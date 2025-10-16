'চরমতম ঝুঁকির কাজ করেও সঠিক পারিশ্রমিক পাই না... !' কেন এমন বললেন 'রক্তবীজ 2'র ফাইটার ?

ETV Bharat / entertainment

'রক্তবীজ 2'র ফাইটার চিত্ত কবিরাজ (সিনেমার পোস্টার/ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 16 অক্টোবর: বিনোদনপ্রেমী মানুষ সিনেমা দেখতে বসে কী খোঁজেন? কেউ খোঁজেন প্রেম, কেউ রহস্য, কেউ কমেডি কেউ আবার অ্যাকশন। অনেকে তো কোন সিনেমায় ফাইট সিন বেশি জেনে নিয়ে বিশেষ করে সেটাই দেখতে যান। নায়ক বনাম ভিলেনের মারকাটারি অ্যাকশন দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হন। অনেকে সেই দৃশ্যের টানেই আবার ছুটে যান দ্বিতীয়বার ছবিটি দেখতে। কিন্তু সেই ফাইট সিনের আড়ালে যাঁরা থাকেন তাঁদের কথা জানতে পারে না কেউ।

দর্শক ভাবে নায়ক আর ভিলেনই করলেন খতরনাগ দৃশ্যগুলো। তাঁরাই পড়ে গেলেন কয়েকশো ফুট উঁচু দেওয়াল বা টাওয়ার থেকে। তাঁরাই ঝুললেন টাওয়ার ধরে। সম্প্রতি তেমনই এক খতরনাগ অ্যাকশন দৃশ্য দেখল বাংলা সিনেমার দর্শক। ছবির নাম 'রক্তবীজ 2'। ছবির যে দৃশ্যে আবির আর অঙ্কুশ একটি টাওয়ারের মাথায় একে অপরের সঙ্গে ফাইটে লিপ্ত, সেই দৃশ্যের নেপথ্যে কে ছিলেন জানেন? চিত্ত কবিরাজ এবং বাপি। আবিরের ডামি ছিলেন চিত্ত কবিরাজ এবং অঙ্কুশের ডামি হিসেবে কাজ করেছেন বাপি। কিন্তু মানুষ দেখেছেন দুই উজ্জ্বল তারকাকে।

স্টান্টম্যান চিত্ত কবিরাজের সফর (ইটিভি ভারত)

বলা বাহুল্য, এ কোনও নতুন ঘটনা নয় বা চমকে ওঠার মতো ব্যাপারও নয়। এটাই হয়ে আসছে, তাই তো দরকার চিত্ত কবিরাজ, রমেশ রায়, বাপিদের মতো মানুষদের। তাঁরা ছাড়া ছবিতে অ্যাকশন জমাবে কে? ছবির বিক্রি বাড়াতে জীবনের জন্য ঝুঁকি নিতেও তাঁরা প্রস্তুত৷ কিন্তু সেই অনুযায়ী পারিশ্রমিক পান না তাঁরা। বলছিলেন ফাইট মাস্টার, অ্যাকশন ডিরেক্টর তথা স্টান্ট ম্যান চিত্ত কবিরাজ।

'রক্তবীজ 2' শুটিংয়ের ফাঁকে (ইটিভি ভারত)

চিত্ত কবিরাজ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "একটা ছবিতে স্টান্টম্যান কিন্তু খুব ইমপর্ট্যান্ট একজন মানুষ। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা দুর্ঘটনারও শিকার হন। ঝুঁকি থাকে প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু সে সবকিছুকে তোয়াক্কা না করে পেশার তাগিদে হোক বা ভালোবাসা থেকে কাজটা থেকে সরে আসেন না কেউ। অনেক নতুন ছেলেরাও আসছে এই কাজ করতে। কিন্তু খুব খারাপ লাগে তখন, যখন জীবনকে বাজি রেখে এত কঠিন কাজ করার পরও সঠিক পারিশ্রমিক আমরা পাই না। যে টাকা পাই, তা না পাওয়ারই মতো। এমনকী সময়মতোও পাই না। তবে, ফেডারেশনকে জানালে 24 ঘণ্টার মধ্যে টাকাটা আদায় করিয়ে দেয়। সব প্রযোজনা সংস্থা এমনটা করে না ঠিকই, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরকম ঘটে। আমি কোনও সংস্থারই নাম বলব না। কারওর বদনাম আমি চাই না।"

