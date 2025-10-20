ETV Bharat / entertainment

INTERVIEW: 'রক্তবীজ'-'ইন্দু' দিয়েছে পরিচিতি ! পঞ্চাশোর্ধ্ব অভিনেত্রী পারমিতার সফর নতুন করে বাঁচতে শেখায়

পারমিতা নিজের অভিনয়ের জার্নি দিয়ে বুঝিয়েছেন, কোনও কিছু করার ইচ্ছে আর জেদ থাকলে 45 বছর বয়স, একটা সংখ্যা মাত্র ৷

অভিনেত্রী পারমিতা মুখোপাধ্যায় (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 20, 2025 at 5:07 PM IST

8 Min Read
পারমিতা কামিলা

আমেরিকার বিখ্যাত লেখক মার্ক টোয়েন বলেছেন, "Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter." আর তাই 40-এ চোখে চালসে পড়লেও দমে যায়নি কিছু করার ইচ্ছা ৷ চেষ্টা, পরিশ্রম আর কঠিন লড়াই পেরিয়ে আজ তিনি টলিউডে অন্যতম ব্যস্ত অভিনেত্রী ৷ ধারাবাহিক, ওটিটি থেকে সিনেমার জগতে যাঁর অবাধ বিচরণ ৷ কখনও 'রক্তবীজ 2' সিনেমায় একজন 'স্লিপার সেল'-এর চরিত্রে তাক লাগিয়েছেন আবার কখনও 'ইন্দু' সিরিজে মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন বটগাছের মতো ৷ 51 বছর বয়সে অভিনয় জগতে স্বপ্নের উড়ান ভরছেন অভিনেত্রী পারমিতা মুখোপাধ্যায় (Parometa Mukherjee) ৷

এই মেয়ের কী হবে !...

অভিনেত্রীর মা-বাবা দুজনেই শিক্ষকতার জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ মা স্কুলের শিক্ষিকা আর বাবা যাদবপুর ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ৷ পরিবারের সঙ্গে কোনও যোগ ছিল না অভিনয় দুনিয়ার ৷ অন্যদিকে, পড়াশোনার থেকে বেশি ভালোবাসেন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট-ফুটবল খেলতে ৷ সালটা তখন 1994-95 হবে ৷ 30 টাকা দিয়ে পারমিতাকে ভাড়া করে নিয়ে যেত পাড়ার ছেলেরা ফুটবল খেলার জন্য ৷ অ্যাকাউন্টেন্সিতে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করা মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত বাবা-মা দিয়ে দেন বিয়ে ৷

raktabeej-2-indu-series-fame-actress-parometa-mukherjee-shares-her-acting-journey-in-tollywood
অঙ্কুশের সঙ্গে পারমিতা (Special Arrangement)

"20 বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসি ৷ শ্বশুরবাড়ি জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল ৷ বাড়ির বউ ছিলাম ৷ বিয়ের একবছরের মাথায় মা হয়ে গেলাম ৷ সংসার আর বাচ্চা সামলানো এই নিয়েই ব্যস্ত ৷ ক্লাস টেন পর্যন্ত ছেলেকে আমিই পড়াতাম ৷ আমার সোশাল লাইফও শূন্য ছিল ৷ ছেলের যখন ক্লাস ইলেভন, তখন মুশকিলে পড়লাম ৷ ওর নিজের একটা বৃত্ত তৈরি হচ্ছিল তখন ৷ তখন ওর আর মাকে দরকার নেই ৷ একটা সময়ের পর আমি বুঝেছিলাম ওভার প্রোটেক্টেড হলে সন্তানের জন্যও ডিফিকাল্ট হয় ৷ ওরও স্পেস দরকার ছিল-" বলেন অভিনেত্রী পারমিতা ৷

