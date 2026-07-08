লর্ডসের মাঠে রাজকুমারের 'দাদা'গিরি ! সৌরভের জন্মদিনে বিশেষ উপহার
'দাদা - দ্য সৌরভ গাঙ্গুলি স্টোরি' ছবিতে রাজকুমার রাওয়ের প্রথম লুক প্রকাশ্যে ৷ সৌরভের বায়োপিক মুক্তি পাবে 2027 সালের এই দিন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 8, 2026 at 12:09 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 জুলাই: 'দাদা'র জন্মদিনে দর্শকদের জন্য বিশেষ উপহার ৷ প্রকাশ্যে রাজকুমার রাও (Rajkummar Rao) অভিনীত, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Sourav Ganguly) বায়োপিক, 'দাদা- দ্য সৌরভ গাঙ্গুলি স্টোরি' (Dada: The Sourav Ganguly Story) প্রথম ঝলক ৷ নির্মাতারা ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়কের ভূমিকায় রাজকুমার রাও-এর বহু-প্রতীক্ষিত প্রথম লুক (first look) প্রকাশ করেছেন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিনে প্রকাশিত এই পোস্টার মুক্তির পাশাপাশি, সিনেমা কবে প্রেক্ষাগৃহে আসবে, সেই তারিখও জানানো হয়েছে ৷
রাজকুমার রাও সোশাল মিডিয়ায় পোস্টারটি শেয়ার করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ট্যাগ করেন ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "শুভ জন্মদিন আমাদের প্রিয় দাদা।" পোস্টারটিতে লেখা রয়েছে, "রাজকুমার রাও 'দাদা - দ্য সৌরভ গাঙ্গুলি স্টোরি'-তে দাদার ভূমিকায়" ৷ সেই সঙ্গে রয়েছে ট্যাগলাইন-"তিনি কেবল খেলা খেলেননি, তা বদলে দিয়েছিলেন।" ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অধিনায়কের চরিত্রে অভিনেতার এই রূপান্তর নিয়ে দীর্ঘদিনের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়েই প্রকাশ্যে এল এই লুক। এই বায়োপিক 2027 সালের 14 মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসের অন্যতম অবিস্মরণীয় এক মুহূর্তকে পুনরায় তুলে ধরার কারণে ছবিটির প্রথম ঝলকের পোস্টার মুহূর্তেই সবার নজর কেড়েছে। এতে দেখা যায়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা শার্টবিহীন রাজকুমার আকাশের দিকে উঁচিয়ে ধরে আছেন একটি নীল জার্সি, আর তাঁর পেছনে নাটকীয়ভাবে উড়ছে ভারতের জাতীয় পতাকা। সৌরভের এই রূপ মনে করিয়ে দিয়েছে, 2002 সালের লর্ডসের মাঠেক কথা ৷ যেখানে ন্যাটওয়েস্ট সিরিজের ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের রোমাঞ্চকর জয়ের পর লর্ডসের বারান্দায় সৌরভ জামা উড়িয়ে জয়ের মুহূর্ত উদযাপন করেছিলেন ৷ পোস্টারে হুবহু সেই মুহূর্তকেই তুলে ধরা হয়েছে ৷
The series that changed Indian Cricket for good 🇮🇳🏏— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 13, 2023
📹 | Relive the famous #NatWestSeries victory where #TeamIndia scripted history by beating 🏴 on their home turf & Dada celebrated for generations to remember 😍🫶#SonySportsNetwork #ENGvIND | @SGanguly99 pic.twitter.com/QJ7ZqnwWXU
জার্সি উঁচিয়ে সৌরভের সেই উদযাপনের দৃশ্যটি কেবল একটি জয়ের উল্লাস বা উদযাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা ভারতীয় ক্রিকেটের এক নির্ভীক ও আক্রমণাত্মক নতুন যুগের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। দুই দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে সেই মুহূর্তটি আজও অমলিন হয়ে আছে ৷ আর তাই সিনেমার প্রথম পোস্টারের জন্য এটি ছিল এক যথার্থ পছন্দ। সৌরভের শারীরিক ভঙ্গি ও অভিব্যক্তি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজকুমারকে অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ মনে হয়েছে, যার মাধ্যমে অনুরাগীরা তাঁর এই রূপান্তরের প্রথম ঝলক দেখার সুযোগ পেলেন।
A final for the ages! 🤌🏻@SGanguly99 & @MohammadKaif relives #TeamIndia's iconic 2002 Natwest Series final victory at Lords! 🇮🇳🏆 pic.twitter.com/G7FCB0FoEb— Star Sports (@StarSportsIndia) July 13, 2024
বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে পরিচালিত 'দাদা - দ্য সৌরভ গাঙ্গুলি স্টোরি'-এর শুটিং বর্তমানে চলছে ৷ সিনেমায় কলকাতার বেহালায় কাটানো সৌরভের শৈশব থেকে শুরু করে ভারতের অন্যতম সফল ক্রিকেট অধিনায়ক হয়ে ওঠার পর্যন্ত 'গাঙ্গুলি'র অনুপ্রেরণাদায়ক জার্নিকে তুলে ধরা হয়েছে। ছবিটির শুটিং কলকাতার বেশ কিছু পরিচিত জায়গায় করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে ইডেন গার্ডেন্স, ময়দান এবং ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব। এই প্রকল্পের সঙ্গে সৌরভ নিজেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছেন ৷ শোনা যায় যে, তিনি ক্রিকেট-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয় ও নিজের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়ে পুরো দলকে সহায়তা করছেন। ছবিটিতে অনান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন তানিয়া মানিকতলা (যিনি সৌরভের স্ত্রী ডোনা চরিত্রে অভিনয় করছেন), শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ও গজরাজ রাওকে।