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'ধুরন্ধর' চিত্রনাট্য এসেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ! রাকেশ বেদী জানালেন

অভিনেতা রাকেশ বেদি সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, 'ধুরন্ধর' ফ্র্যাঞ্চাইজিতে তাঁর চরিত্রের চূড়ান্ত পরিণতি এবং গল্পের টুইস্ট সম্পর্কে তিনি আগে থেকেই জানতেন।

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'ধুরন্ধর' চিত্রনাট্য নিয়ে কী বললেন রাকেশ বেদী ? (পোস্টার/স্ক্রিনশট)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 11:16 AM IST

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হায়দরাবাদ, 18 জুন: ধুরন্ধর সিনেমার চিত্রনাট্য এসেছে পিএমও থেকে ৷ সিনেমার মুক্তির পর থেকে অনেকেই মুখেই শোনা গিয়েছে, এমন কথা ৷ ধুরন্ধর-সিনেমার গল্পে বাস্তব-কল্পনা মিলেমেশে একাকার হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে, অনেক নেটিজেনের মনে হয়েছে, এত নিঁখুতভাবে যখন তথ্যগুলো সামনে এসেছে, তা নিশ্চই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শেয়ার করা হয়েছে ৷ কিন্তু এই গুঞ্জন কি সত্যি ? সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেতা রাকেশ বেদী ৷

বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে আদিত্য ধরের ধুরন্ধর নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে ৷ তবে, এই সিনেমা যতটা সাফল্য পেয়েছে, তার একটু কম হলেও নেটপাড়ায় কিছুজনের কাছে সমালোচিতও হয়েছে ৷ কারণ রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্নার পাশাপাশি চরম জনপ্রিয়তা পায় রাকেশ বেদীর চরিত্র ৷ তিনি জানিয়েছেন যে, চরিত্রে হাস্যরসের বিষয়টি তাঁরই ভাবনা ছিল ৷ তিনি আরও জানান, স্পাই থ্রিলার ঘরানার এই সিনেমায় কমেডি যুক্ত করার ব্যাপারে পরিচালক আদিত্য ধর শুরুতে কিছুটা দ্বিধায় ছিলেন। এছাড়া, 'ধুরন্ধরর'-এর চিত্রনাট্যটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এসেছিল বলে দীর্ঘদিনের যে গুঞ্জন, সে বিষয়েও অভিনেতা কথা বলেছেন।

'জামিল জামালি' প্রসঙ্গে কী বলেছেন রাকেশ ?

গত বুধবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত 'অমৃত রত্ন 2026' সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন অভিনেতা। সেখানে তিনি ব্লকবাস্টার 'ধুরন্ধর' ফ্র্যাঞ্চাইজিতে নিজের চরিত্র নিয়ে কথা বলেন। আলাপচারিতার সময় প্রবীণ অভিনেতা জানান যে, শুরুতে পরিচালক আদিত্য এই স্পাই থ্রিলার গল্পে হাস্যরসের উপাদান যুক্ত করার ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

'ধুরন্ধর' ফ্র্যাঞ্চাইজিতে অভিনয়ের সুবাদে রাকেশ বেদী নতুন করে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। এই ছবিতে তিনি 'জামিল জামালি' নামের এক ভারতীয় এজেন্টের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যাকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে অনুপ্রবেশের জন্য পাঠানো হয় ৷ পরবর্তীতে সে সেখানে একজন রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠে। সে যে আসলে একজন ভারতীয় এজেন্ট-এই বিষয়টি সিনেমার চূড়ান্ত পর্যায় বা ক্লাইম্যাক্স পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল, যা ছিল গল্পের অন্যতম বড় চমক। রাকেশ স্বীকার করেছেন যে, শুরু থেকেই তিনি এই চরিত্রের চূড়ান্ত পরিণতি এবং গল্পের সেই নাটকীয় মোড় বা 'টুইস্ট' সম্পর্কে জানতেন।

রাকেশ বলেন, "চিত্রনাট্যটি দু-তিনবার পড়ার পর আমি বুঝতে পারলাম যে এটা, অত্যন্ত টানটান উত্তেজনায় ভরপুর একটি সিনেমা ৷ শুধু টানটানই নয়, এর আবহও ছিল বেশ গভীর ও তীব্র। একজন অভিনেতা হিসেবে আমার ঝোঁক যেহেতু স্বভাবতই কমেডি বা হাস্যরসের দিকে, তাই আমি এমন কিছু মুহূর্ত বা জায়গা খুঁজে পেলাম যেখানে কিছুটা কৌতুক বা হালকা মেজাজের ছোঁয়া আনা যেতে পারে। তাই আমি আদিত্যকে বললাম, 'আমি এমন কিছু জায়গা দেখতে পাচ্ছি যেখানে একটু হাস্যরস যোগ করা সম্ভব। আমি কি একবার চেষ্টা করে দেখব?' উত্তরে তিনি বললেন, 'রাকেশজি, এখনই এ বিষয়ে কিছু বলা কঠিন। দেখা যাক, কাজ এগোলে পরিস্থিতি কেমন দাঁড়ায়।' শুরুতে তিনি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কাজ যত এগোতে লাগল, তিনিও বিষয়টি উপভোগ করতে শুরু করলেন এবং আমিও তা বেশ উপভোগ করলাম।"

'ধুরন্ধর' ছবির চিত্রনাট্য পিএমও থেকে আসা প্রসঙ্গে

ধুরন্ধর ছবির চিত্রনাট্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এসেছিল বলে যে দাবি করা হয়, রাকেশ সে বিষয়েও কথা বলেন। অভিনেতা বলেন, "যখন এই ছবি সুপারহিট হয়, তখন কিছু লোক দাবি করেছিল যে ধুরন্ধরের স্ক্রিপ্ট সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) থেকে এসেছে ৷ 'আমাকে বলুন তো, পিএমও অফিসে এমন কে আছেন যিনি এমন লাইন লিখতে পারে?'" সিনেমার অসাধারণ কাস্ট, কাহিনিবিন্যাসের প্রশংসা করা হলেও, অনেকের অভিযোগ ছিল যে এগুলোতে পূর্ববর্তী সরকারের রাজত্বকে ছোট করে দেখানো হয়েছে এবং বিজেপি প্রশাসনকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

'ধুরন্ধর' প্রসঙ্গে

'ধুরন্ধর'2025 সালের 5 ডিসেম্বর এবং এর পরবর্তী পর্ব 'ধুরন্ধর 2' চলতি বছরের 19 মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। অভিনয় করেছেন রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদি, গৌরব গেরা এবং দানিশ পান্ডোর। প্রথম ছবিটি বিশ্বজুড়ে 1 হাজার 307 কোটি টাকা আয় করেছিল ৷ এর সিক্যুয়েল আয় করেছে 1 হাজার 790 কোটি টাকারও বেশি।

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