় বক্সঅফিস আয়ের অনেক বড় একটি অংশ দাবি করছেন। যদি সব প্রেক্ষাগৃহে বুকিংয়ের সুযোগ থাকত, তবে অগ্রিম বুকিংয়ের সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই আরও বেশি হতো।
নীতিশ তিওয়ারি পরিচালিত এবং নমিত মালহোত্রা প্রযোজিত ঐতিহাসিক মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এ ভগবান রামের ভূমিকায় অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর, সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী, রাবণের চরিত্রে যশ এবং হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল। সনি পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্ট বিশ্বব্যাপী ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্বে থাকবে আর হিন্দি সংস্করণের সিনেমা ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্বে রয়েছে ধর্মা প্রোডাকশনস। আঞ্চলিক পর্যায়ে, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় ছবিটি পরিবেশন করবে দিল রাজুর এসভিসি রিলিজ (SVC Release), কেরালায় বিতরণের দায়িত্বে থাকবে এভিএ প্রোডাকশনস (AVA Productions) এবং দক্ষিণ ভারত ও কন্নড় অঞ্চলে ছবিটি মুক্তির বিষয়টি দেখাশোনা করবে সহ-প্রযোজক যশের সংস্থা 'মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস' (Monster Mind Creations)।
সিনেমার প্রথম পর্ব চলতি বছর 5 নভেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে এবং দ্বিতীয় পর্বটি মুক্তি পাবে 2027 সালের দীপাবলিতে। ছবিটি হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষায় সারা ভারতে মুক্তি পাবে এবং এটি আইম্যাক্স (IMAX)-এ প্রদর্শিত হবে। এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন যে, বাংলায় সিনেমাটিকে করমুক্ত (ট্যাক্স-ফ্রি) করা হবে। বিশ্বজুড়ে সাধারণ দর্শক দেখার আগেই, হলিউডের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, পরিচালক, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং চলচ্চিত্র শিল্পের নেতৃবৃন্দ এই মহাকাব্যিক সিনেমা দেখার বিশেষ সুযোগ পাবেন।
27 অক্টোবর সন্ধ্যায় লস অ্যাঞ্জেলেসের ‘অ্যাকাডেমি মিউজিয়াম অফ মোশন পিকচার্স’-এর ‘ডেভিড গেফেন থিয়েটার’-এ ‘রামায়ণ’-এর থ্রিডি (3D) ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হবে। আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে 945 জন দর্শক উপস্থিত থাকবেন। ভারতীয় মহাকাব্যের এই সিনেমাটিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত হতে চলেছে।