'মুখ্যমন্ত্রী'র পদ ছাড়তে নারাজ মমতা ! নেত্রীর উদ্দেশ্য কী লিখলেন পরিচালক রাম গোপাল ?

15 বছর মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছেন তিনি ৷ 2026-এ পরিবর্তন মানতে নারাজ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ মমতার এহেন কাণ্ড দেখে এক্স হ্যান্ডেলে কী বার্তা বলি পরিচালকের ?

নেত্রীর উদ্দেশ্য কী বললেন পরিচালক রাম গোপাল ? (আইএএনএস)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 6, 2026 at 2:53 PM IST

হায়দরাবাদ, 6 মে: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে নিজের দলের পরাজয়ের পরও মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়তে নারাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি এবার এমন কাণ্ড নিয়ে বিস্ময় ও প্রশ্ন তুলেছেন বলিউড পরিচালক রাম গোপাল বর্মা ৷ 2026-এর এই নির্বাচনে মমতার দল তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপির কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে ৷ সোমবার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হতেই 15 বছরের মা মাটি মানুষের সরকার চলে যায় ব্যাকফুটে। তারপরেও নিজের দলের হার মানতে নারাজ মমতা ৷ এই প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে কী লিখলেন রামগোপাল ?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আরজিভি কী লিখলেন ?

'এক্স' (টুইটার)-এ করা একটি পোস্টে রাম গোপাল ভার্মা লেখেন, "রাজনীতিতে এত দশক কাটানোর পর এবং 15 বছর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পরেও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টি উপেক্ষা করছেন ৷" পরিচালক এরপর লেখেন, "গণতন্ত্রের মূল সত্তা বা 'DNA'-ই হল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ৷ আর সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আক্রমণ চালানো মানেই হল গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ চালানো ৷"

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল

2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুল উত্থান ঘটিয়ে 207টি আসনে জয়লাভ করেছে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় 148 আসনের গণ্ডি অনায়াসেই অতিক্রম করেছে। গত 15 বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) মাত্র 80টি আসনে নেমে এসেছে ৷ যা বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত বয়ে এনেছে ৷ তবে, ক্ষমতার এই পালাবদল প্রক্রিয়া যে মোটেও মসৃণ হবে না, তা মঙ্গলবার তৃণমূল নেত্রীর সাংবাদিক বৈঠক থেকে স্পষ্ট ৷

গতকাল (5 মে) সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশন (EC) এবং বিজেপির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে 'লুঠ' করার অভিযোগ এনেছেন। ভোটের ফলাফলের পরিসংখ্যান যাই হোক না কেন, তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে তাঁর দলই নৈতিকভাবে বিজয়ী। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "আমি পদত্যাগ করব না। আমি হারিনি। আমি রাজভবনে যাব না... এ প্রশ্নই ওঠে না। আমরা নির্বাচনে হারিনি। নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে তারা হয়তো দাপ্তরিকভাবে আমাদের পরাজিত করতে পারে, কিন্তু নৈতিকভাবে আমরাই এই নির্বাচনে জয়ী হয়েছি।"

এরপর তিনি অভিযোগ করে জানান, ভোট গণনার সময় তাঁকে মারধর করা হয়েছে, তাঁর এজেন্টদের ওপর হামলা চালানোর সময় সিসিটিভি ক্যামেরা ইচ্ছাকৃতভাবে অকেজো করে রাখা হয়েছিল। এরপর তৃণমূল নেত্রী জানান, তিনি রাস্তার মেয়ে আবার রাস্তায় নেমে লড়াই করবেন ৷