তাঁর কথায়, "আমরা জেনেশুনেই এই কাজটায় এসেছি যে কারওর ডামি হিসেবে কাজ করলে দর্শক আমাদের কথা জানতেই পারবে না। এই তো কদিন আগে একজন বলছিল রক্তবীজ 2-এর ক্লাইম্যাক্সটা দারুণ ছিল। মানে ওই টাওয়ারের দৃশ্যটার কথা । আমার খুব খারাপ লাগছিল যে তাকে আমি বলতে পারছিলাম না ওই সিনটা আমি আর বাপি দা করেছি। কিন্তু আমাদের স্ক্রিনে দেখা গেলে তো মানুষ আমাদের দেখতে পায়, আমাদের মুখটা তাদের কাছে পরিচিত হয়, এটুকুই প্রাপ্তি।" অভিনেতাদের হয়ে ফাইট সিন করার পর কেউ কখনও এগিয়ে এসে বাহবা দেন না? চিত্ত কবিরাজ বলেন, "রক্তবীজ 2-এর সময়ে আমি টাওয়ার থেকে নামার পর শিবু দা (শিবপ্রসাদ মুখার্জি) আমাকে 2-3 মিনিট জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার জন্য হাততালি দিতে বলেছিলেন সকলকে। ওই ততক্ষণের জন্যই। তার পরে আর কেউ চেনে না আমাদের।..."

চিত্ত আরও বলেন, "আমার জীবনের এখনও অবধি সবথেকে শক্ত কাজ 'রক্তবীজ 2'। আবির দা'র হয়ে টাওয়ারের উপর অঙ্কুশের সঙ্গে ফাইটটা আমারই করা। আমাকেই আবির দা হিসেবে দেখেছে দর্শক। খুব রিস্ক ছিল ওই কাজটায়। শুটিংটা হয়েছিল কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ৷ দুই রাতের শুট ছিল আমাদের। টাওয়ারের মাথায় যে লাইটটা জ্বলছিল সেটা 50 মিনিট জ্বলার কথা ৷ কিন্তু শুটিংয়ের কারণে সেটা জ্বলেছে 6 ঘণ্টা। ওই লাইটগুলোর তাপে থাকা যে কতটা কঠিন তা যারা থাকে তারা জানে। আমাদের থাকতে হয়েছে ওভাবে। যখন 140 ফুট উঁচু টাওয়ার থেকে ঝুলছিলাম, মনে হচ্ছিল আমি বেঁচে আছি তো?"

ফাইটার চিত্ত কবিরাজ (ইটিভি ভারত)

এহেন চিত্ত কবিরাজ 'বহুরূপী'তেও অভিনয় করেন ফাইট সিনে। তিনি বলেন, "প্রথম দিকের ওই গাড়ি চেজিং-এর দৃশ্যে ডাকাতটা আমি ছিলাম। ওই সিনটাতেও খুব রিস্ক ছিল। দুদিন ধরে গাড়ি চেজিং-এর শুটিং হয়েছিল। ওই ছবিতে তিন চারজনের ডামি করেছি আমি।" প্রসঙ্গত, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, তামিল, তেলুগু, ওড়িয়া, ভোজপুরী- সবমিলিয়ে সাতটি ভাষায় ফাইটার হিসেবে কাজ করা হয়ে গিয়েছে তাঁর। আর ফাইট মাস্টার হিসেবে তিন বছর পার হয়ে গিয়েছে । কুড়ি বছরের কর্মময় জীবনে নয় নয় করে 300টি ছবিতে কাজ করে ফেলেছেন তিনি ।

