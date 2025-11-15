একদিনে ডবল ধামাকা ! চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীতে সন্তানের জন্ম পত্রলেখার, রাজকুমার বললেন...
চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীতেই রাজকুমার-পত্রলেখা পেলেন জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 9:33 AM IST|
Updated : November 15, 2025 at 9:43 AM IST
হায়দরাবাদ, 15 নভেম্বর: একদিকে বিয়ের চার বছরের পূর্ণতা অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রী থেকে বাবা-মা হওয়ার জার্নি, একের সঙ্গে জুড়ল দ্বিতীয় খুশি ৷ রাজকুমার রাও ও পত্রলেখার চতুর্থ বিবাহ বার্ষিকীতে সদ্য বাবা-মা হলেন ৷ সাত সকালে খুশির এই খবর সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করতেই শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছেন বলিউডের এই পাওয়ার কাপল ৷
বাবা হলেন অভিনেতা রাজকুমার রাও ৷ অভিনেত্রী পত্রলেখার কোলে এসেছে ফুটফুটে সন্তান ৷ পত্রলেখা জন্ম দিয়েছেন এক কন্যা সন্তানের ৷ শনিবার, রাজকুমার এবং পত্রলেখা ইনস্টাগ্রামে একটি যৌথ পোস্টে আনন্দের খবরটি শেয়ার করেছেন, যেখানে লেখা ছিল, "উই আর অভার দ্য মুন। ঈশ্বর আমাদের একটি কন্যা সন্তান দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। পেরেন্টস হতে পেরে আনন্দিত ৷" তারা পোস্টটির ক্যাপশনে লিখেছেন: "আমাদের চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীতে ঈশ্বর আমাদের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ দিয়েছেন।"
বরুণ ধাওয়ান থেকে নেহা ধুপিয়া, আলি ফজল সকলেই সদ্য হওয়া বাবা-মাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ বরুণ ধাওয়ান লেখেন, "তোমাদের পেরেন্টস ক্লাবে স্বাগত ৷" নেহা লেখেন, "তোমাদের দুজনকে অনেক অভিনন্দন ৷ ওয়েলকাম টু দ্য বেস্ট হুড ৷" আলি ফজল লেখেন, "ওহ মাই গড ! তোমাদের জন্য ভীষণ ভীষণ খুশি ৷ তোমাদের দুজনকে অনেক শুভেচ্ছা ৷ কমেডিয়ান ভারতী সিং লেখেন, "অনেক অভিনন্দন ৷ এক এক সুন্দর জার্নি ৷"
2025 সালের জুলাই মাসে রাজকুমার ও পত্রলেখার তাঁদের জীবনের নতুন এই অধ্যায়ের সূচণা প্রসঙ্গে অনুরাগীদের জানান ৷ আজ বিবাহবার্ষিকীর দিনে ডবল ধামাকা তারকাদের জীবনে ৷ প্রসঙ্গত, 2021 সালের 15 নভেম্বর বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন রাজকুমার-পত্রলেখা ৷ বিয়ের দু-মাস আগেই সারা হয়ে গিয়েছিল বাগদান পর্ব ৷ তারপর চণ্ডীগড়ে 11 বছরের বন্ধুত্ব, ভালোবাসা পায় পূর্ণতা ৷