নিজেকে খোঁজার লড়াই

এই সমস্যা মনে হয় ভারতের অধিকাংশ ঘরেরই মূল সমস্যা ৷ নিজের স্বপ্ন-কেরিয়ার ছেড়ে মেয়েরা সন্তান-সংসার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ৷ কিন্তু সেই সন্তান বড় হলে তাঁর নিজস্ব পরিধিতে একটু একটু করে কমতে থাকে পরিবারের জন্য সময় ৷ প্রায় একই রকম অবস্থা পারমিতারও হয়েছিল ৷ এতদিন যিনি সন্তান-সংসার নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন আচমকাই সবকিছু ফাঁকা ৷ পরিচালক তথা বন্ধু অনিন্দিতা সর্বাধিকারীর পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেন ঘর থেকে বাইরে বেরোবেন ৷ ততদিনে চুলে 40-এর হালকা পাক ধরতে শুরু করেছে ৷ বন্ধুর বাড়ি আড্ডা দিতে গিয়ে নিছক থিয়েটারের রিহার্সালে প্রক্সি দিতে গিয়ে প্রথমবার অভিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ৷

পারমিতা জানান, আমার যে অভিনয় ভাল লাগছিল তা, কিন্তু পরিবেশটা ভালো লাগছিল ৷ কোনও গসিপ নেই ৷ শুধু অন্যরকম কাজ ৷ তখনই বন্ধুকে জানাই আমি অভিনয় করতে চাই ৷ আমার বন্ধু ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়, সোহাগ সেনের কাছে পাঠায় ৷ সেখানে গিয়ে বুঝলাম আমার সেই বয়স নেই শুরু থেকে শুরু করার ৷ আমি নিজেই ঠিক করলাম ছোট্ট একটা গ্রুপে ঢুকব ৷ এইভাবেই থিয়েটারের যাত্রা শুরু ৷ থিয়েটার দলে আমি কোরাসের লুঙ্গি ডান্সে নাচ করতাম ৷ সেখানেও প্রক্সি দিতে গিয়ে একজনের নজরে আসি ৷ এইভাবেই আমি উত্তরপাড়া ব্রাত্যজন দলে সুযোগ পাই ৷"

অভিনয়ের অ-আ-ক-খ

কেউ বলেন অভিনয় শেখা যায় না, তা ভিতর থেকে আসে ৷ আবার কেউ বলেন, সেটা ভগবান প্রদত্ত একটা গুণ ৷ তবে কোনও কিছু শেখার জেদ আর সৎ প্রচেষ্টা যদি থাকে তাহলে যে সব সম্ভব মনে করেন পারমিতা ৷ তাঁর কথায়, " অভিনন্দন দত্তের একটা শর্ট ফিল্ম The Diary of a Psychopath-এর জন্য অডিশন দিই ৷ বাঙাল ভাষায় কথা বলার চরিত্র ছিল ৷ চান্স পেলাম ৷ পরিচালকই আমাকে ওই প্রোজেক্টের জন্য পরিচালক আমাকে প্রশিক্ষক দামিনী বেণী বসুর (Daminee Benny Basu) কাছে পাঠালেন অভিনয় ক্লাসের জন্য ৷ ওই সময় বেণী যে টাকা চেয়েছিলেন প্রশিক্ষণের জন্য আমার কাছে ছিল না ৷ আমার বাড়িতে সেই পরিবেশ নেই যে অভিনয় শেখার জন্য টাকা দেবে ৷ এটা অবাস্তব ব্যাপার ৷ এমনকী, স্বামীরও সাপোর্ট ছিল না ৷ আর আমি সেটা আশাও করিনি ৷ প্রশিক্ষণের জন্য সোনাার চুড়ি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করি ৷ সেই টাকা দিয়ে আমি অভিনয়ের ক্লাস নিতে শুরু করি ৷ তারপর পুরো জীবনটা বদলে গেল ৷ "

