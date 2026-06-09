দেশের হাই প্রোফাইল কেস লড়বেন রাজকুমার ! এই মাসে আসছে 'প্রহার: দ্য উজ্জ্বল নিকাম স্টোরি'
দেশকে নাড়িয়ে দেওয়া ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই সিনেমা টানটান ও জোরালো কাহিনি উপহার দেবে বলে জানা গিয়েছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 9, 2026 at 4:26 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 4:32 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 জুন: 1993 সালের মুম্বই বোমা বিস্ফোরণ হোক বা 26/11 মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার বিচার, কোর্টরুমে যে ব্যক্তি ন্যায়ের জন্য লড়াইয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এবার তাঁর জীবনী সিনেমার পর্দায় ৷ ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সরকারি কৌঁসুলি হিসেবে জাতীয় খ্যাতি পাওয়া পাবলিক প্রসিকিউটর উজ্জ্বল নিকামের জীবনের নানা চড়াই উতরাইয়ের সাক্ষী থাকতে চলেছে দর্শকরা ৷ সিনেমার নাম 'প্রহার: দ্য উজ্জ্বল নিকাম স্টোরি' (Prahaar: The Ujjwal Nikam Story)৷
নির্মাতারা আনুষ্ঠানিকভাবে সিনেমার মুক্তির তারিখও ঘোষণা করেছেন। পাবলিক প্রসিকিউটর উজ্জ্বল নিকামের জীবনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই কোর্টরুম ড্রামা বা আইনি নাটকীয়তায় প্রধান চরিত্রে রয়েছেন রাজকুমার রাও ৷ সিনেমাটি 2026 সালের 7 অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। দেশকে নাড়িয়ে দেওয়া বাস্তব ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা অনুপ্রাণিত 'প্রহার' চলচ্চিত্রটিতে উজ্জ্বল নিকামের বর্ণাঢ্য আইনি পেশাজীবনে পরিচালিত অত্যন্ত বিতর্কিত কিছু ফৌজদারি মামলার ঘটনা তুলে ধরা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
#Xclusiv... DINESH VIJAN - RAJKUMMAR RAO TEAM UP ONCE AGAIN: 'PRAHAAR - THE UJJWAL NIKAM STORY' RELEASE DATE ANNOUNCED... Producer Dinesh Vijan has announced the release date of the much-awaited #Prahaar - The Ujjwal Nikam Story: 7 Aug 2026.— taran adarsh (@taran_adarsh) June 9, 2026
Inspired by events that shook the… pic.twitter.com/psEv41L90s
সিনেমা বিশ্লেষক তরণ আদর্শ সোশাল মিডিয়ায় মুক্তির তারিখ ঘোষণা করে লিখেছেন, "দিনেশ ভিজান ও রাজকুমার রাওয়ের জুটি আবারও একসঙ্গে: ‘প্রহার – দ্য উজ্জ্বল নিকাম স্টোরি’-র মুক্তির তারিখ ঘোষিত ৷ প্রযোজক দিনেশ ভিজান বহু-প্রতীক্ষিত প্রহার- দ্য উজ্জ্বল নিকাম স্টোরি-র মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেছেন 7 অগস্ট 2026। দেশকে নাড়িয়ে দেওয়া ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই সিনেমা টানটান ও জোরালো কাহিনি উপহার দেবে বলে জানা গিয়েছে ৷"
যাঁরা তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে অবগত নন, তাঁদের জানিয়ে রাখি, উজ্জ্বল নিকাম দীর্ঘ সময় ধরে বহু ফৌজদারি মামলার আইনি লড়াই লড়েছেন। 1993 সালের মুম্বই বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সফলভাবে মামলা লড়ে তিনি দেশজুড়ে পরিচিতি লাভ করেন ৷ পরবর্তীতে 26/11 মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার পর আজমল কাসভের বিচারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নিকাম। দীর্ঘ কর্ম জীবনে তিনি শক্তি মিলস গণধর্ষণ মামলা, কোপার্ডি ধর্ষণ ও হত্যা মামলা, আহমেদনগর ধর্ষণ ও হত্যা মামলা এবং সঙ্গীত জগতের ব্যক্তিত্ব গুলশান কুমার হত্যা মামলার মতো গুরুত্বপূর্ণ সব মামলার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।
পর্দায় উজ্জ্বল নিকামের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য রাজকুমার রাও নিজের শারীরিক গঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছেন। এই বছরের শুরুর দিকে অভিনেতা জানিয়েছিলেন যে, চরিত্রটির প্রয়োজনে তিনি প্রায় 9-10 কেজি ওজন বাড়িয়েছিলেন ৷ এমনকী, চরিত্রের বাস্তবসম্মত রূপ ফুটিয়ে তুলতে 'প্রস্থেটিকস' ব্যবহার করা থেকে বিরত থেকেছিলেন। তিনি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, "আমার শিল্পের মাধ্যমেই আমার অস্তিত্ব। এইমাত্র আমার পরবর্তী বায়োপিক ‘নিকাম’ (NIKAM)-এর শুটিং শেষ করলাম। হ্যাঁ, এর জন্য আমাকে শারীরিক দিক থেকে পরিবর্তন আনতে হয়েছে ৷ আর এই বিষয়টি আমি উপভোগই করি। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যদি কাঙ্ক্ষিত রূপ পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আমি কৃত্রিম অঙ্গসজ্জা বা ‘প্রস্থেটিক্স’-এর ওপর খুব একটা ভরসা করি না। ‘নিকাম’-এর ক্ষেত্রেও আমি সেটাই করেছি-তা ওজন বাড়ানোই হোক কিংবা বয়স্ক কোনও চরিত্রের প্রয়োজনে নিজেকে সেই বয়সের উপযোগী করে তোলাই হোক ৷"
ম্যাডক ফিল্মসের ব্যানারে দীনেশ ভিজান প্রযোজিত এবং অবিনাশ অরুণ পরিচালিত এই সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে ওয়ামিকা গাব্বি, জয়দীপ আহলাওয়াত ও সিকান্দার খেরকেও।