রাখি বন্ধনের দিন প্রয়াত 'ভাই' সুশান্তকে এইভাবেই আগলে রাখলেন দিদি শ্বেতা

রাখি বন্ধনের দিন প্রয়াত 'ভাই' সুশান্তকে এইভাবেই আগলে রাখলেন দিদি শ্বেতা
রাখি বন্ধনের উৎসবে, সোশাল মিডিয়ায় প্রয়াত ছোট ভাই সুশান্ত সিং রাজপুতের পুরনো ছবি শেয়ার করে স্মৃতিতে ডুব দিদি শ্বেতা সিং কীর্তির ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2026 at 12:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 অগস্ট: রাখি বন্ধনের দিনটা আসলেই মনটা হুহু করে ওঠে ৷ একসময় যে ভাইকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, আজ সে আকাশের নক্ষত্র, এমনটা কোন দিদি মেনে নিতে পারে ! ফলে, রাখি বন্ধন (Raksha Bandhan) নিয়ে যখন চারিদিকে উৎসবের আমেজ তখন সোশাল মিডিয়ায় প্রয়াত ছোট ভাই সুশান্ত সিং রাজপুতের (Sushant Singh Rajput) পুরনো ছবি শেয়ার করে স্মৃতিতে ডুব দিদি শ্বেতা সিং কীর্তির (Shweta Singh Kirti ) ৷
সুশান্তকে নিয়ে দিদি শ্বেতার পোস্ট
সুশান্তের ছোটবেলার তিনটি ছবি শেয়ার করেন দিদি শ্বেতা ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "দিনটা আমার এখনও কত ভালোভাবে মনে আছে... ৷ তোমার সঙ্গে আমার সব খেলনা ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে কী যে আনন্দ পেতাম! আমার একমাত্র পুতুলটা, উপহার হিসেবে পাওয়া ছোট্ট রান্নাঘরের সেটটা-ওগুলো নিয়ে তোমাকে খেলতে আর আনন্দ পেতে দেখলে আমার নিজেরই যেন আরও বেশি ভালো লাগত। কিন্তু মিষ্টির বেলায়-যা আমরা দুজনেই সমান ভালোবাসতাম-সেখানে অবশ্য গল্পটা ছিল অন্যরকম ৷ আমি নিশ্চিত করতে চাইতাম যেন আমরা একদম সমান ভাগে ভাগ করে খাই। কেউ বেশি পাবে না, কেউ কম পাবে না... ভাগটা হতে হতো একদম সমান-সমান!"
এরপর শ্বেতা ছবি গুলোর অনুভূতি বোঝাতে গিয়ে লেখেন, "ছবিতে আমার মুখের ভাবটা একবার দেখো-যখন আমি রাখি বন্ধনের দিন ভাইকে 'কালাকান্দ' খাওয়াচ্ছি... আমার মনে আছে, তাকে ঠিক অর্ধেকটা দেওয়ার ব্যাপারে আমি কতটা খুঁতখুঁতে ছিলাম... ওই মুখের ভঙ্গিটাই দেখো না! সে যেন বড় কোনও কামড় না বসিয়ে ফেলে, তা নিশ্চিত করতে আমি কত মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছি।"
এরপর ভাইকে স্মরণ করে শ্বেতা লেখেন, "এই স্মৃতিগুলোই আমি সবসময় আমার হৃদয়ের খুব কাছে আগলে রাখব... এগুলো আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আচ্ছা ভাই, পরের জন্মে-যদি সত্যিই আবার জন্ম নিই তখন তোমাকে আমার বড়, স্নেহময়ী দিদি বা বোনের ভূমিকা পালন করতে হবে... আর আমি হব সেই দুষ্টু-মিষ্টি বাচ্চাটা, যেমনটা তুমি ছিলে। আর যদি আমার জীবনের সবচেয়ে কাছের কোনও মুহূর্তকে আমি চিরস্থায়ী করে রাখতে পারতাম, তবে এই মুহূর্তটাই হতো তার কেন্দ্রবিন্দু... আমরা সবাই এখানে আছি। একসঙ্গে। ঠিক যেমনটা আমরা ছিলাম... অনন্তকালের জন্য নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে আছি এই ছবিতে। শুভ রাখিবন্ধন ভাই ! ঈশ্বরের আশ্রয়ে তুমি সবসময় সুরক্ষিত থেকো।"
সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু
2020 সালের 14 জুন বান্দ্রায় নিজের ফ্ল্যাটে সুশান্ত সিং রাজপুতকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল 34 বছর। বিনোদন জগতে সুশান্তের পথচলা শুরু হয়েছিল 'কিস দেশ মেঁ হ্যায় মেরা দিল'-এর মতো টেলিভিশন শো-এর মাধ্যমে ৷ এরপর একতা কাপুরের 'পবিত্র রিস্তা' ধারাবাহিকে অভিনয়ের সুবাদে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি সিনেমা জগতে পা রাখেন এবং 'কাই পো চে', 'এম.এস. ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি', 'শুদ্ধ দেশি রোমান্স', 'ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী!', 'ছিছোড়ে' ও 'দিল বেচারা'-র মতো অসাধারণ সিনেমা ।