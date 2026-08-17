SPECIAL: জয়া বচ্চনের সঙ্গে 'দেশ' ছবির সেই শুটিং ! 'রাজার' স্মৃতি বুকে আঁকড়ে মনমরা মালবাজারবাসী

SPECIAL: জয়া বচ্চনের সঙ্গে 'দেশ' ছবির সেই শুটিং ! 'রাজার' স্মৃতি বুকে আঁকড়ে মনমরা মালবাজারবাসী
পরিচালকের প্রয়াণে মন ভার মালবাজারের বাসিন্দাদের ৷ স্মৃতির পাতা থেকে উঠে এল রাজা সেনের সঙ্গে কাটানো নানা মুহূর্তরা ৷ শুনলেন প্রতিনিধি সন্তু চৌধুরী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 5:35 PM IST
জলপাইগুড়ি, 17 অগস্ট: ঠিক 25 বছর আগের কথা। 2001 সালের সেপ্টেম্বর মাস। বিরাট লটবহর নিয়ে স্বাধীনতা দিবসের পতাকা তোলার অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে কালিম্পং জেলার গরুবাথানের অন্যতম বড় সরকারি স্কুল যুদ্ধবীর হাই স্কুলে। সদ্য পনেরোই অগস্ট পেরিয়ে এসেছে আবার কেন 15 অগস্ট-এর মতন আয়োজন তাতে অবাক হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। চমক ভাঙে তারপর ৷ জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত পরিচালক রাজা সেন (Raja Sen) প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী অবলম্বনে বিরাট শুটিং ইউনিট নিয়ে হাজির মালবাজারে। প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্রে জয়া বচ্চন (Jaya Bachchan)।
ব্যাক টু 2026 ৷ আজ মনের কোণে জমেছে অন্ধকার ৷ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বাংলা ছবির অন্যতম জনপ্রিয় পরিচালক রাজা সেন । 16 অগস্ট, রবিবার ভোরে 70 বছর বয়সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর ৷ পরিচালকের মৃত্যুর সঙ্গে সমাপ্তি ঘটেছে এক যুগের ৷ 'দামু', 'দেবীপক্ষ' খ্যাত পরিচালকের প্রয়াণের খবরে মন ভার জলপাইগুড়ি তথা মালবাজারের বাসিন্দাদেরও ৷ পরিচালকের প্রয়াণে, তাঁদের স্মৃতির পাতায় বারবার উঁকি মারছে, 27 বছর আগের নানা ঘটনা ৷
প্রয়াত পরিচালক রাজা সেনের ডুয়ার্স সফর
আসলে, 1974 সালে 'সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা' (Sadhu Judhistirer Karcha) নামের ছবির 27 বছর পর, রাজা সেনের এই ছবির হাত ধরে বাংলা ছবিতে ফেরেন জয়া বচ্চন ৷ তাঁর চরিত্র ছিল প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী সুপ্রভা দেবীর। রাজা সেনের শ্যালক প্রখ্যাত অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী (Sabyasachi Chakraborty) ছিলেন স্থানীয় সাংবাদিকের চরিত্রে। ছিলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ও। স্বাধীনতা দিবসের রূপায়ণের দৃশ্যকে ফুটিয়ে তুলতে মাল বাজার সুভাষিনী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রীদের গরুবাথানের স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বড় ল্যাডারে ক্যামেরা বসিয়ে চলছিল শুটিং।
বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান শীর্ষরায় ছিলেন চিত্রগ্রাহকের দায়িত্বে। কিন্তু গোল বাধলো জয়া বচ্চনের ডায়লগ নিয়ে। স্বাধীনতা দিবস নিয়ে পতাকা তোলার পর তাকে মাইক্রোফোনে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে হবে। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট লিখিত ভাষণ স্ক্রিপ্টে লেখা ছিল না। চটজলদি রাজা সেন সব্যসাচী চক্রবর্তীকে ইদানিং দেশে যা চলছে তাতে দেশ আবার টুকরো টুকরো হয়ে যেতে চলেছে, সেটা হতে দেওয়া যায় না- এরকম ভাবনার ওপর ভাষণটি লিখে দিতে বলেন। সব্যসাচী চক্রবর্তীও দ্রুত কাগজে সেটি লিখে জয় বচ্চনকে দিলে তারপর তিনি মুখস্থ করে সেটি বলেন। ডায়লগ শেষ হতেই উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের হাততালিতে ফেটে পড়ে চতুর্দিক।
রাজা সেন: ফেলে আসা স্মৃতি
