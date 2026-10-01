পিছিয়ে গেল রাজকুমার-শ্রদ্ধার 'স্ত্রী 3' মুক্তির সময়, কী বললেন প্রযোজক ?

পিছিয়ে গেল রাজকুমার-শ্রদ্ধার 'স্ত্রী 3' মুক্তির সময়, কী বললেন প্রযোজক ?
STREE 3 RELEASE DATE CHANGE:প্রযোজকের কথায়, 'স্ত্রী 3' গল্পটি কোথা থেকে শুরু হবে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হবে-তা হবে এক চমৎকার অভিজ্ঞতা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 3:12 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 অক্টোবর: 'স্ত্রী 3' (Stree 3)-এর জন্য অপেক্ষা আরও লম্বা হতে চলেছে দর্শকদের। জনপ্রিয় হরর-কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় সিনেমা আগে 2027 সালের 13 অগস্ট মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ৷ তবে, এখন তা আরও পিছিয়ে গিয়েছে ৷ প্রযোজক দীনেশ ভিজান জানিয়েছেন যে, আগামী বছরের শেষের দিকেই সম্ভবত সিনেমাটির শুটিং শুরু হবে। তাহলে 'স্ত্রী 3' মুক্তি পাবে কবে ?
অভিনেতা রাজকুমার রাওয়ের সঙ্গে এক প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে ভিজান এই তথ্য জানান। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, পরিচালক অমর কৌশিক-যিনি 'স্ত্রী' ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং ম্যাডক ফিল্মসের হরর-কমেডি ইউনিভার্সের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাঁকে প্রথমে তাঁর আসন্ন সিনেমা 'মহাবতার'-এর কাজ শেষ করতে হবে। প্রযোজক দীনেশ বলেন, "অমর কৌশিক 'স্ত্রী' (Stree) এবং এর পুরো ইউনিভার্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি আমাদের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সিনেমা 'মহাবতার'- পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন। জুন মাসে তিনি সেই ছবির কাজ শেষ করবেন ৷ আগামী বছরের শেষের দিকে আমরা নতুন ছবির শুটিং শুরু করব ৷ ফলে 'স্ত্রী 3' 2027 সালের বদলে মুক্তি পাবে 2028 সালে ৷"
STREE 3 ON XMAS 2028 🎇🪔🔥 Dinesh Vijan confirms that #Stree3 will be releasing on #XMAS2028 #ShraddhaKapoor vs #AkshayKumar 🤯🔥 He also confirmed "#Mahavatar is Maddock's most ambitious film and #AmarKaushik will begin it in January 2027 and finish by the end of the year." https://t.co/mlVF88AL70— $@M (@SAMTHEBESTEST_) September 30, 2026
যদিও ভিজান মুক্তির সুনির্দিষ্ট কোনও তারিখ জানাননি, তবে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ছবিটি 2028 সালের স্বাধীনতা দিবস বা বড়দিন-যেকোনও এক উপলক্ষকে কেন্দ্র করে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করা হতে পারে। প্রযোজক বলেন, "আমার মনে হয়, এটি 2028 সালে স্বাধীনতা দিবস কিংবা বড়দিনে দর্শকদের জন্য চমৎকার উপহার হতে পারে।" ভিজান এও নিশ্চিত করেছেন যে 'স্ত্রী 3'-এর চিত্রনাট্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুত। তবে ছবিটির শুটিং শুরুর আগে নির্মাতাদের অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না অমর কৌশিক তাঁর 'মহাবতার' (Mahavatar) ছবির কাজ শেষ করেন।
ছবিটির মুক্তির সময়সূচি পিছিয়ে দেওয়া হলেও প্রযোজক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে নতুন এই কাহিনিতেও সেই সব উপাদান থাকবে যা অনুরাগীরা আগের দুটি ছবিতে উপভোগ করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ছবির গল্প দর্শকদের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পথে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, "আগের ছবিগুলোর যেসব বিষয় আপনারা পছন্দ করেছিলেন, তার সবই এতে পাবেন; তবে গল্পটি কোথা থেকে শুরু হবে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হবে-তা হবে এক চমৎকার অভিজ্ঞতা।"
প্রযোজক ছবির কাহিনি বা পটভূমি নিয়ে বিস্তারিত কিছু প্রকাশ করতেও রাজি হননি। তিনি জানান, কৌশিক ইতিমধ্যেই চিত্রনাট্য লেখার কাজ শেষ করেছেন এবং গল্পের কোনও অংশ বা 'স্পয়লার' আগেভাগে ফাঁস হোক-তা তিনি চান না। উল্লেখ্য, 2018 সালে মুক্তি পাওয়া 'স্ত্রী' ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রাজকুমার রাও ও শ্রদ্ধা কাপুর। এরপর 2024 সালে মুক্তি পায় 'স্ত্রী 2' (Stree 2), যা ম্যাডক ফিল্মসের হরর-কমেডি ঘরানাকে আরও বিস্তৃত করে। এই ইউনিভার্সের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ছবির মধ্যে রয়েছে 'ভেড়িয়া' (Bhediya) ও 'মুঞ্জ্যা' (Munjya)।