ধারাবাহিক-সিনেমায় যাত্রা শুরু

টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে যা কাজ পেয়েছেন তাই করেছেন পারমিতা ৷ চারবছর নন-টকি জুনিয়র আর্টিস্ট হিসাবে কাজ করেছেন ৷ ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন ৷ তারমধ্যেই আবার 2018 সালে মুক্তি পাওয়া 'আমি জয় চ্যাটার্জী' সিনেমায় অভিনেত্রী জয়া আহসানের পুরো ডাবিং করেছেন ৷ অভিনেত্রীর কথায়, "বেণীর কাছে গিয়ে বুঝলাম আমি জিরো নয়, মাইনাস হান্ড্রেডে দাঁড়িয়ে রয়েছি ৷ বুঝলাম অভিনয় জিনিসটা কী ৷ চারবছর ওর আন্ডারে ট্রেনিং করি ৷ তারপর ধীরে ধীরে অডিশন ক্লিয়ার করতে থাকলাম ৷" এরমধ্যে সান বাংলায় 'কন্যাদান' ও কার্লাস বাংলায় 'টুম্পা অটোওয়ালি' ধারাবাহিকে কাজের সুযোগ ৷ দুটো ধারাবাহিকের প্রধান চরিত্রের মায়ের ভূমিকায় ধরা দেন পারমিতা ৷ এছাড়াও হইচই-এর 'সম্পূর্ণা' সিরিজেও কাজের সুযোগ পান ৷

raktabeej-2-indu-series-fame-actress-parometa-mukherjee-shares-her-acting-journey-in-tollywood
অভিনেত্রী পারমিতা (Special Arrangement)

জীবনের বড় ব্রেক শিবপ্রসাদ-নন্দিতাদি

2019 সালে উইন্ডোজ প্রযোজনা সংস্থায় প্রথম কাজ করেন পারমিতা ৷ পৃথা চক্রবর্তী পরিচালিত 'মুখার্জীদার বউ' (Mukherjee Dar Bou) সিনেমায় 'শান্তি' নামে হাউস হেল্পের চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান ৷ কাট টু 2023 ৷ পারমিতা বলেন, " 'রক্তবীজ' সিনেমার জন্য যখন অডিশের ডাক পাই ততদিনে আমি একটু পরিপক্ক হয়েছি অভিনয়ে ৷ অডিশনে সেখানে মুনির আলমের চরিত্রে দেবাশিস মণ্ডলের সঙ্গে যে দৃশ্য রয়েছে সেটাই আমাকে অডিশনে পরীক্ষা দিতে হয় ৷ ইনটেন্স সেই চরিত্রে মুনির আলম আমার ওপর চড়াও হয়েছে ৷ সেই অডিশন দেখে ভালো লাগে শিবপ্রসাদ দা আর নন্দিতাদির ৷ এইভাবেই স্লিপার সেলের এক চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পাই ৷"

তাঁর কথায়, "পরিচালক হিসাবে নন্দিতাদি ভীষণ মায়ের মতো ৷ ভুল করলে বকেন ৷ ভালো করলে ভালোবাসেন ৷ 'রক্তবীজ 2' থেকে আমার যেটা প্রাপ্তি সেটা হল নন্দিতাদি অন্য কোনও জায়গায় আমার কাজের প্রশংসা করেন আর সেটা বন্ধু মারফত আমার কাছে এসে পৌঁছয় ৷ উইন্ডোজ শিল্পীদের ভীষণ সম্মান নেয় ৷ ছোট থেকে বড় সকলকে ৷ এই সিনেমার পর লোকজন একটু আধটু চিনতে পারছে ৷ রাস্তায় দেখলে চিনতে পারছেন ৷ ভালো লাগছে ৷ আর একসময়ে যে পরিবারকে পাশে পাইনি আজ তাঁরা আমাকে নিয়ে গর্বিত ৷ তাঁদের চোখে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছি ৷"