25 বছর আগের সেই দিনের স্মৃতি আজও টাটকা মালবাজারের বিশ্বনাথ পোদ্দারের। মালবাজারের বাসিন্দা তথা সমাজসেবী বিশ্বনাথ বাবু ছিলেন রাজা সেনের ডুয়ার্সের অন্যতম পথপ্রদর্শক। সেই সময় সুভাষিনী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতিও ছিলেন বিশ্বনাথ বাবু। বিশ্বনাথ পোদ্দার এদিন রাজা সেনের প্রয়াণের খবরে মুষড়ে পড়েন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, " 'দামু'র সাফল্যের পর ওনার নাম সকলেই জানতো, বড় থেকে ছোট সবাই সেই সিনেমা দেখে নিয়েছিল, তাই রাজ সেন শুটিং করতে মালবাজারে থাকবেন জেনে গোটা শহরে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।" মালবাজার টুরিস্ট লজে থাকতেন রাজা সেন। জয়া বচ্চনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল চালসার একটি বেসরকারি রিসর্টে। 4-5 দিনের জন্য অভিষেক বচ্চন (Abhishek Bachchan)-ও এসেছিলেন। অভিষেক ছিলেন অতিথি শিল্পী। অভিষেকের জন্য মূর্তির বনানী বাংলো বুক করা হয়েছিল।
বিশ্বনাথ পোদ্দারের একমাত্র ছেলে গৌরব পোদ্দার সেই সিনেমায় এক নির্যাতিতা যুবতীর ভাইয়ের অভিনয় করেছিল। বছর চল্লিশের গৌরব এখনো সেদিনের স্মৃতি স্পষ্ট মনে আছে বলে জানান। গৌরব বলেন, "তখন একাদশ শ্রেণিতে পড়ি। সেটাই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার প্রথম সুযোগ। রাজা সেনের সাহসে নার্ভাসনেস কেটে গিয়েছিল। আমার বাবার ভূমিকায় ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়।" গৌরব আরও বলেন, "জয়া বচ্চনের সামনে কি করে আনকোরা নতুন ছেলেকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে নিতে হয়, সেটা রাজা সেন যে বিলক্ষণ জানতেন তা আজও যখন সিনেমাটা দেখি বুঝতে পারি।"
মালবাজারের 'রায় অ্যান্ড কাজিন' ব্যবসায়ী সংস্থার অভিজ্ঞ গাড়ির চালক কর্মা লামা সিনেমায় জয়া বচ্চনের বিশ্বস্ত গাড়ির চালক 'বাহাদুর' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। রাজা সেন যে মারা গিয়েছেন সেই খবর রবিবার বিকেল পর্যন্ত তিনি জানতেন না। তাঁকে মৃত্যুর সংবাদ জানানো হলে তিনি সেই পুরনো দিনের স্মৃতিতে ডুবে যান। কর্মা বলেন, "এখনকার মতো তখন ড্রোন ছিল না। তাই অনেকগুলো দৃশ্যায়নে হেলিকপ্টারের ব্যবহার হয়েছিল। বিশেষ করে আমি জয়া ম্যাডামকে নিয়ে সেবকের করোনেশন সেতু পার হচ্ছি, ঠিক মাথার ওপরে হেলিকপ্টার আমাদের গাড়ির ছবি তুলছিল। রাজা সেন আমাকে বলেছিলেন হেলিকপ্টার দিয়ে তো বারবার ছবি তোলা যাবে না তাই তুমি গাড়ি একেবারে এক লয়ে সোজা চালিয়ে নিয়ে আসবে। আমি সেটাই করেছিলাম।"
সেই সময় একাদশ শ্রেণির ছাত্র বর্তমানে বড়দিঘী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক ধৃতিমান রাহা বলেন, "স্কুল কামাই করে ঘন্টার পর ঘন্টা রাজা সেনের ছবির শুটিং দেখতে যেতাম, অবসরে রাজা সেন, জয়া বচ্চন, সব্যসাচী চক্রবর্তীরা আমাদের অদূরে দাঁড়িয়ে গাড়ির মধ্যেই তাস খেলতেন, সবই মনে হয় যেন সেদিনের কথা।"
উল্লেখ্য, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পরিচালক রাজা সেন ভর্তি ছিলেন কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে । গত শুক্রবার (14 অগস্ট) সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি । এরপরই তড়িঘড়ি তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । ভেন্টিলেশনে রাখতে হয় তাঁকে । বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত কারণে ভুগছিলেন তিনি । সূত্রের খবর, রবিবার সকালে পর পর দু'বার হৃদরোগে আক্রান্ত হন রাজা সেন । সেই ধকল আর নিতে পারেন না । ইহলোক ত্যাগ করেন পরিচালক রাজা সেন ।
বাংলা সিনেমা ও টেলিভিশনের জগতে রাজা সেনের দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে । 'আত্মীয়স্বজন' এবং 'ল্যাবরেটরি'-র মতো ছবির পাশাপাশি 'দামু', 'চক্রব্যুহ', 'দেশ', 'দেবীপক্ষ', 'বিশ্ব ও অর্জুন', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'তিনমূর্তি', 'মৌবনে আজ', 'কলোনেল', 'মায়ামৃদঙ্গ'র মতো জনপ্রিয় সব ছবির পরিচালক রাজা সেন । বাংলা ছবি 'দামু' এবং 'আত্মীয়স্বজন', সুচিত্রা মিত্রকে নিয়ে তৈরি ডকুমেন্টারির জন্য তিনবার জাতীয় পুরস্কার পান তিনি ৷ তাঁর পরিচালনায় 'দেশ' ছবিতে অমিতাভ বচ্চন এবং জয়া ভাদুড়িও অভিনয় করেন ৷