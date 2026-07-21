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রামায়ণের 'সীতা'কে রাজনীতির ময়দানে সাহায্য করা সেই তরুণ আজ দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ

রাজনীতিতে পর্দার 'সীতা'র ভাগ্য বদলেছিলেন লোকসভার যে আসন থেকে, 23 বছর পর সেই আসনেই রেকর্ড জয় ভারতের এই প্রধানমন্ত্রীর ৷ জানেন কার কথা বলছি ?

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রামায়ণ-এর সীতাকে এই ব্যক্তিত্ব রাজনীতির ময়দানে জিততে সাহায্য করেন (স্ক্রিনশট/নমো অ্যাপ)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 21, 2026 at 5:04 PM IST

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হায়দরাবাদ, 21 জুলাই: অনেক সময় এমন অনেক রকম ঘটনা চারপাশে ঘটে, যা দেখলে বা ভাবলে মনে হয় সত্যিই কাকতালীয় ৷ টেলিভিশনের জনপ্রিয় তথা ঐতিহাসিক শো 'রামায়ণ'-এর 'সীতা'র রাজনীতিতে ভাগ্য চমক গিয়েছিল এই তরুণ তুর্কীর হাত ধরেই ৷ যে আসন থেকে পর্দার সীতা অর্থাৎ দীপিকা চিখলিয়া (Dipika Chikhlia) জিতেছিলেন, ঠিক 23 বছর পর সেই আসন থেকেই এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জেতেন ও দেশের প্রধানমন্ত্রী (PM of India) হন ৷ জানেন কার কথা বলছি ?

মঙ্গলবার, হঠাৎ করেই স্মৃতির সরণীতে হাঁটেন রামানন্দ সাগরের ঐতিহাসিক 'রামায়ণ' ধারাবাহিকে 'সীতা' চরিত্রে অভিনয় করা প্রখ্যাত অভিনেত্রী দীপিকা চিখলিয়া ৷ তিনি তাঁর ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ছবি শেয়ার করেন ৷ এই ছবি তিনি এর আগেও বহুবার শেয়ার করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ সাদা কালো সেই ছবিতে 'সীতা' দীপিকার সঙ্গে যে তরুণ যুবককে দেখা গিয়েছিল, আজ তিনিই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ আসলে, ঠিক যে সময়ে দীপিকা রাজনীতির ময়দানে যোগ দেন অর্থাৎ 1991 সালে, তখন মোদি ছিলেন গুজরাতের বিজেপির নির্বাচনী রণকৌশল ও প্রচারের দায়িত্বে ৷ জানা যায়, দীপিকার সেই নির্বাচন পরিচালনায় তথা জিততে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন আজকের প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

পর্দার 'সীতা' রাজনীতির ময়দানে

জানা যায়, সেই সময় 'রামায়ণ' ধারাবাহিকের অভাবনীয় সাফল্যের পর তৎকালীন প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি দীপিকার চমৎকার কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দলে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। 1991 সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপির টিকিটে বড়োদা আসন থেকে দাঁড়ান। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কংগ্রেসের রঞ্জিত সিং গায়কোয়াড় ৷ দীপিকা যে ভাইরাল ছবিটি ফের সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন, সেটি ছিল নির্বাচনী প্রচারের এক ছবি ৷

ramayan-fame-sita-dipika-chikhlia-shares-throwback-photo-with-veteran-bjp-leader-and-prime-minister
দীপিকার শেয়ার করা ছবি (স্ক্রিনশট ইন্সটা স্টোরি)

1991 সালে বড়োদা লোকসভা কেন্দ্রে দীপিকা চিখলিয়ার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার পরিকল্পনা ও মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাজ পরিচালনার পেছনে নরেন্দ্র মোদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তৎকালীন বিজেপি নেতা নলিন ভাটের সঙ্গে মিলে নরেন্দ্র মোদি এই পুরো নির্বাচন পর্বটি তদারকি করেছিলেন। 'সীতা'র ক্রেজ এবং বিজেপির শক্তিশালী সাংগঠনিক প্রচারের জোরে প্রায় 50 হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে দীপিকা তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে লোকসভায় পৌঁছান। তিনি 1991 থেকে 1996 সাল পর্যন্ত অত্যন্ত সফলভাবে লোকসভার সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দীর্ঘ বিরতি নেন।

কাকতলীয় সংযোগ

1991 সালে যে বরোদা আসন থেকে তরুণ নরেন্দ্র মোদির রণকৌশলে দীপিকা চিখলিয়া জিতেছিলেন, ঠিক 23 বছর পর, 2014 সালের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি নিজে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে সেই একই ভদোদরা (বরোদা) আসন থেকে রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করেন ৷ যদিও পরবর্তীতে তিনি আসনটি ছেড়ে বারাণসী আসনটি নিজের কাছে রেখেছিলেন ৷

মোদি-দীপিকার পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমর্থন

2024 সালের 22 জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরের 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' অনুষ্ঠানে দীপিকা চিখলিয়াকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৷ তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সনাতন সংস্কৃতি ও তীর্থস্থানগুলোর উন্নয়নে ঐতিহাসিক কাজ করেছে। আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার পর দীপিকা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন ৷ তিনি বলেছিলেন, রাম মন্দিরে ভগবান রামের মূর্তির পাশে যেন মা সীতার মূর্তিও স্থাপন করা হয় ৷ কারণ তিনি শ্রীরামকে একা দেখতে চান না ৷

এরপর 2026 সালের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মোদি সরকারের 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' বা নারী সংরক্ষণ বিল উদ্যোগকেও দীপিকা স্বাগত জানান ৷ একে নারী সমাজের ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন ৷

লকডাউনে রামায়ণ পুনঃপ্রচার

2020 সালের মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশব্যাপী প্রথম লকডাউন ঘোষণা করার পর, জনগণের অনুরোধে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক দূরদর্শনে 1987 সালের জনপ্রিয় রামানন্দ সাগরের রামায়ণ পুনঃপ্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়। এই পুনঃপ্রচারের ফলে শোটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ৷ সেই বছর, 16 এপ্রিল এক সিঙ্গেল এপিসোডে 7.7 কোটি ভিউ পেয়ে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি দেখা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের রেকর্ড গড়ে ৷ 'ব্রডকাস্ট অডিয়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল' (BARC)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, রামায়ণ পুনঃপ্রচারের পর দূরদর্শনের সাধারণ ভিউয়ারশিপ রেটিং প্রায় 40 হাজার শতাংশ বেড়েছিল ৷ 2020 সালের এপ্রিল মাসের প্রতি সপ্তাহে ভারতের সবচেয়ে বেশি দেখা সেরা 5টি টিভি অনুষ্ঠানের তালিকার শীর্ষস্থানগুলো একচেটিয়াভাবে দখল করে রেখেছিল 'রামায়ণ' এবং পরবর্তীতে শুরু হওয়া 'মহাভারত' ৷

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PM NARENDRA MODI
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দীপিকা চিখলিয়া রামায়ণ নরেন্দ্র মোদি
DIPIKA CHIKHLIA NARENDRA MODI

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