লাইম লাইট-হারিয়ে যাওয়ার ভয়

এখন ফেমাস হতে খুব বেশি সময় লাগে না ৷ চোরাবালিতে এমন অনেক তারকা হারিয়েও গেছেন যাঁরা একসময় ভীষণ রকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন অভিনয়ের জগতে ৷ সেই দুনিয়ায় নিজেকে টিকিয়ে রাখার লড়াই খুব একটা সহজ নয় ৷ পারমিতা জানান, "আমি যে কাঠামোয় বড় হয়েছি সেখানে আমাকে হাত পেতে কিছু চাইতে হয়নি ৷ এই জগতে এসে আমাকে কাজ চাইতে হবে ? আমাকে কে চেনে ? প্রথমদিকে খুব অসুবিধ হত লোকের কাছে কাজ চাইতে ৷ সেই খারাপ লাগাটা কাটিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী ও তাঁর অভিনয় শিক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৷ তিনি আমাকে বলেছেন, "নির্লজ্জের মতো কাজ চাইবে ৷ সকলেই কাজ চায় ৷ ইন্ডাস্ট্রিও কাজ চায় ৷ বেণী একদিন ক্লাসে বলেছিল, 'অভিনয়ের ক্ষেত্রে তোমার যদি কিচ্ছু না থাকে একটা 'হু' শব্দ ছাড়া সেটাও এমনভাবে করবে যাতে ওই মুহূর্তে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সকলের নজর যেন তোমার দিকে যায় ৷' ফলে আমার চেষ্টা থাকেই চরিত্র যদি পাঁচ মিনিটেরও হয় আমি আমার সেরাটা দেব ৷ আর যারা হারিয়ে যেতে চায় না তারা হারিয়ে যায় না ৷ হারিয়ে তারাই যায়, যারা হারিয়ে যেতে চায় ৷"

ইন্ডাস্ট্রির রাজনীতি

টলিউডের অন্দরে রাজনীতির শিকার হওয়া নিয়ে নানা সময়ে নানা অভিনেতা-অভিনেত্রী সরব হয়েছেন ৷ এমনকী, লাল-গেরুয়া রাজনৈতিক রঙ গায়ে লাগলে কাজ না পাওয়ার অসুবিধা নিয়েও অনেক কথা হয়েছে ৷ কিন্তু পারমিতা জানান, তিনি বামপন্থী ধ্যান-ধারনায় বিশ্বাসী ৷ তবে তারজন্য কোনওদিন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পেতে বা কাজ করতে সমস্যা হয়নি ৷ এমনকী, একই সময়ে একাধিক সিনেমা মুক্তিকে কেন্দ্র করে যে লড়াই হয় তা ইতিবাচক হিসাবে দেখেন অভিনেত্রী পারমিতা ৷ তাঁর কথায়, "ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের লড়াই হয় না ৷ তাহলে কি তারা চিরশত্রু ? এই লড়াই যাই হোক না কেন, আলটিমেট প্রচুর মানুষ বাংলা সিনেমা দেখেছে ৷ এখানে কেউ কারোর শত্রু নয় ৷ দিনের শেষে সকলেই বন্ধু ৷ প্রত্যেকেই বাংলা সিনেমার ভালো চায় নিজের মতো করে ৷"

পাইপলাইনে একাধিক কাজ

সম্প্রতি 'রাজ রাজেশ্বরী রাণী ভবানী' ধারাবাহিকে ব্যস্ত আছেন পারমিতা ৷ পাশাপাশি জিফাইভে আসছে 'গণশত্রু' সিরিজ ৷ সেখানেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে পারমিতাকে ৷ এছাড়াও সায়ন্ত ঘোষাল পরিচালিত 'সাধক বামাক্ষেপা' সিনেমাতে অভিনয় করেছেন পারমিতা মুখোপাধ্যায় ৷ পঞ্চাশোর্ধ্ব অভিনেত্রী পারমিতা মাত্র 7 বছরে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের পরিশ্রম-সততা ও অভিনয় দিয়ে কাজের জগতে এগিয়ে চলেছেন ৷ হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করা পারমিতা শুরু করেছেন জীবনের নয়া ইনিংস যা অনেকের মধ্যে জাগাতে পারে অনুপ্রেরণা ৷

