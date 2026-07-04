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সেলিনা জেটলিকে নিয়ে 'সিস্টার নিবেদিতা'র শুটিং কবে? কেন বন্ধ 'দ্রৌপদী'র কাজ? আড্ডায় পরিচালক রামকমল

'সিস্টার নিবেদিতা'র চরিত্রে দেখা যাবে বলিউড তারকা সেলিনাকে। শুটিং শুরুর আগে ছবি নিয়ে নানা কথা ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে জানালেন পরিচালক রামকমল।

ram-kamal-mukherjee-talks-about-sister-nivedita-movie-shooting-with-actress-celina-jaitly
সেলিনা জেটলিকে নিয়ে 'সিস্টার নিবেদিতা'র শুটিং কবে? (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 4, 2026 at 4:57 PM IST

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কলকাতা, 4 জুলাই: অনেকপর সিনেপর্দায় ফিরছেন অভিনেত্রী সেলেনা জেটলি ৷ তাও আবার বাঙালি পরিচালকের হাত ধরে ৷ পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়ের শুরু করেছেন তাঁর আগামী হিন্দি ছবির কাজ। নটী বিনোদিনীর পর এবার তাঁর পথচলা শুরু 'সিস্টার নিবেদিতা'র সঙ্গে।

বাংলায় 'বিনোদিনী: একটি নটীর উপাখ্যান'- এর পর এবার ভগিনী নিবেদিতার বায়োপিক নিয়ে আসছেন রামকমল মুখোপাধ্যায়। ছবির নাম 'সিস্টার নিবেদিতা'। হিন্দি ভাষায় আসবে এই ছবি। গল্প-চিত্রনাট্য সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে। তবে, শুটিং আগামী বছর শীতে।

ইটিভি ভারত: সিস্টার নিবেদিতা বানানোর বিশেষ কী কারণ?

রাম কমল: বিনোদিনীকে নিয়ে কাজ করার সময় থেকেই সিস্টার নিবেদিতাকে নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা হয়। ওই ছবিটা করতে গিয়ে আমাকে রামকৃষ্ণ, স্বামীজি, গিরিশ ঘোষের জীবনী পড়তে হয়েছে। সেখানে সিস্টার নিবেদিতার কথা উঠে আসে। তার পর থেকেই আমি তাঁকে নিয়েও পড়াশুনা শুরু করি। মোটামুটি দেড় বছর হয়ে গেছে আমি কাজ করছি। আমি এবং আমার লেখিকা ইস্পিতা আচার্য এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সুব্রত ধর তিনজনে মিলে এই কাজটা করছি।

ইটিভি ভারত: ছবির শুটিং শুরু হয়েছে? না হলে কবে হবে?

রাম কমল: ছবির শুটিং হতে আরেকটু সময় লাগবে। এটার জন্য প্রস্তুত হতে অনেকদিন সময় লাগবে। কারণ এটা হিন্দি ছবি। কাস্টিং, কস্টিউম, প্রি-প্রোডাকশন, মিউজিক সবকিছুর জন্য সময় লাগবে। সামনের বছরের শীতেই শুটিং করার প্ল্যান।

ram-kamal-mukherjee-talks-about-sister-nivedita-movie-shooting-with-actress-celina-jaitly
পরিচালক রামকমলের সঙ্গে অভিনেত্রী সেলিনা (সংগৃহীত)

ইটিভি ভারত: মুখ্য ভূমিকায় সেলিনা জেটলিই কেন?

রাম কমল: সেলিনা জেটলিকে বেছে নেওয়ার কারণ হল ওঁর মধ্যে বাংলার শিকড় আছে। ওঁর মা বাঙালি, বাবা পাঞ্জাবি। সেলিনা ফর্মার মিস ওয়ার্ল্ড। বিয়ে করেছিলেন একজন বিদেশিকে। ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া, ইন্টারন্যাশনাল ফিল্মস সব কিছু সম্বন্ধে সেলিনা জানেন। সব মিলিয়ে ওঁর মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে যেটা আমার কোথাও গিয়ে মনে হয় সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে মিলে যায়। ব্যাপারটা কাকতালীয় বলতে পারেন। তবে, সেলিনা নিজেই বলছেন, এটা ভগবানের ইচ্ছা। না হলে এই কম্বিনেশন আমি কোথায় পাবো? আমরা আগেও কাজ করেছি 'সিজন গ্রিটিংস'-এ। ওই ছবিটা আমি ঋতুপর্ণ ঘোষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বানিয়েছিলাম। সেলিনা ছিলেন ছবিটাতে।

ইটিভি ভারত: আর দ্রৌপদীকে কবে পাবো আমরা?

