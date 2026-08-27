Raksha bandhan: 'সৎ' ভাই-বোন হলেও ভালোবাসার সম্পর্ক অটুট এই বলি তারকাদের
এই রাখি বন্ধন (Raksha Bandhan) উৎসবে, বিনোদন জগতের এমন কিছু পরিবারের কথা আলোচনা করা যাক, যেখানে সৎ ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের জুটি সকলেরই নজর কাড়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 1:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 অগস্ট: বলিউডে এমন অনেক তারকা রয়েছেন যারা সৎ ভাই-বোন (step-siblings) বা বৈমাত্রেয় (একই পিতা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মায়ের সন্তান) এবং বৈপিত্রেয় (একই মায়ের গর্ভে এবং ভিন্ন পিতার ঔরসে জন্ম নেওয়া সন্তান) অর্থাৎ half-siblings হওয়া সত্ত্বেও মিশ্র পরিবারকে সানন্দে নিজের করে নিয়েছেন এবং প্রায়শই পারস্পরিক সম্পর্কের চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।
যদিও পারিভাষিক দিক থেকে 'স্টেপ-সিবলিং' (যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক নেই, বরং বিয়ের সূত্রে সম্পর্ক) এবং 'হাফ-সিবলিং' (যাদের একজন বাবা বা মা অভিন্ন) বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তবুও সিনেমা জগতের এই তারকাদের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে বরাবরই ইতিবাচকভাবে দেখে এসেছেন অনুরাগীরা ৷ এই রাখি বন্ধন (Raksha Bandhan) উৎসবে, বিনোদন জগতের এমন কিছু পরিবারের কথা আলোচনা করা যাক, যেখানে সুপরিচিত সৎ ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের জুটি সকলেরই নজর কাড়ে ৷
বনি কাপুরের পরিবার (Boney Kapoor's Children):
অর্জুন কাপুর এবং তাঁর বোন অংশুলা হলেন বনি কাপুর ও তাঁর প্রথম স্ত্রী মোনা শৌরির সন্তান। অন্যদিকে, জাহ্নবী ও খুশি হলেন বনি কাপুর ও কিংবদন্তি অভিনেত্রী শ্রীদেবীর সন্তান। শ্রীদেবীর প্রয়াণের পর অর্জুন অত্যন্ত যত্নশীল ও সুরক্ষাপরায়ণ এক বড় ভাইয়ের ভূমিকা পালন করেছেন তিন বোনের ক্ষেত্রেই। সিনেমার প্রোমোশন হোক বা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে অর্জুন কাপুর খুব সুন্দরভাবে নিজের বোন অংশুলা ও সৎ-বোন জাহ্নবী-খুশিকে একসঙ্গে নিয়ে চলেছেন ৷ ভাই-বোনের মিষ্টি সম্পর্কের নানা মুহূর্ত সোশাল মিডিয়ার বিভিন্ন ছবিতে বরাবরই দাগ কাটে ৷
ভাট পরিবার (Bhatt Family):
পরিচালক মহেশ ভাটের রয়েছেন তিন মেয়ে পূজা ভাট, আলিয়া ভাট ও শাহিন ভাট ও এক ছেলে রাহুল ভাট । কিন্তু পূজা এবং তাঁর ভাই রাহুল ভাট হলেন মহেশ ভাট ও তাঁর প্রথম স্ত্রী কিরণ ভাটের সন্তান। পরবর্তীতে মহেশ সোনি রাজদানকে বিয়ে করেন ৷ তাঁদের ঘরে জন্ম হয় শাহিন এবং বলিউড সুপারস্টার আলিয়া ভাটের। বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পূজা ও আলিয়ার মধ্যে অত্যন্ত উষ্ণ, নিবিড় এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এক সুন্দর সম্পর্ক প্রায়শই নজরে আসে।
উল্লেখ্য, বাবা মহেশ ভাটের পরিচালনায় তৈরি 1991 সালের কালজয়ী সিনেমা সড়ক-এ কাজ করেছিলেন পূজা ভাট ৷ সেই সিনেমার সিকুয়েল সড়ক-2-তে আলিয়ার সঙ্গে সৎ বোন পূজা প্রথমবারের মতো একসঙ্গে পর্দায় হাজির হন। পূজা ভাট প্রথম সিনেমার সেই চরিত্রেই পুনরায় অভিনয় করেন আর আলিয়া ভাট এই সিক্যুয়েলে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন।
পতৌদি-খান পরিবার (Pataudi-Khan Family):
