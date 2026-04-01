সৌরভের বায়োপিকের শুটিং শুরু, রাজকুমার অভিনীত সিনেমার নাম কী ?

এপ্রিলেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল । সেই মতো, সৌরভের জার্সিতে ক্যামেরার মুখোমুখি রাজকুমার রাও।

rajkummar-rao-starts-shoot-of-dada-the-sourav-ganguly-story-biopic-share-picture
Published : April 1, 2026 at 9:04 PM IST

হায়দরাবাদ, 1 এপ্রিল: প্রতীক্ষার অবসান । অবশেষে শুটিং ফ্লোরে এল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক । 'দাদা'র চরিত্রে রাজকুমার রাও । বুধবার সন্ধ্যাবেলার নিজের সোশাল হ্যান্ডেলে খুশির খবর অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করে নেন অভিনেতা । ক্ল্যাপবোর্ডের একটি ছবি শেয়ার করেছেন রাজকুমার । অনুরাগীদের অনুমান, ক্ল্যাপবোর্ডে লেখা নামই সিনেমার নাম । যেখানে লেখা আছে 'দাদা: দ্য সৌরভ গাঙ্গুলি স্টোরি ।'

দাদা বাংলার গর্ব । ফলে তাঁর বায়োপিক তৈরি হবে, এমন খবর সামনে আসতেই উঠে আসে একগুচ্ছ অভিনেতার নাম । দাদার চরিত্রের জন্য কখনও উঠে আসে রণবীর কাপুরের নাম, আবার কখনও শোনা যায় আয়ুষ্মান খুরানার নাম । অবশেষে কেরিয়ারের অন্যতম গুরু দায়িত্ব পান রাজকুমার রাও। এদিন ইনস্টাগ্রামে রাজকুমার রাও দুটো ছবি পোস্ট করেছেন।

একটিতে ছবির নাম দেখা যাচ্ছে, আরেকটিতে ফাঁকা স্টেডিয়াম, যেখানে ক্লাব হাউসের মাথায় লেখা 'সৌরভ গাঙ্গুলি স্ট্যান্ড'। এই ছবি দু'টো পোস্ট করে রাজকুমার রাও সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, 'অবশেষে শুরু হল। দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি দাদা।' রাজকুমার রাও এদিন এই সুখবর দেওয়ার পরই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সহকর্মীরা। গায়ক সচেত ট্যান্ডন লেখেন, 'অনেক শুভ কামনা ভাই।' নেহা ধুপিয়া, অপরশক্তি খুরানা, টিস্কা চোপড়াও শুভেচ্ছা জানান রাজকুমারকে।

পরিচালক বিক্রমাদিত্য মোটওয়ানের ক্যামেরার মুখোমুখি বড়পর্দার 'সৌরভ' রাজকুমার । তিনিও শুটিং শুরু হওয়ার খবর সোশাল মিডিয়ায় ভাগ করে নেন । 'সৌরভ গাঙ্গুলি স্ট্যান্ড' 2017-য় কলকাতার ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়ামে বিশেষ ভাবে সৌরভের জন্য বানানো। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই কলকাতায় এসেছিলেন রাজকুমার রাও। ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেখানে থেকে তিনি কাছ থেকে নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ককে। তাঁর হাঁটাচলা, কথা বলার ভঙ্গি সবকিছু কাছ থেকে দেখেন রাজকুমার ।

জানা গিয়েছে, সৌরভের বায়োপিকে একাধিক বাঙালি অভিনেতা, অভিনেত্রীকে দেখা যাবে। খবর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা নিরূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন অপরাজিতা আঢ্য। সৌরভের বাবা, চণ্ডি গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে বোমন ইরানি ও প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট জগমোহন ডালমিয়ার চরিত্রে থাকবেন অভিনেতা গজরাজ রাও। তবে সৌরভপত্নী ডোনার ভূমিকায় কাকে দেখা যাবে সেটা এখনও অজানা।

2021 সালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক ঘোষণা করা হয়। বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে পরিচালিত এই সিনেমা প্রযওজনা করছে লাভ ফিল্মস এবং ডিবিএল। এর আগে দর্শক দরবারে মহেন্দ্র সিং ধোনি, কপিল দেবের 83-র বিশ্বকাপ জয় ইত্যাদি বিষয় সিনেমার পর্দায় এসেছে । এবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক দেখার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন অনুরাগীরা । মনে করা হচ্ছে, বাংলায় ফলপ্রকাশের পর ইডেন, সৌরভের বাড়ি-সহ কলকাতার নানা জায়গায় শুটিং করবেন রাজকুমার রাও।

