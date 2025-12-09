ETV Bharat / entertainment

দক্ষিণী ছবির বড় সম্পদ ঐক্য, কলকাতায় কোথায় ? প্রশ্ন রামকমলের

"বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ান কথাটা হ্যাশ ট্যাগ হয়েই রয়ে গেল এখানে। কার্যকরী হল না।" বলেন পরিচালক রামকমল ৷

রামকমল মুখোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 9, 2025 at 1:01 PM IST

5 Min Read
কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: প্রত্যেকদিন ক্যানিং, বনগা কিংবা লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে চেপে শহরে আসেন ওঁরা। ছড়িয়ে পড়েন কেউ পূর্বে কেউ বা পশ্চিম, উত্তর কিংবা দক্ষিণে। তাঁরাই এবার গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে ৷ যাঁদের ছাড়া আমাদের একটি দিনও চলে না, আমরা অচল হয়ে যাই তাঁদের পোশাকি নাম 'পরিচারিকা'। কখনও বা 'আয়া'। পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায় (Ram Kamal Mukherjee) তাঁদের কেন্দ্রে রেখেই বানিয়েছেন 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল' (Lokkhikantopur Local)। তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত। এখনও সিনেমা হলে চলছে ছবিটি।

শেষ কবে লোকাল ট্রেনে চড়েছেন পরিচালক ? ইটিভি ভারতে একান্ত আড্ডায় পরিচালক বলেন, " কলকাতায় অনেক আগে আমি লোকাল ট্রেন চড়েছি। সাংবাদিকতা করার সময়ে অনেকবার চড়েছি। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে করে বারাসাতে যেতাম। ওখানকার একটা পত্রিকাতে তখন লিখতাম। সোদপুরেও গিয়েছি। আর আমার ঋতু দি'র সঙ্গে প্রথম দেখাও ট্রেনে চড়ে গিয়ে। ঋতু'দি তখন 'রাখাল রাজা' সিনেমার শুটিংয়ে কোলাঘাটে। আমাকে ঋতু'দিই বললেন, ট্রেনে করে যেতে। কেননা গাড়িতে অনেক সময় লাগবে। আমি ট্রেনে চেপেই পৌঁছাই। ফেরার সময় প্রোডাকশনের গাড়িতে ফিরি। তখন ঋতু দি'রও নিজের গাড়ি ছিল না। ঋতু'দিও ট্রেনে করেই গিয়েছিলেন শুটিংয়ে। ঠিক করেছিলেন 'রাখাল রাজা' হিট করলে গাড়ি কিনবেন। ছবিটা হিট হয়। ঋতু'দিও গাড়িটা কেনেন। বলেছিলেন, 'ছোট বা বড়, গাড়ি তো হল একটা।' আমি বলেছিলাম একদিন এত গাড়ি থাকবে তোমার বাড়ির সামনে যে তোমাকে বাছাই করতে হবে কোনটাতে তুমি যাবে। আর সেটাই হয়েছে।"

'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল' নিয়ে কেমন প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন? রামকমল বলেন, "নন্দনে সেদিন গিয়েছিলাম। লক্ষ্য করলাম পকাই ফোটোগ্রাফারের সিনটা শেষ হতেই দর্শক হাততালি দিল। বুঝলাম সিনটা তাঁদের ছুঁয়ে গিয়েছে। এই সিনেমাটা বুঝতে গেলে ধৈর্য আর বুদ্ধি দরকার। আরেকটু ভালোভাবে বলতে গেলে সহজ একটা উদাহরণ দিতে হবে। আপনি এগরোল যতটা সময়ে খান নিশ্চয়ই বিরিয়ানি ততটা সময়ে খেয়ে উঠতে পারেন না। সময়সাপেক্ষ ব্যাপার সেটা। তা বানাতেও সময় লাগে। আর এগরোল বানাতে অত সময় লাগে না। ঝট করে খেয়েও ফেলা যায় মিনিট পাঁচ কি দশেকের মধ্যে। এই ছবিটাও সেরকম। সময় লাগবে বুঝতে। লাগবে ধৈর্য আর বুদ্ধি।"