সইফ আলি খান 1991 সালের অক্টোবর মাসে অভিনেত্রী অমৃতা সিংকে বিয়ে করেন। অমৃতা সিং সইফের চেয়ে 12 বছরের বড় ছিলেন। বিয়ের সময় সইফের বয়স ছিল মাত্র 21 বছর। তাঁদের দুটি সন্তান রয়েছে- মেয়ে সারা আলি খান (জন্ম 1995) এবং ছেলে ইব্রাহিম আলি খান (জন্ম 2001)। দীর্ঘ 13 বছর বিবাহিত জীবন কাটানোর পর 2004 সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়।
এরপর 2012 সালের 16 অক্টোবর সইফ আলি খান অভিনেত্রী করিনা কাপুরকে বিয়ে করেন। 'তশন' সিনেমার শুটিং সেট থেকে তাঁদের প্রেম জীবন শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ 5 বছর ডেটিং করার পর তাঁরা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পতির দুটি পুত্র সন্তান রয়েছে- তৈমুর আলি খান (জন্ম 2016) এবং জাহাঙ্গীর আলি খান (জন্ম 2021)। সারা ও ইব্রাহিম, সৎ মা করিনার দুই ছেলে অর্থাৎ তাঁদের সৎ ভাইদের অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং প্রায়ই তাঁদের সঙ্গে রাখি বন্ধন রক্ষা বন্ধন উদযাপনের ছবি শেয়ার করেন।
দেওল পরিবার (Deol Family):
বলিউড অভিনেতা সানি দেওল ও ববি দেওলের মোট চারজন বোন রয়েছেন। তাঁদের বাবা, কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র দুটি বিয়ে করেছিলেন। সেই সূত্রে সানি ও ববির দুজন নিজের বোন এবং দুজন সৎ বোন আছেন। বিজয়তা দেওল, ধর্মেন্দ্র ও তাঁর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের মেয়ে। তিনি সানি ও ববির নিজের বোন ৷ বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকেন। অজিতা দেওল, ধর্মেন্দ্র ও প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের দ্বিতীয় মেয়ে। অন্যদিকে, এশা ও আহানা হলেন ধর্মেন্দ্র ও তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী 'ড্রিম গার্ল' হেমা মালিনীর মেয়ে। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সানি-ববি সৎ-বোনেদের থেকে জনসমক্ষে একে অপরের থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন, তবুও তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অটুট ছিল ৷ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ মুহূর্তগুলোতে তাঁরা একে অপরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করে থাকেন আজও ৷
বব্বর পরিবার ( Babbar Family):
প্রতীক বব্বর, জুহি বব্বর ও আর্য বব্বর সৎ ভাই-বোন। জুহি ও আর্য হলেন অভিনেতা-রাজনীতিবিদ রাজ বব্বর এবং নাদিরা জহিরের সন্তান। অন্যদিকে, প্রতীক হলেন রাজ বাব্বর ও প্রয়াত অভিনেত্রী স্মিতা পাতিলের সম্পর্কের ফসল। এক জটিল ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর প্রতীক তাঁর বাবার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়লেও পরবর্তীতে সেই সম্পর্কে ফের ফাটলের আঁচ পাওয়া যায় ৷ যদিও, তাঁর বড় সৎ বোন জুহির সঙ্গে প্রতীকের অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।
খট্টর-কাপুর পরিবার ( Khatter-Kapoor Family):
শাহিদ কাপুরের বাবা পঙ্কজ কাপুর ও মা নীলিমা আজিমের বিচ্ছেদ ঘটে যখন শাহিদ ছোট ছিলেন। বাবার সঙ্গে সুপ্রিয়া পাঠকের পরবর্তীকালে বিয়ের সুবাদে শাহিদের এক সৎ বোন রয়েছে ৷ যাঁর নাম সানাহ কাপুর ৷ অন্যদিকে, মা নীলিমার সঙ্গে রাজেশ খট্টরের বিয়ের সূত্রে ছেলে হয়, নাম ঈশান খট্টর ৷ অর্থাৎ সানাহ ও ঈশান, দুজনেই শাহিদের সৎ ভাই-বোন ৷ আর এই দুজনের সঙ্গেই শাহিদের বন্ডিং ভীষণ ভালো ৷ একসঙ্গে
2015 সালে মুক্তি পাওয়া 'শানদার' সিনেমায় শহিদ কাপুর ও সানাহ কাপুর একসঙ্গে কাজ করেছেন ৷ এটি ছিল সানাহ-র প্রথম ডেবিউ সিনেমা ৷ এখানে, তাঁদের নিজের বাবা পঙ্কজ কাপুরও অভিনয় করেছিলেন।