প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগেই বক্সঅফিসে সুনামি ! 100 কোটির ক্লাবে রণবীর-যশের 'রামায়ণ'

প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগেই বক্সঅফিসে সুনামি ! 100 কোটির ক্লাবে রণবীর-যশের 'রামায়ণ'
Ramayana worldwide advance booking: বর্তমানে ছবিটির অভ্যন্তরীণ অগ্রিম বুকিংয়ের সিংহভাগই আসছে হিন্দি সংস্করণ থেকে। মুক্তির আগেই বক্সঅফিসে ঝড় তুলেছে 'রামায়ণ: পার্ট ওয়ান'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 3:32 PM IST
হায়দরাবাদ, 3 নভেম্বর: সিনেমা মুক্তির আগেই ঝুলিতে এসে গিয়েছে 100 কোটি টাকা ৷ রণবীর কাপুর-যশ অভিনীত 'রামায়ণ: পার্ট ওয়ান' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগেই বক্সঅফিসে ঝড় তুলেছে। আগামী 5 নভেম্বর মুক্তির মাত্র দু'দিন বাকি থাকতেই, গ্লোবালি প্রথম সপ্তাহান্তের অগ্রিম বুকিংয়ের মাধ্যমে এই সিনেমা 100 কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে।
ট্রেড পোর্টাল 'স্যাকনিল্ক' (Sacnilk)-এর শেষ তথ্য অনুযায়ী, ভারতে সিনেমাটি 76.49 কোটি টাকা আয় করেছে (এর মধ্যে ব্লক করা আসনও অন্তর্ভুক্ত)। ব্লক করা আসনগুলো বাদ দিলে, ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে অগ্রিম বুকিং থেকে আয় হয়েছে 60.69 কোটি টাকা। 'রামায়ণ'-এর মোট 67 হাজার 901টি শো-তে প্রায় 19.53 লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়েছে ৷ আর ব্লক করা আসনগুলো বাদ দিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় 15.35 লক্ষে।
Three days until the story that has inspired generations takes the big screen. 🏹 Book your tickets now. Experience Ramayana in cinemas worldwide from November 5, across all premium formats. https://t.co/DWisRYijOK— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 2, 2026
'রামায়ণ'-এর অগ্রিম বুকিং ভারতে
বর্তমানে ছবিটির অভ্যন্তরীণ অগ্রিম বুকিংয়ের সিংহভাগই আসছে হিন্দি সংস্করণ থেকে। এটি 62.99 কোটি টাকা আয় করেছে, যা ভারতের মোট অগ্রিম বিক্রির প্রায় 82 শতাংশ। কন্নড় সংস্করণে 6.38 কোটি টাকার বুকিং হয়েছে এবং তেলুগু সংস্করণ থেকে এসেছে 5.78 কোটি টাকা। তামিল সংস্করণে বুকিংয়ের পরিমাণ 1.10 কোটি টাকা এবং মালয়ালম সংস্করণ থেকে যুক্ত হয়েছে 23.01 লক্ষ টাকা।
মুক্তির দিন, অর্থাৎ ৫ নভেম্বর, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি অগ্রিম বুকিং (ব্লক করা আসনসহ 32.85 কোটি টাকা) পেয়েছে। শুক্রবারের বুকিংয়ের পরিমাণ 15.51 কোটি টাকা এবং শনিবারের জন্য তা 17.07 কোটি টাকা। রবিবারও বেশ ভালো চাহিদা দেখা গিয়েছে টিকিটের, যেখানে বুকিং পৌঁছেছে 11.06 কোটি টাকায়। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, দর্শকদের আগ্রহ কেবল মুক্তির দিনেই সীমাবদ্ধ নেই বরং প্রথম সপ্তাহান্ত (উইকেন্ড) জুড়েও বুকিং অব্যাহত রয়েছে।
The Ramayana Trailer. This is where the EPIC BEGINS. 🏹 Namit Malhotra’s Ramayana Directed by Nitesh Tiwari Starring Ranbir Kapoor as Rama Yash as Ravana Sai Pallavi as Sita Sunny Deol as Hanuman Music by Hans Zimmer & A.R. Rahman Globally Distributed by Sony Pictures Entertainment India Distribution (North) by Dharma Productions Music by T-Series Filmed for IMAX In Cinemas Worldwide, Diwali 2026. Watch the Trailer in Hindi: https://t.co/inYUU82xye— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) July 29, 2026
'রামায়ণ'-এর গ্লোবালি অগ্রিম বুকিং
ছবিটির আন্তর্জাতিক পারফরম্যান্স সিনেমা মুক্তির আগেই ব্যবসাকে আরও শক্তিশালী করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অগ্রিম বুকিং 40 কোটি টাকা (গ্রস) ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ যার ফলে বিশ্বজুড়ে মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তের (ওপেনিং উইকেন্ড) মোট অগ্রিম বিক্রির পরিমাণ 100 কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে উত্তর আমেরিকা প্রধান অবদানকারী অঞ্চল। 4 নভেম্বর নির্ধারিত 'পেইড প্রিমিয়ার' থেকে 1.20 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় হয়েছে এবং আমেরিকায় মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তের জন্য মোট অগ্রিম বিক্রির পরিমাণ 3 মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে
জানা গিয়েছে, ছবিটি আন্তর্জাতিক বাজারে মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তেই 20 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৷ অন্যান্য অঞ্চলে বুকিংয়ের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগে হাতে আর মাত্র দু'দিন বাকি থাকায়, চূড়ান্ত অগ্রিম বুকিংয়ের পরিসংখ্যানের দিকে সবার নজর থাকবে। বিভিন্ন ভাষায় প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা ছবিটির উদ্বোধনী সাফল্যের সম্ভাবনাকে আরও জোরালো করে তুলতে পারে।
'রামায়ণ: পার্ট ওয়ান'
নীতিশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ: পার্ট ওয়ান' প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সিনেমার রূপান্তর। এই ছবিতে ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর, সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী এবং রাবণের চরিত্রে যশ। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন নামিত মালহোত্রা। জানা গিয়েছে, সিনেমার দুটি পর্ব মিলিয়ে মোট বাজেট ধরা হয়েছে 4 হাজার কোটি টাকা।
সিনেমার মিউজিক ও আবহ সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন অ্যাকাডেমি পুরস্কার বিজয়ী সুরকার হ্যান্স জিমার এবং এআর রহমান। এই সিনেমার হাত ধরেই ভারতীয় বিনোদন দুনিয়ায়, হ্যান্স জিমার পা রেখেছেন। ছবিটির ভিজ্যুয়াল এফেক্টস (VFX)-এর কাজ করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা ডিএনইজি (DNEG)। 195 মিনিট দৈর্ঘ্যের এই সিনেমা কোনও কাটছাঁট ছাড়াই সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (CBFC) থেকে 'ইউ' (U) সার্টিফিকেট পেয়েছে।