এই ছবিকে যদি খোদ পরিচালককেই রিভিউ বা চলচ্চিত্র সমালোচনা করতে দেওয়া হয়, তা হলে কোন কোন দিক মেরামত করবেন? রামকমল বলেন, "আরও মন দিয়ে দেখতে হবে তা হলে। আর নিজের সন্তানকে বকা যায়, মানুষ করা যায়, গাইড করা যায়। কিন্তু তার সমালোচনা করা যায় না। ছবিটাও পরিচালকের সন্তান।"

ইমপার প্রাথমিক ঘোষণা অনুযায়ী 2 কোটি টাকার কম বাজেটের ছবি প্রাইম টাইম পাবে না সিনেমা হলে। এই প্রসঙ্গ তুললে তিনি বলেন, "আমার মনে হয় 2 কোটি টাকা বা তারও বেশি বাজেটের ছবিকে প্রাইম টাইমে আনার কারণ তার লগ্নি যেহেতু বেশি তাই সেটা প্রাইম টাইমে দেখানো হলে সেই টাকাটা তাড়াতাড়ি উঠে আসবে। কেন না ওই সময়ে মানুষ কলেজ, অফিস সেরে সিনেমা দেখতে যায়। তখন মানুষের সংখ্যাটাও বেশি থাকে। এটা আমার মনে হওয়া। কিন্তু শুধু টাকা তো নয়, সিনেমা একটা শিল্প। এমন নিয়ম জারি হলে তো 'ঊনিশে এপ্রিল'-এর মতো ছবি থেকে মানুষ বঞ্চিত হত বা পরেও হবে। কেননা সেটা 17 লাখে তৈরি হয়েছিল। তাই গুণগত মানটাও এখানে দেখা জরুরি। যদিও এখনও কিছু স্থির হয়নি বলেই জানি, প্রাথমিক খবর। সবার প্রাইম টাইম পাওয়ার অধিকার আছে। পুজোর সময় রিলিজ নিয়ে কুরুক্ষেত্র হয় তা তো অজানা নয়। আমার মনে হয় ফেডারেশন এটা নিয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেবে।"

পরিচালকের আসন্ন কাজের খবর চাইলে তিনি বলেন, "এবার আমার বম্বেতে যাব। ওখানেই তো আমার সব। আমার ছেলে আমাকে খুব মিস করছে। দুটো হিন্দি ছবির কথা চলছে। 2026টা হিন্দি কাজেই দেবো ঠিক করেছি। বাংলা ভাষাটা আমার ভালো লাগে। তাই বাংলা ছবি করতে চাই। কিন্তু এখানে কাজ করতে গিয়ে আমাকে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই সেগুলো ইচ্ছেটাকে কোথাও গিয়ে দাবিয়ে দিচ্ছে। তাই ভরসা পাই না। আবার ভাবি কত গল্প তো বলা হল না। ঋতু'দি আমার সবটা বুঝেও আমাকে মোটিভেট করেন। বলেন, দর্শকের জন্য ছবি বানাচ্ছিস। তারা যখন প্রশংসা করছে তখন তুই যেভাবেই হোক বানাবি।"

প্রতিকূলতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ান কথাটা এখানে হ্যাশ ট্যাগ হয়েই রয়ে গেল। কার্যকরী হল না। কিছু লোকের জন্য সেটা কার্যকরী হয়। আমার পরপর দুটো ছবিই 2 কোটি টাকার ঊর্ধে বাজেটের। তা বলে আমি 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস', 'ডিপ ফ্রিজ'-এর পাশে দাঁড়াব না তা তো হতে পারে না। এই মুহূর্তে যে ক'টা ছবি রিলিজ করেছে আমি হলে গিয়ে টিকিট কেটে দেখেছি। দেখান তো আমার ছবি ক'জন টিকিট কেটে গিয়ে দেখলেন? আমি পাশে আছি। কিন্তু এখানে সবাই সবার পাশে থাকে না। দক্ষিণী ছবি কেন এত হিট হয়? ওরা ভোর 6টায় রজনীকান্তকে দুধ দিয়ে স্নান করিয়ে সিনেমা দেখতে যায়। এই ঐক্য আছে কলকাতায়?"

