দেশভাগের পর আসেন মুম্বই, পকেটে ছিল মাত্র 50 টাকা, তিনিই বলিউডে জনপ্রিয় হন 'জুবিলি কুমার' নামে

দেশভাগের পর আসেন মুম্বই, পকেটে ছিল মাত্র 50 টাকা, তিনিই বলিউডে জনপ্রিয় হন 'জুবিলি কুমার' নামে
শুরুতে তিনি অভিনেতা নয়, চেয়েছিলেন পরিচালক হতে ৷ পরিচালক এইচ এস রাওয়ালের সহকারী হিসেবে 'পতঙ্গ', 'সাগাই' ও 'পকেটমার'-এর মতো ছবিতে কাজ শুরু করেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 1:36 PM IST
হায়দরাবাদ, 20 জুলাই: হিন্দি চলচ্চিত্র তথা বলিউডের স্বর্ণযুগের অন্যতম সফল এবং জনপ্রিয় অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক ছিলেন রাজেন্দ্র কুমার (Rajendra Kumar) ৷ 1929 সালের 20 জুলাই তিনি ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোটে বর্তমানে পাকিস্তান, এক পাঞ্জাবি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ৷ দেশভাগের পর তাঁর পরিবার সমস্ত সম্পত্তি হারিয়ে চলে আসে মুম্বই ৷ সেখান থেকেই শুরু হয় ভাগ্য অন্বেষণের যাত্রা ৷
একসময় যে রাজেন্দ্র কুমার অভিনেতা নয়, পরিচালক হতে চেয়েছিলেন, আজ তিনিই বলিউডে 'জুবিলি কুমার' হিসাবে পরিচিত ৷ 1960-এর দশকে তাঁর অভিনীত পর পর বেশ কয়েকটি ছবি বক্সঅফিসে টানা 25 সপ্তাহেরও বেশি ব্যবসা করে ইতিহাস তৈরি করেছিল ৷ চার দশকের দীর্ঘ অভিনয় জীবনে তিনি 80টিরও বেশি সিনেমায় কাজ করেছেন ৷ আজ তাঁর 99তম জন্মদিনে, রইল অভিনেতাকে ঘিরে জানা-অজানা নানা কাহিনি, গল্প ৷
অভিনেতা নয়, হতে চেয়েছিলেন পরিচালক: দেশভাগের পর তখনকার বোম্বে অর্থাৎ মুম্বইয়ে এসে রাজেন্দ্র কুমার প্রথম 5 বছর পরিচালক এইচ এস রাওয়ালের সহকারী হিসেবে কাজ করেন. তিনি ক্যামেরার পেছনেই থাকতে চেয়েছিলেন, নায়ক হওয়ার কোনও ইচ্ছাই তাঁর শুরুতে ছিল না ৷ দেশভাগের সময় শিয়ালকোটের ধনী ক্ষত্রীয় পরিবারের এই সন্তানকে সব সম্পত্তি হারিয়ে শূন্যহাতে ভারতে আসতে হয়েছিল ৷ বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, যখন তিনি বোম্বেতে ভাগ্যান্বেষণে আসেন, তখন তাঁর পকেটে ছিল মাত্র 50 টাকা ৷
সিনেমায় রাজেন্দ্র কুমারের 'জুবিলি কুমার' তকমা: 1955 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বচন' সিনেমায় তিনি প্রথম মুখ্য ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ পান ৷ এরপর ধীরে ধীরে অভিনয় দক্ষতায় তিনি মানুষের মনে জায়গা তৈরি করে নিতে সক্ষম হন ৷ 1960-এর দশকে রাজেন্দ্র কুমারের সিনেমা হলে মুক্তি পাওয়া মানেই ছিল তা টানা 25 সপ্তাহ অর্থাৎ সিলভার জুবিলি বা 50 সপ্তাহ গোল্ডেন জুবিলি পার করবেই ৷ তাঁর অভিনীত 'সঙ্গম', 'আরজু', 'মেরে মেহবুব' ও 'সুরজ' এর মতো ছবিগুলো এই সাফল্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ ৷
মেলোড্রামা ও রোমান্টিক ঘরানায় রাজেন্দ্রর নতুন রূপ: দিলীপ কুমারের ট্র্যাজেডি ঘরানার পর, রাজেন্দ্র কুমার পর্দায় এক ধরনের সহজ-সরল, আবেগঘন ও ভদ্র রোমান্টিক নায়কের ভাবমূর্তি তৈরি করেন, যা তৎকালীন ভারতীয় দর্শকদের গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল ৷ 'ধুল কা ফুল' বা 'তালাশ'-এর মতো সিনেমা যে কারণে আজও জনপ্রিয় দর্শক দরবারে ৷
কালজয়ী সঙ্গীত উপহার: তাঁর ছবির গানগুলো যেমন: "তু হিন্দু বনেগা না মুসলমান বনেগা" কিংবা "ইয়ে মেরা প্রেম পত্র"- ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্গীতের স্বর্ণযুগ গঠনে বিশাল ভূমিকা রাখে ৷ তালিকা এখানেই শেষ নয়, বাহারো ফুল বরসাও (সুরজ - 1966) থেকে শুরু করে "কৌন হ্যায় জো সপনমেঁ আয়া" (ঝুক গয়া আসমান - 1968), তেরে মেরে সপ্নে অব এক রং হ্যায়" (গাইড - 1965)-র মতো গান আজও গুনগুন করেন সঙ্গীতপ্রেমীরা ৷ কিন্তু মজার বিষয়, 1960-এর দশকে হিন্দি ছবিতে গান থাকা বাধ্যতামূলক ছিল ৷ অথচ রাজেন্দ্র কুমার অভিনীত বি আর চোপড়ার কোর্টরুম ড্রামা 'কানুন' (1960)-এ একটিও গান ছিল না. গান ছাড়াই ছবিটি বক্সঅফিসে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং জাতীয় পুরস্কার জেতে ৷
