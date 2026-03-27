রামনবমীতে ফিরে দেখা পর্দায় 'রাম' চরিত্রে তাক লাগিয়েছেন যে সব অভিনেতা

রামনবমীতে ফিরে দেখা পর্দায় 'রাম' চরিত্রে তাক লাগিয়েছেন যে সব অভিনেতা
রাম নবমীর বিশেষ দিনে একনজরে দেখে নেওয়া যাক, পর্দায় রাম চরিত্রে নজর কেড়েছেন কোন-কোন অভিনেতা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 27, 2026 at 12:56 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 মার্চ: রাম নবমী ৷ অযোধ্যার রাজা দশরথ ও রাণী কৌশল্যার সন্তান শ্রী রামের জন্মগ্রহণ উদ্যাপন ৷ আবার কথিত আছে, শ্রী রাম, শ্রী বিষ্ণুর সপ্তম অবতার, ভগবান বিষ্ণুর মানবীয় রূপের প্রাচীনতম অবতার। সেই উপলক্ষে সারা দেশ আজ উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে ৷ রাম নবমী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু উৎসবের মধ্যে একটি। বিশেষ এই দিনটাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে ৷ রামের জীবন সম্পর্কে রামায়ণ কিংবদন্তিতে উল্লিখিত কয়েকটি প্রধান শহর যেমন- অযোধ্যা (উত্তরপ্রদেশ), রামেশ্বরম ( তামিলনাড়ু ), ভদ্রাচলম ( তেলেঙ্গানা ) এবং সীতামারহি (বিহার)। এর কিছু স্থানে বিশেষ এই দিনে রথযাত্রা উদযাপিত হয় আবার কিছু জায়গায় রাম ও সীতার বিবাহ বার্ষিকী উৎসব (কল্যাণোৎসব) হিসাবে উদযাপন করে।
ভগবান রামের নানা কাহিনি কিংবা রূপ বইয়ের পাশাপাশি সিনেমার পর্দাতেও ফুটে উঠেছে বারবার ৷ অরুন গোভিল থেকে শুরু করে প্রভাস, গুরমিত, অনেকেই রামের চরিত্রে নিজেদের মেলে ধরেছেন ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন রণবীর কাপুরও ৷ 'রামায়ণা' সিনেমা থেকে রাম অর্থাৎ অভিনেতা রণবীরের প্রথম ঝলক সামনে আসবে 2 এপ্রিল, হনুমান জয়ন্তীতে ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক, সিনেমা ও ধারাবাহিকের পর্দায় কোন কোন অভিনেতা রাম চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷
অরুন গোভিল: রামানন্দ সাগরের টেলিভিশন সিরিজ 'রামায়ণ'-এ ভগবান রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। যা 1980-র দশকের শেষদিকে প্রচারিত হয়েছিল। সিরিজে তাঁর অভিনয় তাঁকে ঘরে ঘরে জনপ্রিয় করে তোলে ৷ আজও তিনি ভক্তদের কাছে 'রাম' হিসেবেই সমাদৃত
জিতেন্দ্র: 1997 সালে মুক্তি পাওয়া লব কুশ সিনেমায় রামের চরিত্রে অভিনয় করেন অভিনেতা জিতেন্দ্র ৷ সীতার চরিত্রে দেখা যায় জয়াপ্রদাকে ৷ সিনেমাটি পরিচালনা করেছিলেন ভি.মধুসূদন রাও ৷ সিনেমায় বাল্মীকি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন প্রাণ ও হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দারা সিং আর লক্ষ্ণণের অভিনয় করেছিলেন অরুণ গোভিল ৷
প্রভাস: 2023 সালের মহাকাব্য 'রামায়ণ'কে কেন্দ্র করে তৈরি হয় 'আদিপুরুষ' ৷ ওম রাউতের পরিচালনায় সিনেমায় রামের চরিত্রে অভিনয় করেন প্রভাস ৷ সীতার চরিত্রে দেখা যায় কৃতি স্যাননকে ৷ প্রথম তিন দিনে সিনেমাটি গ্লোবালি 400 কোটি টাকার বেশি আয় করেছিল ৷ কিন্তু দুর্বল ভিএফএক্স, সংলাপ এবং নেতিবাচক পর্যালোচনার কারণে সিনেমাটি বক্সঅফিসে ফ্লপ হয় ৷
গুরুমিত চৌধুরি: 2008-এর টিভি সিরিজ 'রামায়ণে' ভগবান রামের চরিত্র অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তোলেন তিনি। যা বেশ প্রশংসিত হয় দর্শক দরবারে।
এনটি রামা রাও: 'শ্রী রাম অঞ্জনেয়া যুদ্ধাম' (1975) সিনেমায় এনটি রামা রাওয়ের অভিনয় নিয়ে আজও চর্চা হয় ৷
জুনিয়র এনটিআর: 1997 সালে 'বালা রামায়ণম' সিনেমায় অভিনয় করেন তিনি। যেখানে ভগবান রামের শৈশব চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেই বছর শিশুদের সিনেমা হিসাবে 'বালা রামায়ণম' জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ৷
রণবীর কাপুর: নীতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ' সিনেমায় রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর।
এছাড়াও গগন মালিক (রামায়ণ:জীবন কা আধার), আশিষ শর্মা (সিয়া কে রাম)-ও রাম চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