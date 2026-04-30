'শিবুর সঙ্গে কাজ আমার কাছে সেলিব্রেট করার মতো ঘটনা'- ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এ কেমন চরিত্রে রজতাভ দত্ত?

মে মাসের শেষে মুক্তি পাবে 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'। হাজির হল রজতাভ দত্ত'র চরিত্রের পোস্টার। কী বললেন অভিনেতা ?

ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এ কেমন চরিত্রে রজতাভ দত্ত? (সংগৃহীত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 30, 2026 at 12:59 PM IST

কলকাতা, 30 এপ্রিল: শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় প্রযোজিত ও পরিচালিত 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এর শুভ মুক্তি 29 মে। তার আগে একে একে হাজির হচ্ছে ছবির চরিত্রদের লুক। এবার হাজির হল অভিনেতা রজতাভ দত্ত'র চরিত্রের পোস্টার। নতুন পোস্টারে রজতাভ দত্তকে দেখা যাচ্ছে বাল্মিকীর চরিত্রে। রজতাভর গম্ভীর অভিব্যক্তি, পুলিশ-প্রেরিত পোশাক এবং স্বতন্ত্র কমিক উপস্থিতি দর্শকের নজর কেড়ে নেবে বলে আশাবাদী নির্মাতারা। জনপ্রিয় অভিনেতার মজাদার লুক ইঙ্গিত দিচ্ছে বহুস্তরীয় এক চরিত্রের, যে চরিত্রটি ছবির রহস্যঘন কাহিনিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পোস্টারের আবহও ছবিটিকে ঘিরে কৌতূহল আরও বাড়িয়ে তুলেছে ৷

এই প্রথমবার শিবু-নন্দিতা জুটির সঙ্গে কাজ করলেন রজতাভ দত্ত। অভিজ্ঞতা জানিয়ে রজতাভ দত্ত ইটিভি ভারতকে বলেন, "শিবু আমার ছোটবেলার অসমবয়সি বন্ধু। শিবু আমার থেকে অনেক ছোট ঠিকই। কিন্তু ও যখন কলকাতায় প্রথম এসেছে তখন ওর যাদের সঙ্গে প্রথম বন্ধুত্ব হয়ে তাদের মধ্যে আমি একজন। আমরা একসঙ্গে থিয়েটার করেছি তখন। দীর্ঘ সময় ধরে ওর সঙ্গে যোগাযোগ আমার। অনেক গল্প হয়েছে নানা সময়ে। শিবু নিজেকে যেভাবে প্রমাণ করেছে, এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, যেভাবে আজকের শিবপ্রসাদ হয়ে উঠেছে তার সাক্ষী আমি বাইরে থেকে। কেননা ওর সঙ্গে এতকাল কোনও কাজ করা হয়নি আমার।"

রজতাভ আরও বলেন, "শিবু যখন প্রথম 'ইচ্ছে' করে তখন সবাই দেখার আগে আমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছে ছবিটা। ওর অনেক ব্যক্তিগত মুহূর্তের আমি সাক্ষী। ওর ব্যক্তিগত পথ চলা, ওর বেড়ে ওঠা এগুলোর সঙ্গে আমার অনেক বছরের যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ওর সঙ্গে কাজ করা হয়নি। কখনও টাইম ম্যাচ করেনি, কখনও অন্য কোনও কারণে। আমরা দুজনে দুজনের কাজের অনুরাগী। দুজনে দুজনের কাজের প্রশংসা করি। এরপর একদিন শিবু আমাকে ওর অফিসে ডেকে মিটিং করল, আমাকে 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এ কাস্ট করল। সেদিন আমরা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "at last". খুব আনন্দের মুহূর্ত ছিল সেটা। সেলিব্রেট করার মতো ঘটনা বলে মনে করি আমি। "

রজতাভ উইন্ডোজ প্রসঙ্গে বলেন, "প্রথমবার শিবপ্রসাদ ও নন্দিতা রায় জুটির সঙ্গে কাজ করা আমার কাছে সত্যিই একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। ওঁদের প্রস্তুতি, শৃঙ্খলা এবং সেটে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি অসাধারণ। ওঁরা কী চাইছে সেই গোটা বিষয়টা ওঁদের কাছে খুব ক্লিয়ার। একই সঙ্গে দুর্দান্ত একটা পরিবেশ বজায় রাখেন। সকলের প্রতি যা উষ্ণ আতিথেয়তা, সকলের প্রতি সমান মনোযোগ ওঁদের এবং অত্যন্ত পেশাদার ওঁরা। আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে, পরিচালক হিসেবে ওঁরা দুজন কখনওই অনমনীয় নন। অভিনেতাদের কথা শোনেন, পরামর্শ নেন এবং চরিত্রের স্বার্থে প্রয়োজন হলে তাৎপর্যপূর্ণ ইম্প্রোভাইজেশনকেও স্বাগত জানান। উইন্ডোজ প্রোডাকশনের কোনও ছবিতে কাজ করার ইচ্ছা আমার অনেকদিনের ছিল। এখন সেটা পূরণ হওয়ায় বলতে পারি, এটি সত্যিই স্মরণীয় এবং তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা।”

প্রসঙ্গত, নানা সময়ে এই প্রযোজনা সংস্থা নানা ধরনের ছবি উপহার দিয়ে আসছে দর্শককে। এই প্রথমবার রহস্যের দুনিয়ায় পা রাখলেন শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতার জুটি। রজতাভ দত্ত'র চরিত্রের পোস্টার প্রকাশের পর থেকেই দর্শকের মধ্যে এই ছবি ঘিরে উত্তেজনা আরও বাড়বে বলে আশাবাদী প্রযোজনা সংস্থা। সব রহস্যের উদঘাটন কীভাবে হবে সেটাই এবার দেখার। আগামী মাসের শেষেই উত্তর মিলবে সব প্রশ্নের।