রাজেন্দ্রর 'লাকি বাংলো' কেনেন রাজেশ খান্না: রাজেন্দ্র কুমার মুম্বইয়ের কার্টার রোডে সমুদ্রের ধারে একটি সুন্দর বাংলো কিনে সেটির নাম রেখেছিলেন 'ডিম্পল' (তাঁর মেয়ের নামে) ৷ এই বাংলোয় আসার পরেই তাঁর একের পর এক ছবি সুপারহিট হতে থাকে ৷ পরবর্তীতে কেরিয়ারে কিছুটা মন্দা এলে তিনি বাংলোটি নবাগত রাজেশ খান্নাকে বিক্রি করে দেন ৷ রাজেশ খান্না সেটির নাম দেন 'আশীর্বাদ' ৷ শোনা যায়, এই বাংলোটি পরবর্তীতে রাজেশ খান্নার কেরিয়ারের জন্যও অত্যন্ত লাকি প্রমাণিত হয় ৷
দিলীপ কুমারের ছেড়ে দেওয়া জুতোয় পা: রাজ কাপুর যখন ত্রিমুখী প্রেমের ছবির পরিকল্পনা করেন, তখন এর নাম ছিল 'ঘরোন্দা' ৷ পরে তার নাম হয় 'সঙ্গম' ৷ এই সিনেমায় 'গোপাল'-এর চরিত্রে দিলীপ কুমারকে কাস্ট করতে চেয়েছিলেন রাজ কাপুর ৷ কিন্তু দিলীপ কুমার ছবিটিতে অভিনয় করতে অস্বীকৃতি জানান ৷ কারণ তাঁর মনে হয়েছিল ছবিতে রাজ কাপুরের চরিত্র বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে ৷
রাজ কাপুর এরপর নাকি উত্তম কুমারকে এই চরিত্রের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু মহানায়কও সেই চরিত্রে রাজি না হলে পরবর্তীতে সেই প্রস্তাব যায় রাজেন্দ্র কুমারের কাছে ৷ রাজেন্দ্র কুমার তাঁর সংযত এবং আবেগঘন অভিনয়ের মাধ্যমে 'গোপাল' চরিত্রটিকে এতটাই জীবন্ত করে তোলেন যে, অনেকেই মনে করেন ছবিটিতে তিনি রাজ কাপুরকেও টেক্কা দিয়েছিলেন ৷ এই ছবির "ইয়ে মেরা প্রেম পত্র পড় কর.." গানটি সিনে পর্দায় অন্যতম সেরা রোমান্টিক গান হয়ে ওঠে ৷
সুনীল দত্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব থেকে আত্মীয়তা : 'মাদার ইন্ডিয়া' ভারতীয় বিনোদন জগতে ঐতিহাসিক এক সিনেমা ৷ যেখানে তরামুর চরিত্রে নজর কাড়েন রাজেন্দ্র কুমার ৷ ছবিতে তিনি রাধার (নার্গিস) বড় এবং বাধ্য ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ৷ তাঁর চরিত্রটি ছিল অত্যন্ত শান্ত ও আদর্শবাদী, যা ছোট ভাই 'বিরজু' (সুনীল দত্ত)-র বিদ্রোহী চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ৷
সিনেমার একটি দৃশ্যে খড়ের গাদায় আগুন লাগার কথা ছিল ৷ কিন্তু আচমকা বাতাস বদলে যাওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ৷ নায়িকা নার্গিস আগুনের মাঝে আটকে পড়েন ৷ তখন বাস্তব জীবনেও সুনীল দত্ত নিজের জীবন বাজি রেখে আগুনের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে নার্গিসকে উদ্ধার করেন ৷ রাজেন্দ্র কুমারও সেটে সুনীল দত্তকে সাহায্য করতে ছুটে যান ৷ এই ঘটনার পর থেকেই সুনীল দত্ত ও রাজেন্দ্র কুমারের মধ্যে এক গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ৷'মাদার ইন্ডিয়া'র সেটে তৈরি হওয়া এই বন্ধুত্ব পরবর্তীতে পারিবারিক আত্মীয়তায় রূপ নেয় ৷ রাজেন্দ্র কুমারের ছেলে কুমার গৌরব পরবর্তীতে সুনীল দত্ত ও নার্গিসের মেয়ে নম্রতা দত্তকে বিয়ে করেন ৷
সফল প্রযোজক: অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি 'লাভ স্টোরি' (1981) এবং 'নাম' (1986)-এর মতো ব্লকবাস্টার সিনেমা প্রযোজনা করে সিনেমা জগতে নিজের দূরদর্শিতার পরিচয় দেন ৷ 'লাভ স্টোরি' সিনেমাতে ছেলে কুমার গৌরবকে নায়ক হিসেবে লঞ্চ করেন অভিনেতা-প্রযোজক রাজেন্দ্র কুমার ৷
ভারত সরকার তাঁকে চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য মর্যাদাপূর্ণ পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করে ৷ 1999 সালের 12 জুলাই 71 বছর বয়সে ক্যান্সারের জটিলতা ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এই মহান অভিনেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