রাম কমল: 'দ্রৌপদী' ছবিটা নিয়ে আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না। কেননা অনেকটা কাজ করার পর আমাকে থামতে হয়েছে। কারণ যে ধরনের বাজেট দরকার সেটা আমি পাচ্ছি না কলকাতা থেকে। বাংলা ভাষায় এই ছবিটা করার জন্য বাজেট নেই। তাই আপাতত 'দ্রৌপদী'কে স্থগিত রেখেছি। সেরকম বাজেট দিতে কেউ রাজি থাকলে নিশ্চয়ই বাংলায় আমি দ্রৌপদী করব। না হলে অন্য কোনও ভাষায় আমাকে করতে হবে।

ইটিভি ভারত: ছবির শুটিং কোথায় কোথায় হবে? কলকাতায় হবে নিশ্চয়ই?

রাম কমল: নিবেদিতাকে নিয়ে যখন ছবি তখন কলকাতাতে তো নিশ্চয়ই শুটিং হবে। এ ছাড়াও মুম্বইতে হবে। আয়ারল্যান্ডে চেষ্টা করছি। না হলে লন্ডনে যেতে হবে। ইউনাইটেড কিংডমের কোথাও চিট করে দেখাতে হবে আয়ারল্যান্ডকে। ওই পিরিয়ড টাকে তুলে ধরতে হবে আসলে।

ইটিভি ভারত: স্বামীজি, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে কি দেখতে পাবো আমরা?

রাম কমল: ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে যখন ছবি, তখন স্বামী বিবেকানন্দ, সারদা দেবী থাকবেন না তা তো হয় ন। তবে, রামকৃষ্ণকে দেখা যাবে না। স্বামী বিবেকানন্দ, সারদা দেবীর সিস্টার নিবেদিতার জীবনে অনেক অবদান। উঠে আসবে সেগুলোও।

ram-kamal-mukherjee-talks-about-sister-nivedita-movie-shooting-with-actress-celina-jaitly
পোস্টার (সংগৃহীত)

ইটিভি ভারত: ছবিতে মিস মার্গারেট নোবেলের জীবনের কোন দিকটা তুলে ধরা হবে?

রাম কমল: মার্গারেট নোবেলের পুরো জীবনই থাকবে। কিন্তু এটা যেহেতু সিনেমা তাই একটা সময়ের সীমাবদ্ধতা আছে। তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই তুলে ধরব, যার মধ্যে ড্রামা আছে। যেহেতু সিনেমা তাই ড্রামাটিক ঘটনা তুলে ধরতে হবে। কিছু জায়গায় ফিকশনের জায়গাও থাকবে। কল্পিত কথা থাকবে। সিনেমার জন্য যতটা প্রয়োজন ততটাই থাকবে। সিস্টার নিবেদিতা সম্বন্ধে যেখানে যা লিখিত আছে সেই সব মাথায় রেখেই গল্প, চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছে।

ইটিভি ভারত: টলিপাড়ায় এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি তাতে আপনার কী মত? ফেডারেশন নেই, কনফেডারেশন নিয়ে একটা বিতর্ক ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।...

রাম কমল: আমি বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে সেভাবে অবগত নই। যেটুকু জানি নতুন সরকার নতুনভাবে সবকিছু পরিকল্পনা করার চেষ্টা করছে। পুরনো যা কিছু নিয়ম ছিল সবই খন্ডন করে নতুন কমিটি গঠন করা হচ্ছে। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব-সহ আরও বহু নামী মানুষ আছেন একটা কমিটি যদি কালাকুশলীর কথা ভেবে কাজ করে তা হলেই তো ভালো। তবে, এটুকু বলতে পারি, ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্যে তাদের নিজেদের মতো সিনেমা করার অধিকার আছে। দেশের আর কোনও রাজ্যের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বাংলার মতো এরকম জোর জুলুম হয় না।

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RAM KAMAL MUKHERJEE
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সিস্টার নিবেদিতা সেলিনা জেটলি
RAM KAMAL MUKHERJEE CELINA JAITLY

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